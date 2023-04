Κόσμος

Κωνσταντινούπολη: Πυροβολισμοί στο κτήριο του κόμματος Κιλιτσντάρογλου

Μετά τους πυροβολισμούς κατά του «Καλού Κόμματος» σημειώθηκαν πυροβολισμοί και κατά του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος.

Πυροβολισμούς και έξω από το κτίριο της επαρχιακής Κωνσταντινούπολης του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης κατήγγειλε η επαρχιακή Πρόεδρος Τζανάν Καφταντζίογλου αναφέροντας ότι στις 5.00 το πρωί έπεσαν 6-7 πυροβολισμοί μπροστά από το κτίριο.

Όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου, σύμφωνα με τις πρώτες έρευνες, η σφαίρα που χτύπησε την Επαρχιακή μας Προεδρία δεν βρέθηκε αλλά στο σημείο βρέθηκαν κενές φυσίγγιες.

Η Τζανάν Καφταντζίογλου υπενθυμίζοντας τους πυροβολισμούς έξω από το κτίριο της επαρχιακής Κωνσταντινούπολης του Καλού Κόμματος την περασμένη βδομάδα, δήλωσε πως «η πιθανότητα ενός συμβάντος ενώπιον της προεδρίας 2 πολιτικών κομμάτων στην Κωνσταντινούπολη μέσα σε μια εβδομάδα - γνωρίζω λίγα μαθηματικά, αν και όχι τόσο όσο ο μικρότερος εταίρος της Λαϊκής Συμμαχίας - νομίζω ότι είναι λιγότερο πιθανή από το να κερδίσω το μεγαλύτερο βραβείο» .

Όπως μετέδωσαν οι Αρχές ασφαλείας «στα πλάνα που ελήφθησαν από την κάμερα, διαπιστώθηκε ότι ένα όχημα που περνούσε με υπερβολική ταχύτητα πυροβόλησε στον αέρα».

Σε δηλώσεις του ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και υποψήφιος για την προεδρία Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου ανέφερε πως «κανένας δεν πρέπει να ανησυχεί, κανείς να μην είναι απαισιόδοξος, να είστε βέβαιοι, θα φέρουμε την άνοιξη σε αυτή τη χώρα στις 15 Μαΐου, θα φέρουμε ειρήνη». «Αυτοί που προκάλεσαν τα γεγονότα θα συλληφθούν και θα διωχθούν γρήγορα, κανείς δεν πρέπει να στεναχωριέται. Δεν στεναχωριόμαστε. Αυτό δεν θα συμβεί ξανά στην Τουρκία», ανέφερε.

