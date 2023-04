Πολιτική

Εκλογές 2023 - Μητσοτάκης: Μετά την αποχώρηση από την κάλπη, κανένα λάθος δεν αναγνωρίζεται

Στην Πετρούπολη βρέθηκε σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στέλνοντας πολλαπλά μηνύματα για τις εκλογές.

Την Πετρούπολη επισκέφτηκε σήμερα το μεσημέρι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, περπάτησε στους κεντρικούς δρόμους και συνομίλησε με κατοίκους και καταστηματάρχες.

«Το ξέρω καλά ότι οι μισθοί είναι ακόμα χαμηλοί. Ναι, εμείς είμαστε αυτοί που αυξήσαμε τον κατώτατο μισθό από τα 650 στα 780 ευρώ. Αλλά εγώ δεν θέλω, οι νέες και οι νέοι οι οποίοι είναι σήμερα μαζί μας να προσβλέπουν ότι μια ζωή θα είναι στον κατώτατο μισθό. Θέλω καλύτερες απολαβές, καλύτερους μισθούς για όλες και για όλους», σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Έχει πολύ μεγάλη σημασία, ποιος κρατάει το τιμόνι του σκάφους. Αντιμετωπίσαμε μεγάλες περιπέτειες αυτά τα τέσσερα χρόνια: μεταναστευτική εισβολή, έναν επιθετικό γείτονα, μια πανδημία, ένα πόλεμο στην Ουκρανία, φυσικές καταστροφές, μια μεγάλη ενεργειακή κρίση, μια κρίση πληθωρισμού», ανέφερε ο πρωθυπουργός και σημείωσε: «Αποδείξαμε, όμως, ότι μπορούμε να κρατάμε το τιμόνι της χώρας σταθερό. Και αποδείξαμε και κάτι ακόμα: ότι μπορούμε να επιστρέφουμε το πλεόνασμα της ανάπτυξης πίσω σε αυτούς που το έχουν περισσότερο ανάγκη».

Ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε επίσης ότι οι συντάξεις αυξήθηκαν για πρώτη φορά κατά 8% μετά από δώδεκα χρόνια ενώ σημείωσε πως γνωρίζει ότι υπάρχουν ακόμα εκκρεμότητες.

«Το νόμο Κατρούγκαλου, δεν τον ψηφίσαμε εμείς. Από άλλους θα ζητήσετε το λογαριασμό, αυτούς που τώρα υποτίθεται ότι κόπτονται για τους συνταξιούχους και για τη μεσαία τάξη, όταν σας τσάκισαν στους φόρους και σας έκοψαν τις συντάξεις. Από αυτούς να ζητήσετε το λογαριασμό σήμερα, όχι από εμάς», επεσήμανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Επιπλέον τόνισε πως τίποτα δεν είναι δεδομένο και πως «όλα αυτά τα οποία πετύχαμε μέσα σε τέσσερα χρόνια, μπορούν εύκολα να ανατραπούν, εάν το εκλογικό αποτέλεσμα δεν είναι αυτό το οποίο προσδοκούμε».

Και πρόσθεσε: «Εγώ διεκδικώ, ισχυρή εντολή στη Νέα Δημοκρατία για να μπορούμε να συνεχίσουμε αυτήν την πορεία. Και πρέπει να σας πω ότι σήμερα, στην κάλπη της 21ης Μαΐου, υπάρχει μόνο μία ουσιαστικά πρόταση διακυβέρνησης. Όλα τα υπόλοιπα τα οποία ακούω, δεν βγάζουν ιδιαίτερο νόημα».

«Προοδευτική διακυβέρνηση», λένε κάποιοι, Πρωθυπουργός ο «άγνωστος Χ», λένε κάποιοι άλλοι. Εμείς τους απαντούμε: Νέα Δημοκρατία στην κυβέρνηση αν θέλετε να ξέρετε ότι αυτό το οποίο ψηφίζετε, είναι αυτό το οποίο θα έχετε την επόμενη μέρα. Για να μην βρεθείτε μπροστά σε εκπλήξεις. Γιατί, ξέρετε, μετά την αποχώρηση από την κάλπη, κανένα λάθος δεν αναγνωρίζεται. Και επειδή ακούω επίσης πολλά για διπλές εκλογές, για το τι θα γίνει μετά την 21η Μαΐου. Μία είναι η κάλπη, φίλες και φίλοι. Την 21η Μαΐου η Νέα Δημοκρατία θα είναι πανίσχυρη και μετά όλα θα δρομολογηθούν», υπογράμμισε ο κ. Μητσοτάκης.

