Κοινωνία

Ανήλικη καταγγέλει βιασμό: “Μου έριξαν κάτι στο ποτό”

Τι κατήγγειλε η ανήλικη στις Αρχές. Συνελήφθη ένας άνδρας.

Του Γιάννη Αρβανίτη

Μία νέα υπόθεση σχετικά με βιασμό, ήρθε στο φως όταν μία 17χρονη κατήγγειλε ότι έπεσε θύμα βιασμού, αφού της έριξαν κάτι στο ποτό.

Πιο συγκεκριμένα, θύμα βιασμού κατήγγειλε πως έπεσε μια 17χρονη και οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη ενός 35χρονου.

Όπως μάλιστα υποστηρίζει όλα έγιναν, επειδή κάποιος της έριξε ναρκωτική ουσία στο ποτό της σε μπαρ στο Κολωνάκι με αποτέλεσμα όχι απλά να ζαλιστεί, αλλά να έχει πλήρη απώλεια μνήμης για ώρες.

Όπως ανέφερε στις Αρχές, η 17χρονη, ξύπνησε ημίγυμνη το επόμενο μεσημέρι στο σπίτι ενός άνδρα, ο οποίος της αποκάλυψε πως είχαν συνευρέθει χωρίς ωστόσο η ίδια να έχει καμια μνήμη από αυτό.

Το θύμα προχώρησε σε μηνύσεις και ο 35χρονος συνελήφθη ενώ αναζητείται και δεύτερος άνδρας που τον συνόδευε.

