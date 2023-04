Life

Γιώργος Βουτσίνος: Πέθανε ο αστυνόμος “Βούρβαχης” στη “Λάμψη”

Η είδηση του θανάτου του προκάλεσε θρλίψη. Πώς έγινε ηθοποιός, ο θρυλικός ρόλος του στην "Λάμψη", η φιλία του με τον Νίκο Φώσκολο και οι τελευταίες στιγμές στο νοσοκομείο.

Την τελευταία του πνοή άφησε χθες το πρωί (6/4) στο Σισμανόγλειο ο ηθοποιός Γιώργος Βουτσίνος, ο οποίος ξεχώρισε ως αστυνόμος Βούρβαχης στη θρυλική σειρά του Νίκου Φώσκολου «Λάμψη», που προβαλλόταν για 14 ολόκληρα χρόνια στον ΑΝΤ1.

Η σύζυγός του Βάντα Καρακατσάνη μίλησε στην Espresso για τις τελευταίες στιγμές του ηθοποιού.

«Εδώ και έναν μήνα είχε εισαχθεί ο Γιώργος με ειλεό στο νοσοκομείο. Είχε κάποιες επιπλοκές και δεν μπορούσε να γίνει καμία εγχείρηση. Ωστόσο οι γιατροί ήταν καθησυχαστικοί και πιστεύαμε πως θα βγει και πάλι νικητής. Ένα μικρόβιο όμως ήταν αυτό που τον κράτησε μέσα» είπε.

Και συνέχισε: «Την Τετάρτη το βράδυ, αφού μιλήσαμε στο τηλέφωνο μου λέει: “Βάντα μου κουράστηκα. Δεν αντέχω άλλο“. Του απάντησα: “Κάνε κουράγιο βρε Γιώργο μου και θα βγεις μέχρι το Σάββατο”. Μου λέει: “Μπα, βλέπω να πηγαίνω στον Νίκο”. Δεν έδωσα σημασία. Το πρωί της Πέμπτης με πήραν τηλέφωνο. Έπαθε ανακοπή μέσα στο νοσοκομείο» σημείωσε η σύζυγός του.

Η καριέρα στην τηλεόραση

O Γιώργος Βουτσίνος ευτύχησε στην καριέρα του να παίξει σε δεκάδες ρόλους, κυρίως σε τηλεοπτικές σειρές του Νίκου Φώσκολου, όπως «Εν τούτω νίκα», «Πορφύρα και αίμα» «Καλημέρα Ζωή» και «Η Λάμψη». Ο ίδιος έχει ωστόσο ευρέως γνωστός ως θρυλικός αστυνόμος Βούρβαχης της «Λάμψης».

Πώς έγινε ηθοποιός

Ο Γιώργος Βούτσινος σε συνέντευξή του είχε μιλήσει για την απόφασή του να γίνει ηθοποιός. «Ο πατέρας μου ήταν καπετάνιος σε όλα τα καράβια του Ωνάση. Όταν πέθανε ο πατέρας μου, ως οικογένεια μείναμε εντελώς ξεκρέμαστοι. Στον δρόμο, που λένε. Έτσι αποφάσισα να μπω στη σχολή του Κουν για να έχω κάτι να κάνω και να βγάζω τα προς το ζην. Μπήκαν και στο Εθνικό Θέατρο. Ωστόσο το Εθνικό δεν άφηνε τους πρωταγωνιστές να παίξουν πουθενά. Είχε ξεκινήσει ο Φώσκολος να κάνει τις πρώτες σειρές στην τηλεόραση. Η Ελένη Ανουσάκη, που ήταν το καλό παιδί για όλους μας, μου έδωσε το τηλέφωνο του Νίκου Φώσκολου, τον πήρα αρκετά τηλέφωνα, ώσπου ο Νίκος μου λέει “έλα”». Και από τότε ξεκίνησαν όλα...

Ποιος είναι ο Γιώργος Βούτσινος

Γεννήθηκε στον Πειραιά στις 16 Αυγούστου 1938 και είναι γνωστός στο ευρύ κοινό από την τηλεόραση. Συγκεκριμένα τον ανέδειξε ο Νίκος Φώσκολος μέσα από τη Λάμψη πρωταγωνιστώντας στις δημοφιλείς σειρές Άγνωστος Πόλεμος (ως Γερμανός Ταγματάρχης Βίντερμάν) και Λάμψη (Αντιστράτηγος ΕΛ.ΑΣ.). Στην προσωπική του ζωή υπήρξε σύζυγος της επίσης ηθοποιού Βάντας Καρακατσάνη.

Κατά τη διάρκεια της συνεργασίας τους στον «Άγνωστο Πόλεμο» οι δύο άνδρες γίνονται πλέον πολύ καλοί φίλοι. Και θα παραμείνουν μέχρι να φύγει από τη ζωή ο Νίκος Φώσκολος. Σχεδόν σε όλη τη δεκαετία του ’70 ο σκηνοθέτης δίνει πολλές φορές ρόλους στον φίλο του Γιώργο Βουτσίνο. «Εν τούτω νίκα», «Πορφύρα και αίμα» είναι κάποιες από τις σειρές που καθιερώνουν τον ηθοποιό στη συνείδηση του κοινού. Στα μέσα εκείνης της δεκαετίας ο Γιώργος ανεβαίνει τα σκαλιά της εκκλησίας με την αγαπημένη του συνάδελφο Βάντα Καρακατσάνη. Μαζί θα κάνουν πολλές επιτυχίες και ως συγγραφικό δίδυμο στα έργα του Φώσκολου «Λάμψη» και «Καλημέρα, ζωή».

Ο Γιώργος Βουτσίνος είναι ίσως και από τους ελάχιστους συνεργάτες στους οποίους ο Φώσκολος έδειχνε τυφλή εμπιστοσύνη στα πάντα. Μετά τον θάνατο του τελευταίου το 2013 ο Γιώργος Βουτσίνος εγκαταλείπει καθετί που έχει σχέση με το θέαμα. Κάθε είδους δημοσιότητα γι’ αυτόν είναι παρελθόν. Σε γνωστούς και φίλους λέει «κατέβασα ρολά», ενώ τελευταία δημόσια εμφάνισή του, αλλά μακριά από τις κάμερες και τα μικρόφωνα, ήταν το 2016 στην κηδεία του Γιώργου Βασιλείου.

