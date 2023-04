Πολιτική

Εκλογές: Το νέο σποτ της ΝΔ (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στο προεκλογικό μήνυμα του κυβερνώντος κόμματος προβάλλεται η εικόνα της Ελλάδας σήμερα σε σχέση με εκείνη πριν από 4 χρόνια.

Νέο σποτ έδωσε στη δημοσιότητα ενόψει των εκλογών παρουσίασε η Νέα Δημοκρατία και συγκεκριμένα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, με ανάρτησή του στα social media.

«Η Ελλάδα προχωράει τολμηρά μπροστά», έγραψε χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης ενόψει των βουλευτικών εκλογών στις 21 Μαΐου.

Στο βίντεο εμφανίζονται διαδοχικά τα εξής μηνύματα: «Η Ελλάδα σήμερα έχει κάνει ρεκόρ στα έσοδα από τουρισμό, στις εξαγωγές, στις άμεσες ξένες επενδύσεις, στην παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, έχει τον υψηλότερο κατώτατο μισθό από ποτέ, έχει τη μικρότερη ανεργία των τελευταίων 12 ετών. Σταθερά, τολμηρά, μπροστά»