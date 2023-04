Life

“Σώσε Mε” στον ΑΝΤ1: πότε κάνει πρεμιέρα η μίνι σειρά

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ακόμα μια μίνι σειρά του ΑΝΤ1+ έρχεται στον ΑΝΤ1. Στο «Σώσε με» οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές, οι αποκαλύψεις συνεχείς και η λύτρωση γράφεται με τον πιο ανατρεπτικό επίλογο.



Μίνι σειρές, μεγάλες παραγωγές του ΑΝΤ1+ συνεχίζουν το ταξίδι τους στον ΑΝΤ1. Το «ΣΩΣΕ ΜΕ», μια ιστορία ενοχής, εκδίκησης και λύτρωσης, κάνει πρεμιέρα την Τετάρτη 19 Απριλίου στις 22:00. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το κυνήγι ενός κατά συρροή δολοφόνου θα ενώσει ξανά τη μοίρα δύο γυναικών. Το κρυμμένο παρελθόν μιας οικογένειας θα συναντήσει το παρόν και η σύγκρουση θα ξορκίσει κάθε μυστικό.

Με φόντο την ελληνική επαρχία, με δυνατή πλοκή, συνταρακτικές ερμηνείες, γρήγορη σκηνοθεσία και πρωτότυπη μουσική, το ψυχολογικό θρίλερ του Πιέρρου Ανδρακάκου κόβει την ανάσα και παρασύρει τους πρωταγωνιστές του σε έναν συναισθηματικό ανεμοστρόβιλο πάθους και κάθαρσης.

Το συγκλονιστικό ΑΝΤ1+ Original είναι μια σειρά βασισμένη στο ομότιτλο best seller μυθιστόρημα του επιτυχημένου συγγραφέα αστυνομικής λογοτεχνίας Δημήτρη Σίμου.

Με γυρίσματα που πραγματοποιήθηκαν σε Θράκη και Αθήνα, το «ΣΩΣΕ ΜΕ» αποτελεί μια παραγωγή υψηλής κινηματογραφικής ποιότητας, με εντυπωσιακές εικόνες από την περιοχή της Κομοτηνής, ενός τόπου που χρωματίζεται από τη συνύπαρξη Χριστιανών και Μουσουλμάνων. Οι εύθραυστες ισορροπίες της τοπικής κοινωνίας δοκιμάζονται από μια σειρά εγκλημάτων και εξαφανίσεων που ξυπνούν φαντάσματα του παρελθόντος.

Στο «ΣΩΣΕ ΜΕ» οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές, οι αποκαλύψεις συνεχείς και η λύτρωση γράφεται με τον πιο ανατρεπτικό επίλογο.

Λίγα λόγια για την υπόθεση της σειράς

Μια μοναχική καλλιτέχνης ξυλογλυπτικής, η Νικόλ Πομάνου (Δανάη Σκιάδη), επιστρέφει στο χωριό της στην Κομοτηνή, για να συναντήσει την οικογένειά της στο μνημόσυνο του πατέρα της. Την επόμενη μέρα της άφιξής της, η μικρότερη αδελφή της, η Άλκηστη, εξαφανίζεται. Λίγα χιλιόμετρα μακριά, η αστυνόμος Δέσποινα Λουκίδη (Έλενα Μαυρίδου) φτάνει στην Κομοτηνή για να αναλάβει την εξιχνίαση της υπόθεσης δολοφονίας μιας νεαρής γυναίκας. Η σωρός της ανακαλύπτεται στο Εθνικό Πάρκο Θράκης. Από το θύμα έχουν αφαιρεθεί τα μάτια. Και αυτό είναι μόνο η αρχή…

Συντελεστές

Σκηνοθεσία: Πιέρρος Ανδρακάκος

Πιέρρος Ανδρακάκος Σενάριο: Δημήτρης Σίμος, Πιέρρος Ανδρακάκος, Βαγγέλης Νάσης

Δημήτρης Σίμος, Πιέρρος Ανδρακάκος, Βαγγέλης Νάσης Διεύθυνση φωτογραφίας: Βασίλης Κασβίκης

Βασίλης Κασβίκης Εκτέλεση παραγωγής: ΑΝΤΕΝΝΑ STUDIOS

ΑΝΤΕΝΝΑ STUDIOS Πρωταγωνιστούν: Δανάη Σκιάδη, Έλενα Μαυρίδου

Δανάη Σκιάδη, Έλενα Μαυρίδου Επίσης πρωταγωνιστούν (με αλφαβητική σειρά): Βαγγελιώ Ανδρεαδάκη, Ιωάννα Ασημακοπούλου, Νίκος Γεωργάκης, Μαρία Γεωργιάδου, Σύρμω Κεκέ, Έκτορας Λιάτσος, Άννα Μάσχα, Λίλα Μπακλέση, Κώστας Μπιμπής, Παύλος Ορκόπουλος, Θοδωρής Σκυφτούλης, Μιχάλης Συριόπουλος.

«ΣΩΣΕ ΜΕ» - Πρεμιέρα Τετάρτη 19 Απριλίου και κάθε Τετάρτη & Πέμπτη στις 22:00.

#ant1tv

#ant1plus

#ant1plusoriginals

#SoseMe

Όλα τα επεισόδια του «ΣΩΣΕ ΜΕ» είναι διαθέσιμα στο antennaplus.gr

Ειδήσεις σήμερα:

ΑΕΚ - Άρης: Οι Πολωνοί διαιτητές έφτασαν... μεθυσμένοι στην Αθήνα

Καταγγελία - Θεσσαλονίκη: “Νταής” αστυνομικός εκτός υπηρεσίας χτύπησε τον ανήλικο γιό μου

Εκλογές: Ο Βορίδης, ο Τζανερίκος, ο Άρειος Πάγος και το κόμμα του Κασιδιάρη