Life

“DRAGONS’ DEN”: Τελευταίο επεισόδιο με συμφωνίες για επενδύσεις την Παρασκευή

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το τελευταίο επεισόδιο έρχεται! Ο πρώτος κύκλος επενδύσεων κλείνει με συμφωνίες πολλών χιλιάδων ευρώ που δεν έχουν ξαναδοθεί ποτέ στην ελληνική τηλεόραση!

1.027.000€! Αυτό είναι το ακριβές ποσό που έχει συμφωνηθεί συνολικά μέχρι σήμερα στο «DRAGONS’ DEN GREECE» από προσωπικά κεφάλαια των 5 Ελλήνων DRAGONS. Ο Χάρης Βαφειάς, ο Λέων Γιοχάη, ο Πολ Ευμορφίδης, η Λιλή Περγαντά και η Μαρία Χατζηστεφανή είναι όμως έτοιμοι να επενδύσουν περισσότερα χρήματα και στο 10ο και τελευταίο επεισόδιο που έρχεται αύριο, Παρασκευή 7 Απριλίου, στις 21:45 στον ΑΝΤ1.

Νέοι και φιλόδοξοι επιχειρηματίες θα βρεθούν μπροστά στους Έλληνες επενδυτές και θα προσπαθήσουν να τους πείσουν με τις ιδέες αλλά και την προσωπικότητά τους να συνάψουν μια επικερδή συμφωνία μαζί τους. Το ερώτημα είναι ποιος θα καταφέρει να έρθει σε συμφωνία μαζί τους τώρα που ο πήχης ανέβει τόσο ψηλά και ποιος θα φύγει με άδεια χέρια;

ΟΣΑ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7 ΑΠΡΙΛΙΟΥ, ΣΤΟ 10Ο ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ ΤΟΥ «DRAGONS’ DEN GREECE»

Με «όπλο» τη δική του προσθήκη πάνω σε ένα δημοφιλές προϊόν, ένας φιλόδοξος επιχειρηματίας έρχεται στο DRAGONS’ DEN με στόχο να αποδείξει πως δεν κυνηγάει απλώς χίμαιρες.

Παρότι ήταν πρόκληση να ισορροπήσει ανάμεσα σε δύο απαιτητικούς ρόλους, μια αξιόλογη μητέρα και επιχειρηματίας έρχεται στο «DRAGONS’ DEN GREECE» για να αποδείξει ότι τα κατάφερε, ενώ τα παιδιά της την παρακολουθούν από απόσταση αναπνοής.

Ένας επικοινωνιακός επιχειρηματίας, που είναι πολύ σίγουρος για τον εαυτό του, αλλά και για το προϊόν που έχει δημιουργήσει έρχεται μπροστά στους DRAGONS χωρίς να φαίνεται τόσο σίγουρος για το τι είναι διατεθειμένος να δώσει ως αντάλλαγμα προκειμένου να οδηγηθεί σε συμφωνία μαζί τους.

Το πάθος του να εξελιχθεί ως επαγγελματίας, φέρνει στο DRAGONS’ DEN έναν επιχειρηματία που θα χρειαστεί να επιστρατεύσει ό,τι μέσο διαθέτει για να χαλαρώσει τους επενδυτές και να φύγει με τουλάχιστον ένα «είμαι μέσα»!

Τα παραμύθια, όπως και τα επιχειρηματικά σχέδια, ζωντανεύουν στο DRAGONS’ DEN, και δύο κορίτσια που αγαπούν πολύ τα παραμύθια, αναζητούν DRAGON για να τις ακούσει, να τις εμπιστευτεί και να επενδύσει στη δημιουργικότητά τους. Θα τα καταφέρουν;

Ένας φιλόδοξος επιχειρηματίας έρχεται μπροστά στους Έλληνες επενδυτές στην πιο σημαντική στιγμή της επαγγελματικής του ζωής. Θα καταφέρει να τους το αποδείξει και να φύγει με συμφωνία μαζί τους;

Την Παρασκευή 7 Απριλίου, στις 21:45 ο πρώτος κύκλος επενδύσεων του «DRAGONS’ DEN GREECE» κλείνει, όμως οι ανατροπές δεν έχουν τέλος!

Επιχειρηματίες όλων των ηλικιών με καινοτόμες ιδέες και φιλόδοξα επιχειρηματικά πλάνα έχουν την ευκαιρία να παρουσιάσουν τις ιδέες και τις επιχειρήσεις τους στους Έλληνες DRAGONS και να κλείσουν τη συμφωνία της ζωής τους, ενώ οι δηλώσεις συμμετοχής για τον 2ο κύκλο του επιτυχημένου show επενδύσεων έχουν ήδη ξεκινήσει. Αυτοί οι Dragons επενδύουν σε σένα!

Δηλώσεις συμμετοχής για τον 2ο κύκλο του «DRAGONS’ DEN GREECE» εδώ: https://www.antenna.gr/dragonsden/form

«DRAGONS’ DEN GREECE» - Για πρώτη φορά στην ιστορία της ελληνικής τηλεόρασης, σε ένα show συμφωνήθηκαν επενδύσεις που ξεπερνούν το 1.000.000 ευρώ, στηρίζοντας την ελληνική επιχειρηματικότητα! Το πολυβραβευμένο show επιχειρηματικότητας παρουσιάζει ο Σάκης Τανιμανίδης.

Instagram: @ dragonsdengreece

Twitter: @DragonsDenGR

Facebook:@dragonsdengreece

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Executive Producers: Michael Iskas, Σάκης Τανιμανίδης

Michael Iskas, Σάκης Τανιμανίδης Showrunner: Άτζυ Ντρίβα

Άτζυ Ντρίβα Παραγωγή: Antenna Studios