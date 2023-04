Οικονομία

Λαϊκή αγορά θα λειτουργήσει για πρώτη φορά απόγευμα

Οι ανάγκες της σύγχρονης πραγματικότητας προκάλεσαν τους ιθύνοντες να προσαρμόσουν και τη λαϊκή αγορά σε άλλο ωράριο.

Η πρώτη πανελλαδικά απογευματινή λαϊκή αγορά θα λειτουργήσει στον δήμο Θεσσαλονίκης, όπως γνωστοποιεί η Ομοσπονδία Σωματείων Επαγγελματιών Παραγωγών Πωλητών Λαϊκών Αγορών Μακεδονίας - Θεσσαλίας - Θράκης. Σε σχετική ανακοίνωση επισημαίνεται ότι το γεγονός αυτό είναι μία τεράστια τομή στον κλάδο, προσαρμοσμένη απόλυτα στις ανάγκες της εποχής ενώ αναφέρεται πως όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς κατέληξαν σε σχετική συμφωνία.

Σημειώνεται ότι η δημοτική αρχή Θεσσαλονίκης έδωσε και αυτή την έγκρισή της ενώ προηγήθηκε η σύμφωνη γνώμη της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, όπως και του φορέα λειτουργίας των λαϊκών αγορών της μητροπολιτικής ενότητας Θεσσαλονίκης.

Σε νέα συνάντηση των φορέων θα επιλεχθούν ο χώρος, οι ώρες και η ημέρα που θα λειτουργήσει η απογευματινή λαϊκή αγορά.