Νωρίτερα, λέγοντας ότι θα είναι και πάλι υποψήφιος στη Δυτική Αθήνα, έθεσε εκ νέου το δίλημμα των εκλογών και είπε: «Όλες οι εκλογές είναι κρίσιμες, αλλά αυτές οι εκλογές είναι ιδιαίτερα κρίσιμες. Γιατί αυτό που θα κριθεί στην κάλπη της 21ης Μαΐου θα είναι αν η χώρα θα συνεχίσει να πορεύεται προς το μέλλον με αυτοπεποίθηση και σταθερότητα ή αν θα ξανακυλήσει πίσω. Αν θα καταφέρουμε να διαφυλάξουμε όσα πετύχαμε αυτή την τετραετία ή αν θα επιστρέψουμε σε ένα περιβάλλον υψηλών φόρων, ανασφάλειας, ανοικτών συνόρων, μιας Ελλάδας αδύναμης, μιας Ελλάδας την οποία θέλουμε να αφήσουμε πίσω μας.

Είμαι σίγουρος ότι και εδώ, από τη Δυτική Αθήνα, το μήνυμα που θα εκπέμψει η κάλπη της 21ης Μαΐου θα είναι ισχυρό και θα πετύχουμε τον στόχο που έχω θέσει, να είμαστε και εδώ πρώτη δύναμη».

Ολόκληρος ο χαιρετισμός του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Πετρούπολη

«Κύριε Πρόεδρε, κύριε Δήμαρχε, φίλες και φίλοι, νεοδημοκράτισσες και νεοδημοκράτες, σας ευχαριστώ γι’ αυτή τη θερμή υποδοχή. Πάντα στη δυτική Αθήνα, στην Πετρούπολη, αισθάνομαι σαν στο σπίτι μου.

Εξάλλου, δεν ξεχνώ ότι είμαι βουλευτής σας, θα είμαι και πάλι υποψήφιος εδώ, στη δυτική Αθήνα, για να κάνουμε πράξη το σχέδιό μας για μία καλύτερη Ελλάδα. Να στοχεύσουμε πιο ψηλά, πιο τολμηρά, να οδηγήσουμε τη χώρα μας πιο μπροστά όπως της αξίζει.

Και χαίρομαι πολύ που μου δίνεται σήμερα η δυνατότητα να ξαναβρεθώ μαζί σας, να σας σφίξω το χέρι. Να σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για τους αγώνες που έχουμε δώσει μαζί και να σας ζητήσω να συστρατεθούμε όλες και όλοι, όλες οι ηλικίες. Και χαίρομαι που βλέπω σήμερα μαζί μας πάρα πολλούς νέους και νέες, για να δώσουμε τον νικηφόρο αγώνα, να φέρουμε τη Νέα Δημοκρατία ισχυρή και αυτοδύναμη στις εκλογές της 21ης Μαΐου.

Γιατί όλες οι εκλογές είναι κρίσιμες, αλλά αυτές οι εκλογές, φίλες και φίλοι, είναι ιδιαίτερα κρίσιμες. Διότι αυτό το οποίο θα κριθεί στην κάλπη της 21ης Μαΐου θα είναι αν η χώρα θα συνεχίσει να πορεύεται προς το μέλλον με αυτοπεποίθηση και σταθερότητα ή αν θα ξανακυλήσει πίσω.

Αν θα καταφέρουμε να διαφυλάξουμε όλα όσα πετύχαμε αυτή την τετραετία ή αν θα επιστρέψουμε σε ένα περιβάλλον υψηλών φόρων, ανασφάλειας, ανοιχτών συνόρων, μιας Ελλάδας αδύναμης, μιας Ελλάδας την οποία θέλουμε να αφήσουμε πίσω μας.

