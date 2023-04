Πολιτική

Άγιοι Ανάργυροι: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης “παρακολούθησε” μάθημα με διαδραστικό πίνακα

Το μάθημα με διαδριαστικούς πίνακες παρουσιάστηκε στον Πρωθυπουργό, κατά την επίσκεψή του στο 7ο Δημοτικό Σχολείο Αγίων Αναργύρων.

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε το πρωί το 7ο Δημοτικό Σχολείο Αγίων Αναργύρων το οποίο έχει εξοπλιστεί με τους νέους διαδραστικούς πίνακες διδασκαλίας. Ο Πρωθυπουργός πέρασε από τις σχολικές αίθουσες και συνομίλησε με τα παιδιά και τους εκπαιδευτικούς, ενώ παρακολούθησε το διαδραστικό σύστημα μάθησης στην πέμπτη τάξη του σχολείου.

Η δασκάλα του τμήματος Ε1, Ευαγγελία Ζαρζαρή με τις μαθήτριες και τους μαθητές παρουσίασαν τη χρήση του διαδραστικού πίνακα στα μαθήματα της Ιστορίας, των Μαθηματικών και της Φυσικής, μέσω τρισδιάστατων απεικονίσεων, διαδράσεων, ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής και πολλών άλλων λειτουργιών και εργαλείων που προσφέρει ο πίνακας.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνομιλώντας με τους εκπαιδευτικούς δήλωσε εντυπωσιασμένος από το νέο τρόπο διδασκαλίας. «Μία από τις κεντρικές μας προτεραιότητες είναι να σας δώσουμε παραπάνω ευελιξία να διαμορφώνετε εσείς στον τρόπο με τον οποίο θέλετε να διδάξετε τα παιδιά, χρησιμοποιώντας τα εργαλεία που σας δίνουμε», σημείωσε ο Πρωθυπουργός, προσθέτοντας πως «η μεγάλη ευκαιρία που προσφέρεται είναι ακριβώς να ανακαλύψετε όλες τις δυνατότητες αυτού του καινούριου εργαλείου».

«Όταν βρίσκουμε ενδιαφέρουσες προτάσεις θα πρέπει στη συνέχεια να μπορούμε αυτές με τη σειρά μας να τις επεκτείνουμε και σε άλλα σχολεία. Είμαι ενθουσιασμένος, πρέπει να σας πω, από αυτό το οποίο βλέπω», τόνισε ο κ. Μητσοτάκης.

«Σήμερα είναι μια πολύ μεγάλη ημέρα γιατί βλέπουμε στην πράξη το νέο ψηφιακό σχολείο. Πλάι στον παραδοσιακό πίνακα έχουμε ένα νέο ψηφιακό παράθυρο διδασκαλίας το οποίο ανοίγει πάρα πολλές, νέες δυνατότητες στα παιδιά», επεσήμανε η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, Νίκη Κεραμέως.

Συνολικά θα εγκατασταθούν περισσότεροι από 36.000 διαδραστικοί πίνακες σε όλα τα τμήματα Ε΄ και Στ΄ Δημοτικού, Γυμνασίων και Λυκείων. Το έργο των διαδραστικών πινάκων χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και έχει προϋπολογισμό 150.000.000 ευρώ. Οι εκπαιδευτικοί θα υποστηριχθούν μέσω νέου ψηφιακού και διαδραστικού εκπαιδευτικού περιεχομένου για τους διαδραστικούς πίνακες, προγράμματος στοχευμένης επιμόρφωσής τους για την αξιοποίηση των διαδραστικών συστημάτων μάθησης στην εκπαιδευτική διαδικασία και από Μηχανισμό υποστήριξης με εξειδικευμένο «helpdesk».

Τον Πρωθυπουργό υποδέχθηκαν στο 7ο Δημοτικό Σχολείο Αγίων Αναργύρων η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων Νίκη Κεραμέως, η Υφυπουργός αρμόδια για Θέματα Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής Ζέττα Μακρή, ο Διευθυντής του Σχολείου Αναστάσιος Αθανασόπουλος, ο Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Γ’ Αθήνας Ιωάννης Κάπος και ο Δήμαρχος Αγίων Αναργύρων Καματερού Σταύρος Τσίρμπας.

