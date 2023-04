Οικονομία

Κικίλιας στον ΑΝΤ1: οι εκλογές και η χρονιά ρεκόρ στον τουρισμό (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Την αισιοδοξία του για χρονιά ρεκόρ στον ελληνικό Τουρισμό εξέφρασε ο Βασίλης Κικίλιας. Τι είπε για μετεκλογικές συνεργασίες και τη μείωση ΦΠΑ στα νησιά.

Ο Υπουργός Τουρισμού, Βασίλης Κικίλιας, βρέθηκε καλεσμένος στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 με τον Νίκο Χατζηνικολάου και μεταξύ άλλων, μίλησε για την τουριστική περίοδο, τις εκλογές και τη μείωση του ΦΠΑ, στα νησιά.

Όσον αφορά στο εάν οι εκλογές μέσα στον Ιούλιο, θα επηρεάσουν την τουριστική προσέλευση, ο Βασίλης Κικίλιας ανέφερε: "Πιστεύω πως όχι, έχει ξεκινήσει ήδη η τουριστική περίοδος, με συνεχιζόμενες πολύ καλές επιδόσεις μετά τα Χριστούγεννα, αναμένεται να κάνουμε χρονιά ρεκόρ."

"Εμείς πιστεύουμε πως η φορολογία είναι μοχλός ανάπτυξης. Στηρίξαμε τον επιχειρηματικό κόσμο με 44 δις μέσα στην πανδημία. Εάν ο κόσμος μας εμπιστευτεί, θα έρθει αύξηση μισθών. Με την μείωση του ΦΠΑ, το υπουργείο οικονομικών θα βγει “κερδισμένο”, είπε ο Υπυοργός για τη μείωση του ΦΠΑ στα νησιά.

Σχετικά με το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ για την προστασία της πρώτης κατοικίας ο Βασίλης Κικίλιας ανέφερε: “Δυστυχώς, δεν ξεκινάμε από το 0. Θυμάμαι τον κ. Λαφαζάνη επί ΣΥΡΙΖΑ, μπροστά από τα ΜΑΤ για τους πλειστηριασμούς, αλλά και τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς που ήρθαν επί ΣΥΡΙΖΑ. Όσο δυναμώνει η οικονομία, δυναμώνει και το τραπεζικό σύστημα, θα υπάρχουν και άλλα μέτρα στήριξης."

Για τις εκλογές της 21ης Μαϊου και ττο εάν υπάρχει περίπτωση συνεργασίας, ο Υπουργός, δήλωσε: "Θα σας πώ “ναι” παρά το ότι είμαι φανατικός υποστηρικτής της αυτοδυναμίας."

Ο Υπουργός, μίλησε και για τον πρωθυπουργό “Χ” που είχε αναφέρει ο Νίκος Ανδρουλάκης, τονίζοντας πως ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, δήλωσε ότι θέλει συνεργασία με το πρώτο κόμμα, αλλά όχι ως πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη ή τον Αλέξη Τσίπρα.





Ειδήσεις σήμερα:

Στεγαστικά δάνεια: Τα επιτόκια “παγώνουν” για έναν χρόνο

Qatar Gate: ο Παντσέρι αποφυλακίζεται με βραχιολάκι

“Το Πρωινό” - Δάντης: Η “συγγνώμη” του Λιάγκα, η σχέση με την Ασημίνα και το λαϊκό τραγούδι (βίντεο)