Είμαι σίγουρος ότι και εδώ, από τη δυτική Αθήνα, το μήνυμα το οποίο θα εκπέμψει η κάλπη της 21ης Μαΐου θα είναι ισχυρό. Και θα πετύχουμε το στόχο τον οποίον έχω θέσει να είμαστε και εδώ πρώτη δύναμη. Η σημερινή σας εντυπωσιακή παρουσία αυτό πιστοποιεί.

Θέλω να σας ζητήσω αυτόν τον χρόνο που μεσολαβεί από τώρα μέχρι τις εκλογές να πορευτούμε μαζί. Να μιλήσουμε για το σημαντικό έργο το οποίο έχουμε πετύχει και να παρουσιάσουμε στους πολίτες το σχέδιό μας για μία ισχυρότερη Ελλάδα, γι’ αυτά τα οποία θα κάνουμε την επόμενη τετραετία.

Κι έχει μία σημασία, φίλες και φίλοι, σε μία εποχή όπου αμφισβητείται συνολικά η αξιοπιστία του πολιτικού συστήματος, όπου οι σχέσεις εμπιστοσύνης μεταξύ πολιτικής και πολιτών δοκιμάζονται, να θυμίζουμε ότι οι σχέσεις εμπιστοσύνης χτίζονται πρώτα και πάνω απ’ όλα στην αξιοπιστία λόγων και πράξεων. Και να θυμηθούμε όλα όσα είχαμε υποσχεθεί το 2019 και να έρθουμε να κάνουμε έναν ειλικρινή απολογισμό, αν αυτά τα οποία σας είχα πει και για τα οποία είχα δεσμευθεί τα πετύχαμε.

Αυτό το οποίο μπορώ να σας πω είναι ότι παρά τις μεγάλες φουρτούνες τις οποίες έπρεπε να διαχειριστούμε, και δεν ήταν και λίγες, η Νέα Δημοκρατία και εγώ προσωπικά ήμασταν συνεπείς στις προεκλογικές δεσμεύσεις που σας δώσαμε.

Σας είχαμε πει ότι θα μειώσουμε τους φόρους και μειώσαμε τους φόρους. Σας είχαμε πει ότι θα φέρουμε επενδύσεις και φέραμε επενδύσεις. Σας είχαμε πει ότι θα στηρίξουμε το διαθέσιμο εισόδημα και το κάναμε σε πολύ δύσκολες συνθήκες. Σας είχα υποσχεθεί μια χώρα πιο ασφαλή, μια χώρα πιο σταθερή και η Νέα Δημοκρατία είναι αυτή που θωράκισε τα σύνορα και αντιμετώπισε στην πράξη το προσφυγικό πρόβλημα.

Εμείς είμαστε αυτοί που ενισχύσαμε τις Ένοπλες Δυνάμεις μας και αλλάξαμε τις ισορροπίες και ξανακάναμε την Ελλάδα μια χώρα ισχυρή, μια χώρα αξιόπιστη στη γειτονιά μας.

Όλα αυτά πρέπει να τα θυμίζουμε στους πολίτες. Όχι για να πανηγυρίζουμε -διότι ξέρουμε ότι έχουμε πολλά να κάνουμε ακόμα- αλλά γιατί μόνο έτσι θα μας εμπιστευτούν και πάλι και θα πιστέψουν αυτά τα οποία θα τους πούμε ότι θα κάνουμε τη δεύτερη τετραετία.

Και ξέρω, φίλες και φίλοι, πολύ καλά ότι δεν μετατρέψαμε την Ελλάδα μέσα σε τέσσερα χρόνια από μια προβληματική χώρα σε παράδεισο. Και ξέρω ότι υπάρχουν ακόμα πολλά προβλήματα.

Το ξέρω καλά ότι οι μισθοί είναι ακόμα χαμηλοί. Ναι, εμείς είμαστε αυτοί που αυξήσαμε τον κατώτατο μισθό από τα 650 στα 780 ευρώ. Αλλά εγώ δεν θέλω, οι νέες και οι νέοι οι οποίοι είναι σήμερα μαζί μας να προσβλέπουν ότι μια ζωή θα είναι στον κατώτατο μισθό. Θέλω καλύτερες απολαβές, καλύτερους μισθούς για όλες και για όλους.

