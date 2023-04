Οικονομία

Δάνεια Ταμείου Ανάκαμψης: Επενδυτικά σχέδια άνω των 12 δις ευρώ

Μέχρι στιγμής, έχουν υποβληθεί 381 επενδυτικά σχέδια και έχουν ήδη υπογραφεί 106 δανειακές συμβάσεις, με συνολικό προϋπολογισμό 5,2 δις ευρώ.

Μέχρι στιγμής, έχουν υποβληθεί 381 επενδυτικά σχέδια στο δανειακό σκέλος του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ) «Ελλάδα 2.0», τα οποία έχουν συνολικό προϋπολογισμό 12,12 δισ. ευρώ.

Αυτό αναφέρει σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Οικονομικών και διευκρινίζει ότι, από το παραπάνω ποσό, 5,02 δισ. ευρώ, αντιστοιχούν σε δάνεια του ΤΑΑ, 4,03 δισ. ευρώ είναι τα κεφάλαια των τραπεζών και σε 3,07 δισ. ευρώ διαμορφώνεται η ίδια συμμετοχή (στοιχεία έως 31.3.2023).

Πρόκειται για επενδυτικά σχέδια που αφορούν σε διαφορετικούς κλάδους της οικονομίας (βιομηχανία, λιανικό εμπόριο, ηλεκτροπαραγωγικές επενδύσεις - ΑΠΕ, τηλεπικοινωνίες, τουρισμό και υπηρεσίες).

Έχουν, ήδη, υπογραφεί 106 δανειακές συμβάσεις, με συνολικό προϋπολογισμό 5,2 δισ. ευρώ (δάνεια ΤΑΑ: 2,1 δισ. ευρώ, κεφάλαια τραπεζών: 1,8 δισ. ευρώ και ίδια κεφάλαια: 1,3 δισ. ευρώ). Για αυτές τις 106 δανειακές συμβάσεις, το μεσοσταθμικό επιτόκιο διαμορφώνεται σε 1,8% και η μέση διάρκεια αποπληρωμής των δανείων σε 12 έτη.

Από τα 381 επενδυτικά σχέδια, τα 230 έχουν κατατεθεί από πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ) και έχουν συνολικό προϋπολογισμό 2,73 δισ. ευρώ.

Υπενθυμίζεται πως τα δάνεια του ΤΑΑ χορηγούνται με εξαιρετικά ευνοϊκούς όρους (επιτόκιο δανεισμού, σταθερό 0,35% για πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις και 1% για μεσαίες και μεγάλες), εν μέσω ραγδαίας αύξησης των επιτοκίων και του κόστους κεφαλαίου, που καταγράφεται διεθνώς.

Αναφορικά με τις επιδοτήσεις του «Ελλάδα 2.0», η εκταμίευση των πόρων από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) υπερβαίνει, ήδη, τα 3,2 δισ. ευρώ.

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών και Αρμόδιος για την προετοιμασία και το συντονισμό της υλοποίησης του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», Θόδωρος Σκυλακάκης, δήλωσε, «Το δανειακό σκέλος του Ταμείου Ανάκαμψης είναι το μεγαλύτερο, χρηματοδοτικό εργαλείο που είχε πότε η χώρα μας. Και έχει μπει, δυναμικά, στα "ραντάρ" των επενδυτών, κυρίως χάρη στους ευνοϊκούς όρους χορήγησης δανείων, σε μια χρονική συγκυρία που τα επιτόκια αυξάνονται, ραγδαία, διεθνώς. Συνολικά, το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας "Ελλάδα 2.0" (δάνεια και επιδοτήσεις), υλοποιείται με μεγάλη ταχύτητα, απευθυνόμενο όχι στους λίγους, αλλά στους πολλούς που είναι αποφασισμένοι να επενδύσουν. Είναι χαρακτηριστικό πως μόνον οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που έχουν ωφεληθεί, προς το παρόν, από τις επιδοτήσεις και τις ενισχύσεις του Ταμείου Ανάκαμψης, προσεγγίζουν τις 100.000».

