Μητσοτάκης -“Know your costumer” : Δάνεια 2,5 δις για επιχειρήσεις

Το πρόγραμμα της Αναπτυξιακής Τράπεζας για δανειοδότηση επιχειρήσεων παρουσίασε ο Πρωθυπουργός.

Τέσσερα χρηματοδοτικά προγράμματα συνολικού ύψους 2,5 δισεκ. ευρώ περιλαμβάνονται στην πρωτοβουλία "Know your customer" της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας που παρουσιάστηκε σήμερα σε εκδήλωση παρουσία του πρωθυπουργού κ. Κυριάκου Μητσοτάκη. Το πρόγραμμα θα παράσχει πρόσβαση στον τραπεζικό δανεισμό σε 60.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις που είναι μεν υγιείς και ενήμερες αλλά αποκλείονταν από τις τράπεζες λόγω μεγέθους.

«Έχουμε στηρίξει ουσιαστικά την πραγματική οικονομία. Έχουμε στηρίξει τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα και θα εξακολουθούμε να το κάνουμε, διότι εκεί χτυπάει η καρδιά της ελληνικής οικονομίας. Kαι δεν μπορούμε να φανταζόμαστε ότι από τη μια στιγμή στην άλλη θα μετατραπούμε σε μία οικονομία πολύ μεγάλων επιχειρήσεων, όταν οι επιχειρήσεις μας ξεκινάνε από μία μικρή αναφορά και δεν το θεωρώ και απολύτως απαραίτητο. Θέλω να το τονίσω αυτό.

Υπάρχουν επιχειρήσεις οι οποίες μπορούν να είναι πολύ γρήγορα αναπτυσσόμενες. Υπάρχουν επιχειρήσεις που μπορεί να χτυπήσουν κάποιο πλαφόν μεγέθους και να είναι απολύτως βιώσιμες και κερδοφόρες, χωρίς να έχουν την ανάγκη να επεκταθούν περισσότερο.

Αλλά αυτή θα είναι και η μεγάλη πρόκληση για την επόμενη μέρα. Η χρηματοδότηση αυτής της επιχειρηματικότητας η οποία δεν έχει πρόσβαση σε δανεισμό, για αυτό και θέλουμε και περισσότερο ανταγωνισμό και περισσότερα εργαλεία, πάντα με έλεγχο και πάντα με αυστηρούς κανόνες εποπτείας για να μη δούμε πράγματα τα οποία μπορεί κάποια στιγμή να τα πληρώσουμε στο μέλλον.

Αλλά να τελειώσω λέγοντας ότι καταλαβαίνουμε πώς δουλεύει η πραγματική οικονομία. Και δεν μπορώ να μην αντισταθώ να κάνω και μία πιο πολιτική παρατήρηση. Δεν νομίζω ότι υπάρχουν πολλοί που μπορούν να φανταστούν ότι αυτά τα οποία έγιναν αυτά τα τέσσερα χρόνια στην Αναπτυξιακή Τράπεζα, θα μπορούσαν να τα είχαν κάνει οι προηγούμενοι που μας κυβερνούσαν.

Το λέω πολύ απλά, διότι αμφιβάλλω αν θα καταλάβαιναν τα μισά από αυτά τα οποία είπαμε σήμερα, για το πως δουλεύει πραγματικά η οικονομία.

Μάλλον θα ήταν κολλημένοι σε ιδεοληψίες και σε λογικές οι οποίες έρχονται από το παρελθόν. Και για αυτό και αποδίδω τόσο μεγάλη σημασία στο να μπορούμε κατ’ αρχάς, να καταλαβαίνουμε τι συμβαίνει στην ελληνική οικονομία. Ποιες είναι οι προκλήσεις, ποιες είναι οι δυσκολίες, γιατί υπάρχουν ακόμα μεγάλες δυσκολίες τις οποίες πρέπει να ξεπεράσουμε. Αλλά μόνο αν έχουμε αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις, που βελτιώνουν την παραγωγικότητά τους θα έχουμε και καλύτερους μισθούς, που είναι το βασικό ζητούμενο για την επόμενη μέρα, για να αντιμετωπίσουμε και το κύμα της εισαγόμενης ακρίβειας, αλλά και για να μπορούμε να προσφέρουμε και στους εργαζόμενους μία καλύτερη προοπτική για τη δική τους επαγγελματική διαδρομή», επεσήμανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.





«Χαίρομαι ιδιαίτερα που βλέπω μεγάλη καινοτομία στα χρηματοδοτικά εργαλεία έτσι ώστε να μπορούμε να συνδέουμε επενδύσεις, επιχορηγήσεις, χαμηλότοκα δάνεια με την αδιαπραγμάτευτη υποχρέωση των επιχειρήσεων να προσαρμοστούν στην διπλή πρόκληση του ψηφιακού μετασχηματισμού και της κλιματικής αλλαγής, της πράσινης, δηλαδή, μετάβασης.