Ξέρω, ότι έχουμε ακόμα προβλήματα με το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Παρά τις πολύ μεγάλες περιπέτειες που έπρεπε να διαχειριστούμε, αντέξαμε στην πανδημία, κρατηθήκαμε όρθιοι. Υπάρχουν, όμως, ακόμα ελλείψεις.

Και ακούω με πολλή προσοχή αυτά τα οποία μου είπε ο Δήμαρχος. Και επειδή εγώ ξέρετε τις δεσμεύσεις μου τις τηρώ, θα φροντίσω να λύσω και το ζήτημα της στελέχωσης εδώ των γιατρών που αντιμετωπίζετε στην Πετρούπολη. Και θα μιλήσω άμεσα με το Υπουργείο Υγείας για να δούμε πώς θα το αντιμετωπίσουμε.

Ξέρουμε, λοιπόν, ότι έχουμε ακόμα πολλά προβλήματα μπροστά μας. Ξέρουμε επίσης -και αυτό θέλω να το συγκρατήσετε, γιατί έχει νομίζω τη δική του ξεχωριστή σημασία- ότι οι διεθνείς περιπέτειες και οι διεθνείς φουρτούνες δεν πρόκειται να σταματήσουν από τη μια στιγμή στην άλλη.

Έχει πολύ μεγάλη σημασία, ποιος κρατάει το τιμόνι του σκάφους. Αντιμετωπίσαμε μεγάλες περιπέτειες αυτά τα τέσσερα χρόνια: μεταναστευτική εισβολή, έναν επιθετικό γείτονα, μια πανδημία, ένα πόλεμο στην Ουκρανία, φυσικές καταστροφές, μια μεγάλη ενεργειακή κρίση, μια κρίση πληθωρισμού.

Αποδείξαμε, όμως, ότι μπορούμε να κρατάμε το τιμόνι της χώρας σταθερό. Και αποδείξαμε και κάτι ακόμα: ότι μπορούμε να επιστρέφουμε το πλεόνασμα της ανάπτυξης πίσω σε αυτούς που το έχουν περισσότερο ανάγκη.

Για σκεφτείτε, 9 δισεκατομμύρια δώσαμε συνολικά για να στηρίξουμε τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος, για επιχειρήσεις και για νοικοκυριά. Παραπάνω από 40 δισεκατομμύρια δώσαμε για να στηρίξουμε την κοινωνία, στη διάρκεια της πανδημίας. Και τώρα που η οικονομία αναπτύσσεται μπορούμε να υλοποιούμε το υπόλοιπο μέρος του προεκλογικού μας προγράμματος.

Μου μιλήσατε για τις συντάξεις. Οι συντάξεις αυξήθηκαν για πρώτη φορά κατά 8% μετά από δώδεκα χρόνια. Και ξέρω ότι υπάρχουν ακόμα εκκρεμότητες.

Το νόμο Κατρούγκαλου, δεν τον ψηφίσαμε εμείς. Από άλλους θα ζητήσετε το λογαριασμό, αυτούς που τώρα υποτίθεται ότι κόπτονται για τους συνταξιούχους και για τη μεσαία τάξη, όταν σας τσάκισαν στους φόρους και σας έκοψαν τις συντάξεις. Από αυτούς να ζητήσετε το λογαριασμό σήμερα, όχι από εμάς.

Και για την προσωπική διαφορά, που ξέρω ότι είναι μία χρόνια εκκρεμότητα, κάναμε μία πρώτη κίνηση. Δώσαμε από 200 έως 300 ευρώ για να μπορέσουμε κάπως να ανακουφίσουμε τους συνταξιούχους που δεν είδαν αύξηση. Και εδώ είμαστε μετά τις εκλογές να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε και για αυτήν την περίπτωση.

