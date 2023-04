Life

“Πρόσωπο με Πρόσωπο” για τη Δικαιοσύνη, τα δικαστήρια και τα ισόβια

Ο Υπουργός Δικαιοσύνης, εκπρόσωποι των κομμάτων και της Δικαιοσύνης βρίσκονται «Πρόσωπο με πρόσωπο» με τον Νίκο Χατζηνικολάου.

Πρόσωπα της Πολιτικής, πρόσωπα της πρώτης γραμμής, από την Οικονομία και την Κοινωνία, πρόσωπα της επικαιρότητας διασταυρώνουν τα ξίφη και τα επιχειρήματά τους στην εκπομπή «Πρόσωπο με πρόσωπο», με τον Νίκο Χατζηνικολάου.

Γιατί καθυστερούν, για χρόνια, να βγάλουν αποφάσεις τα ελληνικά δικαστήρια;

Πόσος χρόνος χρειάζεται να αλλάξει ένας νόμος στη Δικαιοσύνη;

Γιατί όταν λέμε ισόβια δεν είναι ισόβια;

Εκπρόσωποι δικαστών και εισαγγελέων, δικηγόροι, αλλά και πολίτες θέτουν ερωτήματα στον υπουργό Δικαιοσύνης, Κώστα Τσιάρα, στον τομεάρχη Δικαιοσύνης του ΣΥΡΙΖΑ, Θεόφιλο Ξανθόπουλο, και τον βουλευτή και πρώην υπουργό του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ, Χάρη Καστανίδη.

«Πρόσωπο με πρόσωπο», με τον Νίκο Χατζηνικολάου: Απόψε στις 23:30.





Συντελεστές

Σκηνοθεσία: Κατερίνα Βάχλα

Διεύθυνση εκπομπής: Πρόδρομος Παπαηλιόπουλος

Αρχισυνταξία: Μαρία Θεμελή

Υπεύθυνη καλεσμένων: Ευανθία Τασσοπούλου

Συντακτική ομάδα: Παρασκευή Γκόλτσιου - Γιώτα Δελέγκου - Δέσποινα Μανδρανή

