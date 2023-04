Οικονομία

Κικίλιας: H ισότιμη πρόσβαση στη θάλασσα αποτελεί αυτονόητο ανθρώπινο δικαίωμα

Με το έργο «Δημιουργία Ολοκληρωμένων Τουριστικών Προσβάσιμων Θαλάσσιων Προορισμών» πάνω από 250 παραλίες της χώρας γίνονται προσβάσιμες σε όλους.

Το έργο «Δημιουργία Ολοκληρωμένων Τουριστικών Προσβάσιμων Θαλάσσιων Προορισμών» παρουσίασε σήμερα σε Συνέντευξη Τύπου η ηγεσία του Υπουργείου Τουρισμού. Μέσω της συγκεκριμένης δράσης πάνω από 250 παραλίες της χώρας γίνονται προσβάσιμες σε όλους, ενώ η καμπάνια ενημέρωσης που έχει ήδη ξεκινήσει, περιλαμβάνει ψηφιακή προβολή των προσβάσιμων θαλάσσιων προορισμών σε στοχευμένο κοινό (ΑμεΑ και συνοδούς τους) στην Ελλάδα καθώς και σε Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία και Κύπρο).

Ο Υπουργός Τουρισμού Βασίλης Κικίλιας τόνισε στην ομιλία του ότι η ισότιμη πρόσβαση στη θάλασσα αποτελεί αυτονόητο ανθρώπινο δικαίωμα το οποίο υποστηρίζεται έμπρακτα με την υλοποίηση του συγκεκριμένου προγράμματος ΕΠΑνΕΚ-ΕΣΠΑ.

«Μιλάμε για την αξιοπρέπεια των συνανθρώπων μας. Και ως γιατρός, ως πρώην Υπουργός Υγείας, αλλά και με μεγάλη τιμή ως Υπουργός Τουρισμού είμαι παρών μαζί με όλη την ομάδα μας για ένα εξαιρετικό πρόγραμμα το οποίο ξεκίνησε στο παρελθόν και ολοκληρώνεται σήμερα. Άρα, τα εύσημα πηγαίνουν και σε όλες τις πολιτικές ηγεσίες οι οποίες προηγήθηκαν, ώστε να μπορέσει να υλοποιηθεί αυτό το έργο ΕΣΠΑ. Και, βέβαια, θα υπάρχει και συνέχεια, καθώς που στα ευρωπαϊκά προγράμματα που έουμε διαθέσιμα, προβλέπεται σημαντικό κονδύλι για τις προσβάσιμες παραλίες, δημιουργώντας ακόμα καλύτερες συνθήκες αξιοπρέπειας και ισότιμης πρόσβασης στις ομορφιές και στο μοναδικό τουριστικό προϊόν της πατρίδας μας» ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Κικίλιας.

Η Γενική Γραμματέας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης Ολυμπία Αναστασοπούλου επεσήμανε στην ομιλία της: «Στη χώρα μας γίνονται σημαντικά βήματα από την Πολιτεία σχετικά με τη βελτίωση προσβασιμότητας των τουριστικών υποδομών, ενώ από την άλλη πλευρά αρκετοί επιχειρηματίες αντιλαμβάνονται τη σημασία και το οικονομικό όφελος που μπορεί να έχει για την επιχείρησή τους η συγκεκριμένη κατηγορία τουριστών. Για το Υπουργείο Τουρισμού, η προσβασιμότητα των ελληνικών προορισμών αποτελεί σημαντικό πυλώνα του στρατηγικού μας σχεδιασμού, τον οποίο όχι απλώς ενθαρρύνει, αλλά εργάζεται συστηματικά, προκειμένου να δώσει τη δυνατότητα σε άτομα με αναπηρία, να μπορούν ισότιμα να απολαύσουν τις μοναδικές ομορφιές του τόπου μας».

Στη συνέντευξη τύπου έδωσαν το παρών ο Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Στέλιος Κυμπουρόπουλος, η Πρόεδρος του ΕΟΤ Άντζελα Γκερέκου, ο Δήμαρχος Γλυφάδας Γεώργιος Παπανικολάου και η Δήμαρχος Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων Μερόπη Υδραίου.

Επίσης συμμετείχαν ο Ειδικός Γραμματέας Διαχείρισης Προγραμμάτων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ταμείου Συνοχής Γεώργιος Ζερβός, ο Γενικός Γραμματέας της ΕΣΑμεΑ, Βασίλης Κούτσιανος, ο παγκόσμιος πρωταθλητής και χάλκινος Παραολυμπιονίκης στην κολύμβηση Αντώνης Τσαπατάκης, η παγκόσμια πρωταθλήτρια και χάλκινη Παραολυμπιονίκης κολύμβησης Αλεξάνδρα Σταματοπούλου και η χάλκινη Παραολυμπιονίκης Boccia και κλινική ψυχολόγος Αναστασία Πυργιώτη.

