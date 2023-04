Κοινωνία

“KALLITHEA RUN 2023”: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις την Κυριακή των Βαΐων

Για πόσες και ποιες ώρες θα υπάρξουν αλλαγές στην κυκλοφορία των οχημάτων, στην περιοχή της Καλλιθέας.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν την Κυριακή (9/4) στην Καλλιθέα λόγω της διεξαγωγής αγώνα δρόμου με την επωνυμία «KALLITHEA RUN 2023».

Ειδικότερα από τις 06:00΄ έως τις 13:00΄θα πραγματοποιηθούν οι παρακάτω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις:

Προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Ελ. Βενιζέλου (Λ. Θησέως), στο τμήμα της μεταξύ της οδού Χαροκόπου και της Λ. Ποσειδώνος (Παλαιά Παραλιακή) και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης των οχημάτων, στην οδό Ελ. Βενιζέλου (Λ. Θησέως), στο τμήμα της μεταξύ των οδών Φιλαρέτου και Μαντζαγριωτάκη, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα.

Παρακαλούνται οι οδηγοί, για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους και αποφυγή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων να αποφύγουν τη διέλευση των οχημάτων τους στις παραπάνω οδούς και λεωφόρους κατά το αναφερόμενο χρονικό διάστημα και να ακολουθούν τα σήματα και τις υποδείξεις των ρυθμιστών τροχονόμων.