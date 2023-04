Υγεία - Περιβάλλον

Λευκό τιγράκι: πρόταση για ευθανασία της μικρής Χασίγια

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

"Κάθε ανάσα της είναι ένας αφόρητος πόνος" αναφέρει σε ανάρτησή της η Πανελλήνια Ομοσπονδία για το περιβάλλον, τα ζώα και το κυνήγι «Νέμεσις».

Δεν είναι αισιόδοξα τα νέα σχετικά με την πορεία της υγείας της Χασίγια. Η νεαρή λευκή τίγρης που βρέθηκε μέσα σε κάδο έξω από το Αττικό Πάρκο, παρά τις προσπάθειες, ζει μέσα σε αφόρητο πόνο και οι ειδικοί, προτείνουν την ευθανασία της, για να σταματήσει το μαρτύριό της.

Σύμφωνα με ανάρτηση που έκανε σήμερα, η Πανελλήνια Ομοσπονδία για το περιβάλλον, τα ζώα και το κυνήγι «Νέμεσις», κάνει κόγο για "λύτρωση" της Χασίγια η οποία πρέπει να επέλθει άμεσα.

«Όλοι μας είμαστε σοκαρισμένοι και βαθύτατα λυπημένοι. Επικοινωνήσαμε τώρα με τον Νίκο Μπόκαρη, το στέλεχος της Διεύθυνσης Δασών στον οποίο έχει ανατεθεί από μεριάς ΥΠΕΝ ο χειρισμός της υπόθεσης της Χασίγια» αναφέρει η ανάρτηση.

«Μέλημα όλων αυτή τη δύσκολη στιγμή είναι να μην υποφέρει άλλο η Χασίγια. Χαρακτηριστικά ο κ. Μποκαρης μας είπε: “Με 33 κατάγματα σε όλο της το κορμάκι, κάθε ανάσα της είναι ένας αφόρητος πόνος”. Η λύτρωση της Χασίγια από το μαρτύριό της πρέπει να γίνει “χθες”. Εγωκεντρικές και ανεύθυνες απόψεις δεν χωρούν σε ένα πραγματικό φιλόζωο».

Μάλιστα, στην ανάρτηση αναφέρεται ότι «η πρόταση του κ. Μπόκαρη θα είναι να αφαιρεθεί στη συνέχεια από το τμήμα της Κτηνιατρικής Σχολής Θεσσαλίας η λάμα η το καρφί που υπάρχει στο πόδι της μήπως μπορέσουν να εξάγουν συμπεράσματα για το ποιοι είναι πίσω από αυτή τη τραγική ιστορία της Χασίγια».

Ειδήσεις σήμερα:

Άλκης Καμπανός - Λέων στη δίκη: Το θανατηφόρο χτύπημα δεν ήταν από το δρεπάνι

Δίκη Πισπιρίγκου: Οι υπαινιγμοί Κούγια για τις μεταμοσχεύσεις και η συνάντηση Πλεύρη - Ηλιάδη (βίντεο)

“Το Πρωινό” - Δάντης: Η “συγγνώμη” του Λιάγκα, η σχέση με την Ασημίνα και το λαϊκό τραγούδι (βίντεο)