Κοινωνία

Hellenic Train: Τα δρομολόγια που ξεκινούν την Παρασκευή

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Επιπλέον δρομολόγια εντάσσονται από αύριο στο σιδηροδρομικό δίκτυο. Δείτε αναλυτικά.

Επιπλέον δρομολόγια εντάσσονται, από αύριο, Παρασκευή 7 Απριλίου 2023, στο σιδηροδρομικό δίκτυο.

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της Hellenic Train, από αύριο προστίθεται ένα ακόμη ζεύγος δρομολογίων στον άξονα Αθήνα - Θεσσαλονίκη - Αθήνα. Από Αθήνα η αμαξοστοιχία IC56, με ώρα αναχώρησης 14:28 και από Θεσσαλονίκη η αμαξοστοιχία IC59, με ώρα αναχώρησης 18:08 ?Στον Προαστιακό Σιδηρόδρομο στο τμήμα Πειραιάς - Μαγούλα - Πειραιάς:

Από Πειραιά κάθε ώρα: 05.15, 06.15, 07.15, ….., 21.15

Από Μαγούλα κάθε ώρα: 06.45, 07.45, 08.47, 09.47, ……, 22.47

Για τους επιβάτες από και προς το Κιάτο και Κόρινθο, υπάρχει λεωφορειακή σύνδεση με το σταθμό της Μαγούλας, (λεωφορειακή γραμμή στο τμήμα Μαγούλα - Κιάτο - Μαγούλα και ενδιάμεσους σταθμούς, εκτός Ζευγολατιού, και Μαγούλα - Κόρινθος - Μαγούλα, αντιστοίχως).

Για τα λεωφορεία είναι απαραίτητη η κράτηση θέσεων, συμπεριλαμβανομένων των κατόχων καρτών απεριορίστων διαδρομών.

Υπενθυμίζεται ότι, παραμένουν σε κυκλοφορία οι λεωφορειακές γραμμές σε επιλεγμένες διαδρομές, έως την πλήρη αποκατάσταση της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας, ενώ από 08/04/2023 στην λεωφορειακή γραμμή Αθήνα-Θεσσαλονίκη καταργούνται τα δρομολόγια c50, c51, c56, c58, c59, c61, c62, c63.

Ειδήσεις σήμερα:

Αποκλειστικό ΑΝΤ1: κλείνει το κέντρο φιλοξενίας πολιτικών προσφύγων στο Λαύριο (βίντεο)

Φονική φωτιά στο Μάτι: Σε νέα δίκη οι 21 κατηγορούμενοι

Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός: Sold out το ντέρμπι των “αιωνίων”