Και πιστεύω ότι είναι ένας εξαιρετικά έξυπνος τρόπος να ενθαρρύνουμε τις επιχειρήσεις να κάνουν τέτοιου είδους επενδύσεις οι οποίες είναι απαραίτητες όχι μόνο για να διακριθούν επιχειρηματικά, τολμώ να πω και για την ίδια τους την επιχειρηματική επιβίωση», τόνισε ο Πρωθυπουργός.



Σημαντική η συμβολή της τράπεζας στην πρόσβαση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε φθηνή χρηματοδότηση



Η συμβολή της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας στην πρόσβαση των ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε φθηνή χρηματοδότηση είναι καταλυτική στη διάρκεια των δύο μεγάλων εξωγενών κρίσεων (πανδημία και ενεργειακή κρίση). Χάρη στην κρατική χρηματοδότηση τα δάνεια που παίρνουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις από την Αναπτυξιακή Τράπεζα είναι 40% φθηνότερα από τα δάνεια των τραπεζών.

Επίσης η νέα πλατφόρμα KYC της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας αυξάνει τη διαφάνεια και την ταχύτητα και ενεργοποιεί τις δυνάμεις του ανταγωνισμού στο τραπεζικό σύστημα ώστε να επωφεληθούν περισσότερες μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ειδικά της Περιφέρειας.

Η Κυβέρνηση διαθέτει σχέδιο και όραμα για την ελληνική μικρή και μεσαία επιχείρηση, ώστε να είναι ευέλικτη και διεθνώς ανταγωνιστική στις ξένες αγορές. Ουσιαστικά προτείνει ένα «σύμφωνο για τη μεγέθυνση και στήριξη των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων», δηλαδή ένα πλέγμα φορολογικών, χρηματοδοτικών και ρυθμιστικών κινήτρων και εργαλείων που θα βοηθούν τη μικρή επιχείρηση να γίνει μεσαία και την μεσαία, μεγαλύτερη. Έτσι η Ελλάδα θα αποκτήσει την κρίσιμη μάζα δυναμικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων που αποτελεί τη ραχοκοκαλιά κάθε στιβαρής και δυναμικής οικονομίας.



41.000 δάνεια σε 34.000 επιχειρήσεις τα τελευταία δύο χρόνια από την Αναπτυξιακή Τράπεζα εκ των οποίων τα 3 στα 4 σε μικρομεσαίες



Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, η συμβολή της στη χρηματοδότηση, ειδικά μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ήταν σημαντική :



1) 41.000 δάνεια σε 34.000 επιχειρήσεις δόθηκαν τα τελευταία δύο χρόνια από την Αναπτυξιακή Τράπεζα,

2) 8,5 δισ. ευρώ είναι το σύνολο της πιστωτικής επέκτασης από τα προγράμματα της Αναπτυξιακής Τράπεζας προς τις επιχειρήσεις,

3) 3 στα 4 δάνεια δόθηκαν σε πολύ μικρές επιχειρήσεις έως 10 εργαζόμενους,

4) 7 στα 10 δάνεια δόθηκαν σε επιχειρήσεις της περιφέρειας εκτός Αττικής και 8 στα 10 σε επιχειρήσεις με τζίρο έως 2 εκατ. ευρώ.





Στην εκδήλωση μίλησαν ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιάδης και από τη διοίκηση της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, ο Πρόεδρος Γιώργος Ζαββός, η CEO Αθηνά Χατζηπέτρου και ο Αντιπρόεδρος Παντελής Τζωρτζάκης. Από την πλευρά της Κυβέρνησης συμμετείχαν επίσης, ο Υπουργός Δικαιοσύνης Κώστας Τσιάρας, ο Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης αρμόδιος για Θέματα Ιδιωτικών Επενδύσεων Νίκος Παπαθανάσης, ο Υφυπουργός αρμόδιος για τις Δημόσιες Επενδύσεις και το Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης Γιάννης Τσακίρης, ο Υφυπουργός αρμόδιος για την Έρευνα και Καινοτομία Χρίστος Δήμας και ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ Δημήτρης Σκάλκος.

