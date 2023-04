Οικονομία

ΑΑΔΕ: Ανοίγει η πλατφόρμα για τις 72 και 120 δόσεις

«Αυλαία» για την πλατφόρμα των αιτήσεων για τη ρύθμιση των χρεών στο Δημόσιο. Οι δικαιούχοι και οι όροι ένταξης.

Σε λειτουργία τίθεται σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ, στην οποία μπορούν να υποβάλλουν αίτηση, όλοι εκείνοι που είτε έχασαν τις παλαιές ρυθμίσεις φορολογικών και ασφαλιστικών χρεών των 72 έως 120 δόσεων μέσα στην περίοδο της κρίσης covid-19, είτε δημιούργησαν μέσα στην ίδια περίοδο νέες οφειλές, αλλά ωστόσο ήταν συνεπείς στις παλαιές τους υποχρεώσεις.

Παράλληλα, από τη Μ. Δευτέρα, 10 Απριλίου 2023, ενεργοποιείται και η ηλεκτρονική υπηρεσία για τη νέα ρύθμιση των 72 δόσεων για οφειλές που δημιουργήθηκαν την περίοδο από τον Σεπτέμβριο 2021 έως και τον Δεκέμβριο 2022, σύμφωνα με ανακοίνωση του e-ΕΦΚΑ.

Πρόκειται ουσιαστικά, όπως αναφέρουν από το υπουργείο Οικονομικών, για την επιβράβευση εκείνων που κράτησαν ζωντανές τις ρυθμίσεις μέσα στην ενεργειακή κρίση ή για την παροχή μίας δεύτερης ευκαιρίας προκειμένου να βάλλουν τις υποχρεώσεις τους σε ρότα για εκείνους που τις έχασαν λόγω αντικειμενικών δυσκολιών.

Έτσι οι οφειλέτες σε Εφορία και Ασφαλιστικά Ταμεία μπορούν στο εξής και για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα να αναβιώσουν τις παλαιές τους ρυθμίσεις ή να ρυθμίσουν νέα χρέη.

Βασική προϋπόθεση προκειμένου να ενεργοποιηθούν οι παλαιές ρυθμίσεις ή να τακτοποιηθούν οφειλές της ενεργειακής κρίσης, αποτελεί η μη ύπαρξη ανοιχτών λογαριασμών του παρελθόντος.

Με βάση την όλη διαδικασία και προκειμένου οι φορολογούμενοι να επανενταχθούν στις ρυθμίσεις είναι να καταβάλλουν δύο δόσεις μαζί.

