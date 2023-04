Κόσμος

Εκλογές – Τουρκία: Νέα δημοσκόπηση “θρίλερ” για τον Ερντογάν

Η τελευταία δημοσκόπηση για τις εκλογές στην Τουρκία και η «Γαλάζια Πατρίδα» του προέδρου της Αμυντικής Βιομηχανίας της Άγκυρας.

Η Yoneylem Research ανακοίνωσε τα αποτελέσματα της τελευταίας έρευνας που διεξήγαγε το Μάρτιο. Όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου, σύμφωνα με την έρευνα που διεξήχθη μεταξύ 27-29 Μαρτίου, ο Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου προηγείται με ποσοστό 43,8%, αλλά ο νικητής των εκλογών θα κριθεί στον δεύτερο γύρο.

Ο Ερντογάν αντίστοιχα συγκεντρώνει 39.2% στον πρώτο γύρο, αν γίνονται εκλογές την επόμενη Κυριακή.

Στον δεύτερο γύρο των εκλογών, ο Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου θα κέρδισε τις εκλογές με 51,5% των ψήφων, ενώ ο Ερντογάν θα έμενε πίσω με 41.9%

Την ίδια ώρα, ο Πρόεδρος της Αμυντικής Βιομηχανίας Ismail Demir, ανακοινώνοντας ότι το πλοίο TCG Anadolu θα παραδοθεί τη Δευτέρα, είπε: «Δεν αναπτύσσουμε μόνο την εγχώρια αμυντική βιομηχανία με αυτά τα έργα, αλλά παρέχουμε επίσης τρομερά οικονομικά οφέλη στη χώρα μας».

«Μπορεί να συνεχίσει να είναι δυνατή στη Γαλάζια Πατρίδα. Η δύναμή μας στο Mavi Vatan θα είναι τα εγχώρια εθνικά μας πλοία».

