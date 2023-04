Life

“Είμαστε Μαζί” αυτό το Σαββατοκύριακο σε νέα ώρα

Η Ελίνα Παπίλα, ο Αντώνης Βλοντάκης, ο Γιώργος Λάγιος και η Νεφέλη Meg έρχονται με συνεντεύξεις, συζητήσεις και προβληματισμούς. Οι καλεσμένοι του Σαββατοκύριακου.

Αυτό το Σαββατοκύριακο θα «Είμαστε Μαζί» σε νέα ώρα, ζωντανά στις 15:00, στον ΑΝΤ1. Η Ελίνα Παπίλα, ο Αντώνης Βλοντάκης, ο Γιώργος Λάγιος και η Νεφέλη Meg έρχονται με συνεντεύξεις, συζητήσεις και προβληματισμούς, ψηφοφορίες και ενεργή συμμετοχή κοινού και τηλεθεατών σε θέματα που μας απασχολούν, για να γεμίσουν τα απογεύματα του Σαββατοκύριακού μας με αισιοδοξία και θετική ενέργεια.

Το Σάββατο 8 Απριλίου, με την παρέα του «Είμαστε Μαζί» συζητάμε για τα αταίριαστα ζευγάρια που νίκησαν τα στερεότυπα. Επίσης, με ζωντανές συνδέσεις και ειδικούς αναλύουμε την έξαρση του σχολικού εκφοβισμού.

Καλεσμένοι στο στούντιο η Γεωργία Καλτσή και ο Δημήτρης Κίτσος, που μοιράζονται μαζί μας συγκλονιστικές αποκαλύψεις για τη νέα σειρά του ΑΝΤ1+, «ΣΤΑ 4».

Την Κυριακή 9 Απριλίου, αναγνωρίζουμε τα σημάδια του χωρισμού που δεν αργεί να έρθει. Φιλοξενούμε σε ζωντανή σύνδεση από το Λονδίνο την επενδύτρια του «DRAGONS’ DEN GREECE» Μαρία Χατζηστεφανή, η οποία σχολιάζει το φινάλε του 1ου κύκλου του επιτυχημένου επιχειρηματικού show και μας αποκαλύπτει τα συστατικά της επιτυχίας της.

Καλεσμένη στο στούντιο η Μαριλού Κατσαφάδου από τη σειρά «Ποιος Παπαδόπουλος;», η οποία μας εξομολογείται άγνωστες ιστορίες για την πολυσυζητημένη σειρά «Σέρρες» του Γιώργου Καπουτζίδη.

«Είμαστε Μαζί»: Κάθε Σαββατοκύριακο στις 15:00 στον ΑΝΤ1!

Γιατί σε όλα όσα ζούμε, αξίζει να «Είμαστε Μαζί»!