Ο τομεάρχης ανάπτυξης του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Χαρίτσης, αναφέρει σε ανακοίνωση του: «Η υποκρισία της κυβέρνησης Μητσοτάκη δεν έχει όρια. 40 μόλις μέρες πριν λήξει η θητεία της, η κυβέρνηση θυμήθηκε την Αναπτυξιακή Τράπεζα και τον ρόλο που θα μπορούσε να επιτελέσει για την στήριξη των ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Υπενθυμίζουμε στον κ. Μητσοτάκη ότι η Αναπτυξιακή Τράπεζα ιδρύθηκε το 2019 από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, ακριβώς για να συμβάλλει στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας μέσα από τη διεύρυνση της χρηματοδότησης σε περισσότερες επιχειρήσεις. Η Νέα Δημοκρατία από το 2019 έβαλε στον πάγο την Αναπτυξιακή Τράπεζα. Την άφησε αναξιοποίητη. Όπως αναξιοποίητο παραμένει και το εργαλείο των μικροπιστώσεων που δημιουργήσαμε για να έχουν επιτέλους δυνατότητα πρόσβασης σε δανεισμό με ευνοϊκούς όρους οι ατομικές και πολύ μικρές επιχειρήσεις και οι ελεύθεροι επαγγελματίες. Υπενθυμίζουμε επίσης ότι η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ δημιούργησε καινοτόμα χρηματοδοτικά εργαλεία στην ΕΕ, όπως το Υπερταμείο Συνεπενδύσεων (Equifund) με σκοπό η Αναπτυξιακή Τράπεζα να τα χρησιμοποιήσει για την επέκταση των δράσεων της. Ούτε αυτό έγινε. Σε όσες προεκλογικές φιέστες και αν συμμετάσχει ο κ. Μητσοτάκης η αλήθεια είναι μία: Η κυβέρνηση στραγγαλίζει την μικρομεσαία επιχειρηματικότητα και εμποδίζει τον μετασχηματισμό του παραγωγικού μοντέλου σε βιώσιμη και δίκαιη κατεύθυνση. Αντί να προχωρήσει σε παρεμβάσεις ώστε περισσότερες επιχειρήσεις να αποκτήσουν πρόσβαση σε δάνεια, σκιαμαχεί με τις τράπεζες και κρατάει τα κονδύλια του Ταμείο Ανάκαμψης για τους λίγους και εκλεκτούς φίλους της. Ευτυχώς, στις 21 Μαΐου η ελληνική οικονομία γυρίζει σελίδα».

Χαρίτσης: Θυμήθηκαν την Αναπτυξιακή Τράπεζα που δημιούργησε ο ΣΥΡΙΖΑ

«Η ΝΔ από το 2019 έβαλε στον πάγο την Αναπτυξιακή Τράπεζα. Αναξιοποίητο παραμένει και το εργαλείο των μικροπιστώσεων. Σκιαμαχεί με τις τράπεζες και κρατάει τα κονδύλια του Ταμείο Ανάκαμψης για λίγους και εκλεκτούς", αναφέρει ο αρμόδιος τομεάρχης.

«Η υποκρισία της κυβέρνησης Μητσοτάκη δεν έχει όρια. Μόλις 40 μέρες πριν λήξει η θητεία της, η κυβέρνηση θυμήθηκε την Αναπτυξιακή Τράπεζα και τον ρόλο που θα μπορούσε να επιτελέσει για την στήριξη των ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Υπενθυμίζουμε στον κ. Μητσοτάκη ότι η Αναπτυξιακή Τράπεζα ιδρύθηκε το 2019 από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, ακριβώς για να συμβάλλει στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας μέσα από τη διεύρυνση της χρηματοδότησης σε περισσότερες επιχειρήσεις».

Τα παραπάνω αναφέρει δήλωση του Αλέξη Χαρίτση, Τομεάρχη Ανάπτυξης & Επενδύσεων του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία:

«Η Νέα Δημοκρατία από το 2019 έβαλε στον πάγο την Αναπτυξιακή Τράπεζα. Την άφησε αναξιοποίητη. Όπως αναξιοποίητο παραμένει και το εργαλείο των μικροπιστώσεων που δημιουργήσαμε για να έχουν επιτέλους δυνατότητα πρόσβασης σε δανεισμό με ευνοϊκούς όρους οι ατομικές και πολύ μικρές επιχειρήσεις και οι ελεύθεροι επαγγελματίες. Υπενθυμίζουμε επίσης ότι η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ δημιούργησε καινοτόμα χρηματοδοτικά εργαλεία στην ΕΕ, όπως το Υπερταμείο Συνεπενδύσεων (Equifund) με σκοπό η Αναπτυξιακή Τράπεζα να τα χρησιμοποιήσει για την επέκταση των δράσεων της. Ούτε αυτό έγινε», προσθέτει.

«Σε όσες προεκλογικές φιέστες και αν συμμετάσχει ο κ. Μητσοτάκης η αλήθεια είναι μία: Η κυβέρνηση στραγγαλίζει την μικρομεσαία επιχειρηματικότητα και εμποδίζει τον μετασχηματισμό του παραγωγικού μοντέλου σε βιώσιμη και δίκαιη κατεύθυνση. Αντί να προχωρήσει σε παρεμβάσεις ώστε περισσότερες επιχειρήσεις να αποκτήσουν πρόσβαση σε δάνεια, σκιαμαχεί με τις τράπεζες και κρατάει τα κονδύλια του Ταμείο Ανάκαμψης για τους λίγους και εκλεκτούς φίλους της. Ευτυχώς, στις 21 Μαΐου η ελληνική οικονομία γυρίζει σελίδα».

