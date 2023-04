Υγεία - Περιβάλλον

UNICEF - Παιδικός υποσιτισμός: SOS για 1 εκατ. παιδιά

Κρούει τον κώδωνα του κινδύνου η UNICEF για την αύξηση του παιδικού υποσιτισμού.

Σχεδόν ένα εκατομμύριο παιδιά ηλικίας κάτω των πέντε ετών διατρέχουν φέτος κίνδυνο να υποστούν οξύ υποσιτισμό στον Νίγηρα, στην Μπουρκίνα Φάσο και στο Μαλί, χώρες του Σαχέλ αντιμέτωπες με επιθέσεις τζιχαντιστών, προειδοποιεί το Ταμείο των Ηνωμένων Εθνών για την Παιδική Ηλικία (UNICEF).

«970.000 παιδιά» κινδυνεύουν στις τρεις φτωχές, γειτονικές χώρες όπου η ανασφάλεια αποτελεί μάστιγα, τόνισε σε δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησε.

Ο Νίγηρας πλήττεται περισσότερο: εκτιμάται πως 430.000 παιδιά θα υποστούν οξύ υποσιτισμό φέτος. Μολαταύτα, ο αριθμός μειώθηκε κατά περίπου «60.000» από το 2022, εξέλιξη οφειλόμενη «στην κινητοποίηση της κυβέρνησης του Νίγηρα, της UNICEF και (άλλων) εταίρων», σημειώνει η υπηρεσία του ΟΗΕ.

Αντίθετα, στο Μαλί, ο αριθμός των παιδιών που θα υποστούν οξύ υποσιτισμό προβλέπεται πως θα αυξηθεί κατά 18,4%, στα 367.000.

«Η μεγεθυνόμενη ανασφάλεια και οι συγκρούσεις σημαίνουν πως η περιοχή είναι ολοένα πιο ευάλωτη, ενώ γίνεται ολοένα πιο δύσκολο να προσφερθεί βοήθεια σε απομονωμένες ζώνες», όπου διαπράττονται επιθέσεις, ανέλυσε η περιφερειακή διευθύντρια της Γιούνισεφ για τη δυτική και κεντρική Αφρική, η Μαρί-Πιερ Πουαριέ, κατά το δελτίο Τύπου.

Η επιδείνωση της διατροφικής ανασφάλειας και η αύξηση του κόστους βασικών τροφίμων πλήττει επίσης την ποιότητα της διατροφής των παιδιών στο Σαχέλ: το 82% των πιο μικρών (6-23 μηνών) μεγαλώνει σε κατάσταση διατροφικής φτώχειας, που σημαίνει ότι δεν λαμβάνει καν τα ελάχιστα θρεπτικά συστατικά που χρειάζεται για να αναπτυχθεί σωστά, εξηγεί η Γιούνισεφ.

Καλεί τις κυβερνήσεις να καταστήσουν τη διατροφή των παιδιών «εθνική προτεραιότητα πρώτης τάξης» και να αυξήσουν «τις εθνικές επενδύσεις στην πρόληψη, τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση» του υποσιτισμού των παιδιών.

