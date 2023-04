Οικονομία

Επίδομα παιδιού: Πότε καταβάλλεται το βοήθημα

Πότε θα πιστωθούν τα ποσά στους δικαιούχους. Η ανακοίνωση του ΟΠΕΚΑ.

Την Παρασκευή 7 Απριλίου 2023, θα καταβληθεί το επίδομα παιδιού και στους δικαιούχους που δεν πληρώθηκαν την 31η Μαρτίου 2023, λόγω εκκρεμοτήτων φορολογικής φύσης των προηγούμενων ετών.

Όπως ανακοίνωσε ο Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ), οι παραπάνω δικαιούχοι θα έχουν τη σχετική προσωποποιημένη πληροφόρηση, μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής του επιδόματος παιδιού.

