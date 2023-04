Life

“Αόρατοι”: Πρεμιέρα στον ΑΝΤ1 για την κωμική σειρά μυστηρίου

Ένας φόνος, πέντε losers και μια εταιρεία που σχεδιάζει άλλοθι για κομπίνες, έρχονται στον ΑΝΤ1, από την Τετάρτη 19 Απριλίου, και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη.

Η επικίνδυνα σοβαρή… κωμωδία «Αόρατοι» κάνει πρεμιέρα στον ΑΝΤ1 την Τετάρτη 19 Απριλίου, στις 21:00, και υπόσχεται πολύ γέλιο και πολύ μυστήριο με άμεσα εμπλεκόμενα πρόσωπα, έναν ψιλικατζή, έναν ιδιοκτήτη video club, έναν άνεργο ηθοποιό, μια γραφίστρια και μια street performer.

Τη σκηνοθεσία της κωμικής σειράς μυστηρίου 8 επεισοδίων υπογράφει ο Χάρης Μαζαράκης, ενώ το σενάριο έχει αναλάβει ο ίδιος σε συνεργασία με τον Θωμά Νικολαΐδη. Στο πρωταγωνιστικό καστ, συναντάμε σημαντικούς Έλληνες ηθοποιούς, όπως: Μάκη Παπαδημητρίου, Νίκο Πουρσανίδη, Γιώργο Χρανιώτη, Βασιλική Τρουφάκου και Γιούλικα Σκαφιδά.

Λίγα λόγια για την υπόθεση της σειράς

Όλα ξεκινούν σε μια γειτονιά της Αθήνας, όπου ζει μία ετερόκλητη πενταμελής παρέα. Εκεί, ιδρύουν μια εταιρεία, που παρέχει άλλοθι σε διάφορες «αμαρτωλές κομπίνες». «Εγκέφαλος» της εταιρείας είναι ο Τόλης (Μάκης Παπαδημητρίου), ο οποίος στην προσπάθειά του να αποκτήσει φίλους μοιράζεται την ιδέα του με τον Μήτσο (Νίκος Πουρσανίδης) και τον Άλεξ (Γιώργος Χρανιώτης). Με τον Μήτσο για «αρχηγό», στην ομάδα μπαίνουν η νέα του γειτόνισσα Μυρτώ (Βασιλική Τρουφάκου) και η «street performer» Ρόξι (Γιούλικα Σκαφιδά). Με την έναρξη λειτουργίας της εταιρείας, η παρέα αναλαμβάνει τη μία περίεργη υπόθεση μετά την άλλη, μπλέκοντας σε κωμικοτραγικές καταστάσεις. Όλα ανατρέπονται, όταν οι 5 συνεργάτες βρίσκονται στο αστυνομικό τμήμα κατηγορούμενοι για μία υπόθεση δολοφονίας. Ως ύποπτοι πλέον, αφηγούνται την ιστορία τους στον ανακριτή και σε μια ψυχολόγο. Τι έχει συμβεί; Ποιος είναι ο ένοχος;

Συντελεστές

Παραγωγή: COSMOTE TV

COSMOTE TV Εκτέλεση Παραγωγής: Direct Productions

Direct Productions Σενάριο: Χάρης Μαζαράκης, Θωμάς Νικολαϊδης

Χάρης Μαζαράκης, Θωμάς Νικολαϊδης Σκηνοθεσία: Χάρης Μαζαράκης

Χάρης Μαζαράκης Οργάνωση Παραγωγής: Δημήτρης Τσιτζικάκης

Δημήτρης Τσιτζικάκης Διευθυντής Φωτογραφίας: Γιάννης Δασκαλοθανάσης

Γιάννης Δασκαλοθανάσης Ηχολήπτης: Αντώνης Ζερβός

Αντώνης Ζερβός Σκηνογραφος: Κωνσταντίνος Ζαμάνης

Κωνσταντίνος Ζαμάνης Μοντάζ: Πάνος Πολύζος

Πάνος Πολύζος Ενδυματολόγος: Δομινίκη Βασιαγεώργη

Δομινίκη Βασιαγεώργη Producer : Γιώργος Μανώλης

Γιώργος Μανώλης Πρωταγωνιστούν: Μάκης Παπαδημητρίου, Νίκος Πουρσανίδης, Γιώργος Χρανιώτης, Βασιλική Τρουφάκου και Γιούλικα Σκαφιδά.

Μάκης Παπαδημητρίου, Νίκος Πουρσανίδης, Γιώργος Χρανιώτης, Βασιλική Τρουφάκου και Γιούλικα Σκαφιδά. Το πρωταγωνιστικό καστ συμπληρώνουν οι: Δημήτρης Πιατάς, Γιώργος Πυρπασόπουλος, Σόφη Ζαννίνου, Αντώνης Λουδάρος, Χρήστος Ευθυμίου και Γεωργία Παντέλη.

Δημήτρης Πιατάς, Γιώργος Πυρπασόπουλος, Σόφη Ζαννίνου, Αντώνης Λουδάρος, Χρήστος Ευθυμίου και Γεωργία Παντέλη. Στη σειρά συμμετέχουν ακόμα: Κατερίνα Λέχου, Θανάσης Τότσικας κ.ά.

«ΑΟΡΑΤΟΙ» - Πρεμιέρα Τετάρτη 19 Απριλίου και κάθε Τετάρτη & Πέμπτη στις 21:00.

