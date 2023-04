Πολιτική

Βορίδης: πρόσθετη παρέμβαση για το κόμμα Κασιδιάρη

Τι προανήγγειλε ο Υπουργός Εσωτερικών Μάκης Βορίδης για το επικείμενο "φρένο" στο κόμμα του Ηλία Κασιδιάρη.

Ο Υπουργός Εσωτερικών, Μάκης Βορίδης, προανήγγειλε, πρόσθετη νομοθετική παρέμβαση για να μπει "μπλόκο" στο κόμμα Κασιδιάρη, το βράδυ της Πέμπτης.

Η παρέμβαση της κυβέρνησης για το κόμμα Κασιδιάρη θα εκδηλωθεί και θα την συζητηθεί στη Βουλή τη Δευτέρα (10/4), σύμφωνα με όσα είπε ο Μάκης Βορίδης στην ΕΡΤ.

Ο υπουργός Εσωτερικών επιβεβαίωσε, όσα είπε νωρίτερα την Πέμπτη ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου, ο οποίος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο αν χρειαστεί να υπάρξουν προσθήκες στη διάταξη για τον Κασιδιάρη.

Υπενθυμίζεται, ο πρώην αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Αναστάσιος Κανελλόπουλος, ανακοίνωσε ότι θα τεθεί επικεφαλής του κόμματος Κασιδιάρη, προκειμένου να ξεπεράσει το σκόπελο του νόμου που ψηφίστηκε για να μπει μπλόκο στη συμμετοχή του στις εκλογές.

