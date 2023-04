Πολιτική

Εκλογές - ΝΔ: Ανανεωμένα κατά 50% τα ψηφοδέλτια

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Νέας Δημοκρατίας, το 50% του συνόλου των υποψηφίων θα είναι νέα πρόσωπα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΝΔ τα ψηφοδέλτια της είναι ανανεωμένα κατά 50%. «Οι νέοι υποψήφιοι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, που θα διεκδικήσουν μια θέση στη βουλή στις εκλογές τις 21ης Μαΐου είναι πολίτες, καταξιωμένοι στις τοπικές κοινωνίες και στο επάγγελμά τους. Και όλοι τους πιστοί στο όραμα του Κυριάκου Μητσοτάκη για την Ελλάδα του 2027» αναφέρει η ΝΔ.

Επισημαίνει ότι το 50% του συνόλου των υποψηφίων της Νέας Δημοκρατίας θα είναι νέα πρόσωπα, χωρίς συμμετοχή, μέχρι σήμερα, στην κεντρική πολιτική σκηνή, διεκδικώντας για πρώτη φορά την ψήφο των Ελλήνων πολιτών, αλλά και την ανανέωση του πολιτικού προσωπικού.

Επίσης η συμμετοχή των γυναικών στα ψηφοδέλτια ανέρχεται σε ποσοστό 42% και των ανδρών στο 58%. Ενώ, ο μέσος όρος ηλικίας των νέων υποψηφίων είναι τα 44 έτη.

