Ζώδια

Ζώδια - Λίτσα Πατέρα: Η πανσέληνος στον Ζυγό, η 11η Απριλίου και οι προβλέψεις της Πέμπτης (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αναλυτικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια από την Λίτσα Πατέρα, αστρολόγο της εκπομπής “Το Πρωινό” του ΑΝΤ1.



«Έχουμε μια “πανσεληνούλα” στον άξονα Κριού – Ζυγού, η οποία δεν είναι τόσο δυσαρμονική», είπε η Λίτσα Πατέρα στην έναρξη της ενότητας με τις αστρολογικές προβλέψεις στην εκπομπή «Το Πρωινό».

Ωστόσο, ανέφερε ότι θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί σε σχέσεις και συνεργασίες

Η Λίτσα Πατέρα, όμως αναφέρθηκε στην 11η Απριλίου την οποία χαρακτήρισε πολύ καλή ημέρα, καθώς όπως είπε «η Αφροδίτη που μπαίνει στους Διδύμους κάνει μια ωραία όψη με τον Πλούτωνα». «Δίνει πολλά, είναι ονειρική γιατί ο Δίας κάνει πολλά με τον Ήλιο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Αμέσως μετά, η Λίτσα Πατέρα, έχοντας στο πλευρό της την Μαρία Κορινθίου, αναφέρθηκε στις αναλυτικές προβλέψεις της για κάθε ζώδιο.

Παρακολουθήστε τις αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή «Το Πρωινό»:





Ειδήσεις σήμερα:

Κρήτη: Καταδικάστηκε για ασέλγεια στην κόρη του από ηλικία 2,5 ετών

Μεταμοσχεύσεις - Παπαθεοδωρίδης: Ο Κούγιας είναι λάθος πληροφορημένος

Μητροκτονία στη Θεσσαλονίκη: Άκαρπες οι έρευνες για τον 34χρονο