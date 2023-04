Κοινωνία

Σύνταγμα: Ανήλικοι λήστεψαν 16χρονους

Συμμορία ανηλίκων απείλησε 16χρονους και τους έκλεψαν. Πώς του εντόπισε η ΕΛΑΣ.



Ενας 15χρονος Ιρακινός, ένας 16χρονος Ελληνας και συνομήλικός του από τον Λίβανο, συνελήφθησαν αργά χθες το βράδυ, στο Σύνταγμα, κατηγορούμενοι για ληστεία δύο 16χρονων.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, οι τρεις φερόμενοι ως δράστες πλησίασαν τους δύο 16χρονους, λίγο μετά τις 22:00, στο Σύνταγμα, και με την απειλή ότι θα τους χτυπήσουν τους αφαίρεσαν όσα χρήματα είχαν πάνω τους. Αμέσως μετά τράπηκαν σε φυγή.

Τα δύο θύματα πήγαν στον σταθμό του Μετρό Συντάγματος όπου ενημέρωσαν αστυνομικούς για το περιστατικό, ενώ οι φερόμενοι ως δράστες συνελήφθησαν μετά από λίγο.