Όλα αυτά λοιπόν, φίλες και φίλοι, θέλω να τα θυμηθείτε. Το πώς αλλάζει η Ελλάδα, το πώς αλλάζει με γρήγορο ρυθμό σε όλα τα μέτωπα και πως αυτή η πορεία -και θέλω να επιμείνω σε αυτό- πρέπει να διασφαλιστεί.

Τίποτα δεν είναι δεδομένο. Όλα αυτά τα οποία πετύχαμε μέσα σε τέσσερα χρόνια, μπορούν εύκολα να ανατραπούν, εάν το εκλογικό αποτέλεσμα δεν είναι αυτό το οποίο προσδοκούμε.

Εγώ διεκδικώ, ισχυρή εντολή στη Νέα Δημοκρατία για να μπορούμε να συνεχίσουμε αυτήν την πορεία.

Και πρέπει να σας πω ότι σήμερα, στην κάλπη της 21ης Μαΐου, υπάρχει μόνο μία ουσιαστικά πρόταση διακυβέρνησης. Όλα τα υπόλοιπα τα οποία ακούω, δεν βγάζουν ιδιαίτερο νόημα.

«Προοδευτική διακυβέρνηση», λένε κάποιοι, Πρωθυπουργός ο «άγνωστος Χ», λένε κάποιοι άλλοι. Εμείς τους απαντούμε: Νέα Δημοκρατία στην κυβέρνηση αν θέλετε να ξέρετε ότι αυτό το οποίο ψηφίζετε, είναι αυτό το οποίο θα έχετε την επόμενη μέρα. Για να μην βρεθείτε μπροστά σε εκπλήξεις.

Γιατί, ξέρετε, μετά την αποχώρηση από την κάλπη, κανένα λάθος δεν αναγνωρίζεται. Και επειδή ακούω επίσης πολλά για διπλές εκλογές, για το τι θα γίνει μετά την 21η Μαΐου. Μία είναι η κάλπη, φίλες και φίλοι. Την 21η Μαΐου η Νέα Δημοκρατία θα είναι πανίσχυρη και μετά όλα θα δρομολογηθούν.

Αυτή είναι η κάλπη που θα καθορίσει τελικά τις εξελίξεις. Το λέω διότι υπάρχουν διάφοροι οι οποίοι σου λένε «δεν βαριέσαι, επειδή σίγουρα θα έχουμε δεύτερες εκλογές, να μη ψηφίσουμε στην πρώτη κάλπη, στην πρώτη κάλπη να ψηφίσουμε κάποιους άλλους, να εκφράσουμε τη διαμαρτυρία μας».

Είναι μεγάλο λάθος. Η 21η Μαΐου είναι η κάλπη που θα τα κρίνει όλα. Σε αυτή την κάλπη θα τα δώσουμε όλα. Και σε αυτή την κάλπη θα κερδίσουμε. Για το καλό όχι της παράταξης, για το καλό της πατρίδας. Για να συνεχίσουμε αυτή τη δουλειά την οποία έχουμε ξεκινήσει.

Πριν έρθω εδώ να σας σφίξω το χέρι και να μοιραστώ μαζί σας δύο σκέψεις, βρέθηκα σε ένα σχολείο στους Αγίους Αναργύρους. Και είδα στην πράξη την καταπληκτική δουλειά που κάνουν οι καινούριοι ψηφιακοί διαδραστικοί πίνακες.

Αυτοί οι διαδραστικοί πίνακες μέσα στον επόμενο χρόνο θα μπουν σε όλες τις ελληνικές τάξεις από την Ε’ δημοτικού και πάνω και θα αλλάξουν τελείως την εμπειρία της εκπαίδευσης για τα παιδιά μας.

Είδα παιδιά χαμογελαστά, τα οποία βλέπουν ξανά το μάθημα ως μία ευχαρίστηση, ως ένα παιχνίδι. Όλα αυτά είναι οι επενδύσεις που κάνουμε γι’ αυτούς που αγωνιζόμαστε περισσότερο από όλους. Για τα παιδιά μας, για τα εγγόνια μας, για την επόμενη γενιά.

Διότι εγώ δεν μπορώ να δεχτώ ότι σήμερα τα κορίτσια και τα αγόρια τα οποία θα έρθουν να ψηφίσουν για πρώτη φορά σε αυτή την κάλπη θα αισθάνονται ότι το μέλλον τους θα είναι πιο σκοτεινό από το μέλλον των γονιών τους. Δεν πρέπει να είναι έτσι. Γι’ αυτούς δουλεύουμε, γι’ αυτές δουλεύουμε, γι’ αυτούς πρώτα και πάνω απ’ όλα εργαζόμαστε.

Και θέλω να ζητήσω ειδικά από τη νέα γενιά να στρίψει το βλέμμα της μακριά από την αποχή. Να συμμετέχει στα κοινά, να κρίνει, να αξιολογήσει και να συμμετέχει στην πολιτική διαδικασία. Χρειαζόμαστε αυτή τη δυναμική ενέργεια της νεολαίας. Είμαι σίγουρος ότι η νεολαία, όταν γνωρίσει αυτά τα οποία έχουμε κάνει και αυτά τα οποία θέλουμε να κάνουμε θα εμπιστευθεί και αυτή τη Νέα Δημοκρατία. Γιατί, επαναλαμβάνω, εμείς είμαστε εκείνη η δύναμη η οποία μπορεί πραγματικά τη χώρα να την πάει πιο ψηλά και να την πάει πιο μπροστά.

Και καθώς, φίλες και φίλοι, πλησιάζουμε πια στην επίσημη έναρξη της προεκλογικής περιόδου, θέλω να σας πω εδώ από την Πετρούπολη -προφανώς θα ξαναβρεθώ εδώ μαζί σας στη δυτική Αθήνα, θα κάνουμε μια πολύ μεγάλη, μια πολύ εντυπωσιακή ακόμα συγκέντρωση, αν και η δική σας παρουσία πραγματικά σήμερα με έχει αφήσει άφωνο.

Αλλά θέλω ο καθένας και η κάθε μια από εσάς να κάνετε το δικό σας αγώνα. Δεν θα κουραστώ να το λέω: τις εκλογές δεν τις κερδίζουμε εμείς. Τις εκλογές τις κερδίζετε εσείς. Ο καθένας και η κάθε μία. Μπορεί να γνωρίζετε κάποιον ο οποίος μας ψήφισε το 2019 και τώρα μπορεί να έχει δεύτερες σκέψεις αν πρέπει να μας εμπιστευθεί ή κάποιους οι οποίοι δεν μας ψήφισαν το 2019 και σκέφτονται να μας ψηφίσουν για πρώτη φορά επειδή είδαν, βλέπουν, κρίνουν και συγκρίνουν.

Εσείς κερδίζετε τις εκλογές. Όλοι μαζί, η ηγεσία μαζί με τα κομματικά μας στελέχη, μαζί με τους παλιούς, μαζί με τους νέους φίλους πρέπει να στείλουμε αυτό το μήνυμα, ότι αυτή η προσπάθεια την οποία ξεκινήσαμε όλοι μαζί το 2019 πρέπει να συνεχιστεί, αξίζει να συνεχιστεί.

Η Ελλάδα σήμερα είναι μια πολύ πιο ισχυρή χώρα. Είμαστε σε πολύ καλύτερη κατάσταση από ό,τι ήμασταν πριν από τέσσερα χρόνια και θέλω να σκεφτείτε μαζί μου πόσα περισσότερα μπορούμε να κάνουμε αν έχουμε και μία τετραετία χωρίς να πρέπει να διαχειριζόμαστε κάθε μέρα κι από μία νέα κρίση.

Θα τα πετύχουμε λοιπόν όλα αυτά, θα κερδίσουμε, θα ξαναφέρουμε τη Νέα Δημοκρατία ισχυρή και θα είμαστε εδώ πάλι στη δυτική Αθήνα να γιορτάσουμε μια μεγάλη νίκη.

Να είστε καλά, σας ευχαριστώ για το χειροκρότημά σας, για την παρουσία σας, για τη δύναμη που μου δίνετε. Καλό Πάσχα, καλή Ανάσταση σε όλες και σε όλους.

Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ».

