Βορίδης για Κασιδιάρη: Θωρακίζουμε την δικαστική κρίση με συμπληρωματική διάταξη

Εντός της ημέρας θα κατατεθεί στην Βουλή η συμπληρωματική διάταξη για το κόμμα Κασιδιάρη. Τι δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών. "Πυρά" από τον ΣΥΡΙΖΑ.



Η συμπληρωματική διάταξη για το κόμμα Κασιδιάρη, η οποία πρόκειται να κατατεθεί σήμερα στη Βουλή, κατατείνει στην θωράκιση της δικαστικής κρίσης, την ισχυροποίησή της και στο να μην υπάρξει κανένα περιθώριο αμφισβητήσεως αυτής, τόνισε ο υπουργός Εσωτερικών, Μάκης Βορίδης.

Κατά την συζήτηση στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή επί του νομοσχεδίου για τους ΟΤΑ και ενόψει της κατάθεσης της συμπληρωματικής διάταξης σχετικά με τον αποκλεισμό από τις εκλογές καταδικασμένων για ηγεσία εγκληματικής οργάνωσης, ο Μάκης Βορίδης τόνισε ότι η κυβέρνηση αυτό που θέλει να κάνει τώρα είναι «να ενισχύσουμε την δικαστική κρίση, να την θωρακίσουμε να την κάνουμε πιο ισχυρή ώστε αυτή η δικαστική κρίση να μην έχει κανένα περιθώριο αμφισβητήσεως όπου αυτή καταλήξει». "Ούτε προδικάζουμε, ούτε ξέρουμε τί θα πει ο 'Αρειος Πάγος, ούτε έχουμε μιλήσει με οποιονδήποτε, ούτε τίποτα σχετικό. Απλώς θέλουμε να είναι ισχυρή, να μην έχει κανένα περιθώριο αμφισβητήσεως. Γι’ αυτό και προς αυτή την κατεύθυνση, της ενισχύσεως της δικαστικής κρίσεως, θα είναι η εκδήλωση της συμπληρωματικής παρέμβασής μας στην διάταξη, η οποία έχει καταστρωθεί» διευκρίνισε επιπροσθέτως.

Ξεκαθαρίζοντας την κυβερνητική πρόθεση ο υπουργός Εσωτερικών, σημείωσε ότι: «Θεωρούμε αδιανόητο το να υπάρχει καταδικασμένος για ηγεσία εγκληματικής οργανώσεως, ο οποίος να υποδύεται τον πολιτικό αρχηγό, τον πολιτικό καθοδηγητή, τον πολιτικό εκφραστή, τον αρχηγό κόμματος, τον φαινόμενο αρχηγό κόμματος». «Τα έχουμε πει στη διάταξή μας αυτά» ανέφερε ο κ. Βορίδης ο οποίος προσέθεσε πως «επειδή βλέπει μια συζήτηση σαν να περιμένει κάποιος αυτή η νομοθετική βούλησή μας έτσι όπως εκφράστηκε να μην ευοδωθεί»: "Θα παρακαλούσα, όποιος το θέλει αυτό, όποιος εν τέλει θέλει το αποτέλεσμα να είναι να κατέβει το κόμμα Κασιδιάρη να μας το πει ευθαρσώς με όποιο επιχείρημα έχει». «Εγώ δεν έχω αντίρρηση. Εμείς λέμε τί θέλουμε. Εμείς λέμε ότι αυτό δεν είναι νοητό. Κι έχουμε κάνει μια νομοθεσία συγκεκριμένη κι έχουμε φτάσει σε ένα πλαίσιο το οποίο φτάσαμε μετά από πολύ σκέψη, μετά από πολύ βάσανο και μετά από μεγάλη ανάλυση μιας σειράς δεδομένων. Προφανώς σε συζητήσεις συνταγματικές όλοι έχουν τις απόψεις τους», κατέληξε.

Το γραφείο Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ σε ανακοίνωσή εξαπολύει επίθεση στην κυβέρνηση, Συγκεκριμένα, αναφέρει:

«Όταν προειδοποιούσαμε για τις συνταγματικές ακροβασίες του κ. Μητσοτάκη με την τροπολογία για το κόμμα Κασιδιάρη, ο ίδιος μαζί με το ΚΙΝΑΛ απέρριψαν την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ και ψήφισαν μία τροπολογία που αποδεικνύεται δυστυχώς φιάσκο. Ένα μήνα μετά και ενώ έχουν προκηρυχθεί εκλογές, διαβλέποντας το αδιέξοδο, ετοιμάζεται να φέρει νέα τροπολογία για να καλύψει το εγκληματικό του λάθος, παρεμβαίνοντας όμως ευθέως στη λειτουργία του Αρείου Πάγου και τη σύνθεση του δικαστικού Σώματος που θα αποφασίσει. Το μόνο που καταφέρνει όμως με αυτές τις συνταγματικές ακροβασίες είναι να προσδίδει αντισυστημικά χαρακτηριστικά και να φουσκώνει τα ποσοστά της ακροδεξιάς. Ο κ. Μητσοτάκης τελικά όχι μόνο ευτελίζει την κοινοβουλευτική διαδικασία και τη Δημοκρατία, αλλά με τους ερασιτεχνισμούς του μετατρέπεται στον μεγαλύτερο χορηγό της Ακροδεξιάς. Σε αυτήν την παρωδία θα αναλάβει μόνος του την ευθύνη».

