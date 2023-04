Πολιτική

Ανδρουλάκης: Ο Μητσοτάκης έκανε τον Πόντιο Πιλάτο - Έδειξε ποια συμφέροντα υπηρετεί

Επίθεση στην κυβέρνηση αλλά και στον ΣΥΡΙΖΑ εξαπέλυσε από τα Καλάβρυτα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.



Τα Καλάβρυτα επισκέπτεται από το πρωί ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης. Κατά την άφιξη του στην ορεινή κωμόπολη της Αχαΐας δήλωσε ότι κεντρικός στόχος του προγράμματός του είναι να δημιουργηθούν καλές θέσεις εργασίας, να προκύψει μια νέα περιφερειακή ανάπτυξη που θα κρατήσει τους νέους στην περιφέρεια.

Στη συνάντηση του με τον δήμαρχο Καλαβρύτων, Θανάση Παπαδόπουλο ο Νίκος Ανδρουλάκης αναφέρθηκε στο οξύ πρόβλημα του ιδιωτικού χρέους και σχολίασε την απόφαση των τραπεζών για «πάγωμα» των επιτοκίων των στεγαστικών δανείων για έναν χρόνο, ενώ κατέκρινε τον κ. Μητσοτάκη πώς έκανε τον Πόντιο Πιλάτο και δείχνει ποια συμφέροντα υπηρετεί.

«Εδώ και δύο χρόνια καλπάζει η διαφορά μεταξύ επιτοκίου καταθέσεων και επιτοκίου στεγαστικών δανείων. Προτείναμε στην κυβέρνηση να φορολογήσει τα υπερκέρδη των τραπεζών, αλλά τους επέτρεψε να έχουν ρεκόρ κερδών το 2022. Έρχονται λίγες εβδομάδες πριν τις εθνικές εκλογές και παίρνουν μία απόφαση, η οποία αποδεικνύει πως μπορούσαν να κάνουν πολύ περισσότερα αυτά τα δύο χρόνια, που οι πολίτες ήρθαν αντιμέτωποι με τη μείωση της αγοραστικής τους δύναμης», ανέφερε ο κ. Ανδρουλάκης.

Ταυτόχρονα επέκρινε τον ΣΥΡΙΖΑ για περιφρόνηση της νοημοσύνης των δανειοληπτών, καθώς πούλησε τα δάνειά τους «στα κοράκια των funds και η Νέα Δημοκρατία δεν προστάτευσε την πρώτη κατοικία». «Γι' αυτό ζητώ από τον ελληνικό λαό ισχυρή εντολή για μία απόφαση αλλαγής απέναντι στα κακώς κείμενα. Απέναντι σε πολιτικές δυνάμεις, οι οποίες είναι αμετανόητες και προτεραιότητα δεν έχουν να υπηρετήσουν το εθνικό και συλλογικό συμφέρον, αλλά ολιγάρχες και τράπεζες εις βάρος των συμφερόντων του ελληνικού λαού», υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ.

Στη συνέχεια, ο κ. Ανδρουλάκης απέτισε φόρο τιμής στους νεκρούς του Ολοκαυτώματος των Καλαβρύτων. Υπενθύμισε ότι ως ευρωβουλευτής μαζί με τον αείμνηστο Μανώλη Γλέζο υποστήριξαν το πατριωτικό ζήτημα των γερμανικών επανορθώσεων.

«Οι ευρωπαϊκοί λαοί να μη λησμονήσουν την Ιστορία τους. Γιατί η μνήμη είναι φρουρός απέναντι σε αυτές τις ειδεχθείς πράξεις, που καταπατούν τα ανθρώπινα δικαιώματα. Δεν πρέπει να ξεχνάμε τι είναι ο ναζισμός και τι είναι ο νεοναζισμός σήμερα. Για τις γερμανικές επανορθώσεις η απόφαση της Βουλής των Ελλήνων στις 17 Απριλίου του 2019 είναι ένα πλαίσιο και εντός αυτού πρέπει να αγωνιστούμε με πολιτικά και νομικά μέσα ώστε να ευαισθητοποιήσουμε τη γερμανική κοινή γνώμη και να αναγκαστεί η γερμανική κυβέρνηση να αποδεχθεί τα δίκαια αιτήματα που έχει ο Ελληνισμός αλλά και άλλοι λαοί, που βρέθηκαν στο στόχαστρο του ναζισμού και υπέστησαν θηριωδίες κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου» σημείωσε ο κ. Ανδρουλάκης.

