“Το Πρωινό” - Δάντης: Η “συγγνώμη” του Λιάγκα, η σχέση με την Ασημίνα και το λαϊκό τραγούδι (βίντεο)

Τι είπε για την συνεργασία του με τον Γιώργο Θεοφάνους, τα νέα του σχέδια και την σχέση του με τα παιδιά του.



Καλεσμένος στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1 βρέθηκ ο Χρήστος Δάντης, ο οποίος συναντήθηκε τηλεοπτικά με τον Γιώργο Λιάγκα για πρώτη φορά μετά την παρεξήγηση που είχε δημιουργηθεί πριν χρόνια μεταξύ τους.

Ο παρουσιαστής με την έναρξη της συζήτησης ζήτησε συγγνώμη από τον γνωστό τραγουδιστή, ο οποίος τη δέχτηκε και η μεταξύ τους παρεξήγηση ανήκει πλέον οριστικά στο παρελθόν.

«Έχουμε χρόνια να τα πούμε τηλεοπτικά. Να σου ζητήσω συγγνώμη και από κοντά. Εγώ ξέρεις είμαι ένας αυθόρμητος άνθρωπος και είπα μια βλακεία. Πήγα να κάνω ένα αστείο, ήταν μια βλακεία, δε χρειάζεται τώρα να το επαναλάβουμε. Σε πείραξε και δικαίως. Και δικαίως είπες δεν ξαναπάω σε αυτόν τον άνθρωπο. Ήταν τίμιο. Αλλά και εγώ ποτέ δε σε είχα θίξει καλλιτεχνικά. Πάντα έλεγα ότι είσαι σπουδαία φωνή. Είχα πει μια βλακεία και απολογήθηκα» είπε ο Γιώργος Λιάγκας.

«Εγώ εκτίμησα πάρα πολύ αυτή την τοποθέτηση σου, τη συγγνώμη σου. Και για αυτό και ήρθα. Δε σηκώνομαι εύκολα από τον ύπνο μου να ξέρεις» απάντησε με τη σειρά του ο Χρήστος Δάντης.

Ο Χρήστος Δάντης μίλησε για την συνεργασία του με τον Γιώργο Θεοφάνους και τα λαϊκά τραγούδια που του έγραψε. Όπως είπε αγαπάει το λαϊκό τραγούδι, ενώ για όταν προτοξεκίνησε που τραγουδούσε περισσότερο ποπ τραγούδια είπε ότι τότε η φωνή του του ήταν άγουρη. «Τώρα πια εκφράζομαι περισσότερο με το λαϊκό τραγούδι», ανέφερε.



Για το παρελθόν ανέφερε ότι αρνήθηκε το λαϊκό τραγούδι για να είναι μέσα στην μόδα τότε, ενώ αποκάλυψε ότι στο παρελθόν δεχόντουσαν bullying για την μουσική που άκουγαν.



Σε άλλο σημείο της συνέντευξης μίλησε για την σχέση που έχει για τα παιδία του, ενώ αναφέρθηκε και στην σχέση του με την Ασημίνα Χατζηανδρέου, με την οποία έχουν 33 χρόνια διαφορά, όπως είπε. Παραδέχτηκε ότι ήταν δύσκολο να εκφράσει τα συναισθήματα του και ότι για πρώτη φορά στη ζωή του ένιωσε έλξη για μια τόσο νέα γυναίκα.

Δείτε ολόκληρη την συνέντευξη του Χρήστου Δάντη:

