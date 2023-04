Αθλητικά

Κύπελλο Ελλάδας: Πού και πότε θα γίνει ο τελικός

«Λευκός καπνός» για το γήπεδο που θα φιλοξενήσει τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδος Novibet!

Η ΕΠΟ όρισε σήμερα τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Novibet στη Λευκωσία, μία ημέρα πριν τις εθνικές εκλογές, στις 20 Μαΐου.

Στη σημερινή συνεδρίαση η εκτελεστική επιτροπή της ομοσπονδίας αποφάσισε ομόφωνα να κάνει αποδεκτή την πρόταση του προέδρου, Τάκη Μπαλτάκου, να διεξαχθεί ο τελικός τη συγκεκριμένη ημερομηνία στο «ΓΣΠ» της Λευκωσίας, το οποίο είναι χωρητικότητας 22.800 θέσεων και το γήπεδο που χρησιμοποιούν ως έδρα ο ΑΠΟΕΛ και η Ομόνοια.

Υπενθυμίζεται ότι μέσα στη Μεγάλη Εβδομάδα θα ξεκαθαρίσει το ζευγάρι του τελικού. Στους πρώτους ημιτελικούς, η ΑΕΚ νίκησε 3-0 τον Ολυμπιακό στην OPAP Arena, ενώ ο ΠΑΟΚ 1-5 τη Λαμία στο Αθανάσιος Διάκος.

