Κίνα: Κρατούσε τη γυναίκα του δεμένη με αλυσίδα στο λαιμό

Φρίκη έχει προκαλέσει η υπόθεση της ομηρίας γυναίκας από τον άνδρα της.

Ένας άνδρας στην Κίνα, η σύζυγος του οποίου βρέθηκε δεμένη με αλυσίδα από τον λαιμό πέρυσι, ένα γεγονός που είχε προκαλέσει σοκ και αγανάκτηση στη χώρα, καταδικάστηκε σε εννέα χρόνια κάθειρξη, ανακοίνωσε σήμερα η δικαιοσύνη.

Οι εικόνες αυτής της γυναίκας, που πάσχει από σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα, δεμένη με αλυσίδα σε ένα αγρόκτημα στην επαρχία Ζιανγκσού είχαν προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στην Κίνα όταν δημοσιοποιήθηκαν μέσω του διαδικτύου τον Ιανουάριο του 2022. Το ζευγάρι έχει οκτώ παιδιά.

Ο εν λόγω άνδρας συνελήφθη αμέσως μετά το περιστατικό μαζί με πολλούς άλλους, που κατηγορούνταν για διακίνηση ανθρώπων.

Ο Ντονγκ Ζιμίν καταδικάστηκε σε έξι χρόνια και έξι μήνες κάθειρξη για «κακοποίηση», ανακοίνωσε σήμερα το Λαϊκό Δικαστήριο της Σουζού, μιας πόλης περίπου 100 χιλιόμετρα από τη Σανγκάη. Επίσης του επιβλήθηκαν άλλα τρία χρόνια για «παράνομη κράτηση» προσώπου, συνολικά εννέα χρόνια κάθειρξη.

Άλλοι τρεις άνθρωποι που δικάζονται για την ίδια υπόθεση καταδικάστηκαν σε ποινές από οκτώ έως ένδεκα χρόνια κάθειρξη.

Σύμφωνα με τις αρχές, η γυναίκα είχε πέσει θύμα απαγωγής από το χωριό της στην επαρχία Γιουνάν, δηλαδή περίπου 2.000 χιλιόμετρα από τον τόπο όπου εντοπίστηκε. Στη συνέχεια την είχαν πουλήσει πολλές φορές, εκ των οποίων μία το 1998 προς 5.000 γιουάν (περίπου 665 ευρώ).

Οι αρχές αρχικά είχαν διαψεύσει ότι η υπόθεση αυτή σχετίζεται με τη διακίνηση ανθρώπων, ένα φαινόμενο αρκετά συχνό στην κινεζική επαρχία, όπου δεν υπάρχουν πολλές γυναίκες σε ηλικία γάμου.

Η πολιτική ενός παιδιού, που ίσχυε στην Κίνα επί σχεδόν 40 χρόνια ως το 2016, είχε ως αποτέλεσμα να γεννιούνται περισσότερα αγόρια, καθώς τα ζευγάρια τα προτιμούσαν, και κατά συνέπεια να μην υπάρχουν αρκετές γυναίκες.

Αυτή η ανισορροπία οδήγησε σε μεγάλο αριθμό απαγωγών νεαρών γυναικών, οι οποίες αναγκάζονταν να παντρευτούν με τη βία σε χωριά όπου οι άνδρες ήταν πολύ περισσότεροι αριθμητικά από τις γυναίκες.

