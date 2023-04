Ζώδια

Λίτσα Πατέρα - Ζώδια: Οι προβλέψεις του Σαββατοκύριακου (βίντεο)

Αναλυτικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια από την Λίτσα Πατέρα, αστρολόγο της εκπομπής “Το Πρωινό” του ΑΝΤ1.

Για την πιο περίεεργη ημέρα έκανε λόγο η Λίτσα Πατέρα στην έναρξη της ενότητας με τις αστρολογικές προβλέψεις στην εκπομπή «Το Πρωινό».

Και εξηγώντας γιατί η αστρολόγος της εκπομπής του ΑΝΤ1, είπε: "από τη μία η Αφροδίτη που είναι ο έρωτας κάνει μία πάρα πολύ ωραία όψη, από την άλλη ο Άρης που είναι η δράση οδηγεί να κάνουμε πάρα πολλό πράγματα και να φτάσουμε στους στόχους μας".

Συνεχίζοντας είπε: "επειδή η Σελήνη βρίσκεται στον Σκορπιό όλο το Σαββατοκύριακο μπορεί να νοιώθουμε πεσμένοι, στεναχωρημένοι, ζήλια. Ιδιαίτερα το Σάββατο που θα κάνει αντίθεση με τον Ουρανό θα είναι μία μέρα βαριά χωρίς λόγο".

Η Λίτσα Πατέρα, έχοντας στο πλευρό της την Μαρία Κορινθίου αναφέρθηκε στις αναλυτικές προβλέψεις της για κάθε ζώδιο.

Παρακολουθήστε τις αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή «Το Πρωινό»:





