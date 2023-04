Οικονομία

Διακοπή Ρεύματος: Πώς θα αποζημιώνονται οι καταναλωτές - Τα ποσά

Χρηματική αποζημίωση, για πρώτη φορά, θα λαμβάνουν οι καταναλωτές για διακοπές ρεύματος. Τα ποσά και οι δικαιούχοι.

Την απόφαση της για τον μηχανισμό καταβολής αποζημίωσης από τον ΔΕΔΔΗΕ σε καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας, σχετικά με περιπτώσεις διακοπής ηλεκτροδότησης μεγάλης διάρκειας τόσο υπό κανονικές, όσο και υπό έκτακτες συνθήκες, δημοσίευσε η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας.

Ειδικότερα αποφασίστηκε:

Καθορισμένος χρόνος αποκατάστασης της ηλεκτροδότησης:

12 ώρες για κανονικές συνθήκες

48 ώρες για έκτακτες συνθήκες (για παράδειγμα ακραία καιρικά φαινόμενα, φυσικές καταστροφές)

Σε περίπτωση υπέρβασης του καθορισμένου χρόνου αποκατάστασης προβλέπεται η καταβολή οικονομικού ανταλλάγματος το ύψος του οποίου καθορίζεται ανάλογα με την κατηγορία των επηρεαζόμενων καταναλωτών χαμηλής τάσης (οικιακοί καταναλωτές, μη οικιακοί καταναλωτές). Το ποσό αυτό διαμορφώνεται για τους οικιακούς καταναλωτές στα 10 ευρώ έως και το 2024 και κλιμακώνεται σταδιακά στα 50 ευρώ τα επόμενα τέσσερα χρόνια. Για τους μη οικιακούς καταναλωτές το ποσό διαμορφώνεται στο διπλάσιο.

Σημειώνεται πως οι καταναλωτές αποζημιώνονται με το ποσό αυτό και για κάθε 12 ώρες που συνεχίζεται η διακοπή της τροφοδοσίας τους μετά την πάροδο του καθορισμένου χρόνου αποκατάστασης. Ειδικότερα, εάν η βλάβη αποκατασταθεί (υπό κανονικές συνθήκες) εντός 12 ωρών, δεν προβλέπεται αποζημίωση. Εάν η βλάβη αποκατασταθεί μετά το πρώτο 12ωρο, τότε για κάθε 12ωρο η αποζημίωση θα είναι 10 ευρώ, (ακολουθεί αριθμητικό παράδειγμα 1).

Επίσης, ως ανώτερο όριο στο συνολικό καταβαλλόμενο ποσό ανά καταναλωτή και έτος ορίζεται το ποσό των 500 ευρώ για οικιακούς καταναλωτές και το ποσό των 1.000 ευρώ για μη οικιακούς καταναλωτές χαμηλής τάσης.

Ακολουθεί ο σχετικός πίνακας αποζημιώσεων:

