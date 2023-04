Κόσμος

Μπλίνκεν: Η Σουηδία θα ενταχθεί άμεσα στο ΝΑΤΟ

Ο ΥΠ.ΕΞ των ΗΠΑ εξέφρασε τη βεβαιότητα του για την τελική συναίνεση της Τουρκίας, διαχωρίζοντας το θέμα, με αυτό των F-16 που ζητάει η Άγκυρα.

Στο πλαίσιο συνέντευξης που παραχώρησε στο Euronews, ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Άντονι Μπλίνκεν και ερωτηθείς για το ζήτημα της ένταξης της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ με αφορμή τη γνωστή στάση της Τουρκίας, εξέφρασε τη βεβαιότητα του για την ένταξή της, λέγοντας ότι αυτή θα γίνει σύντομα.

Προεξόφλησε μάλιστα ότι η Σουηδία θα ακολουθήσει τη Φινλανδία κατά τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ που θα πραγματοποιηθεί τον Ιούλιο, στο Vilnius. Επίσης, ο κ. Μπλίνκεν ρωτήθηκε εάν πιστεύει πως η στάση της Τουρκίας αποτελεί διαπραγματευτικό χαρτί για την απόκτηση των μαχητικών F-16.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Σας ενοχλεί η θέση της Τουρκίας, να καθυστερεί ή και να εμποδίζει τη διεύρυνση του ΝΑΤΟ;

ΥΠΕΞ Μπλίνκεν: Η Τουρκία έχει νόμιμα συμφέροντα και έχει συνεργαστεί άμεσα και καλά, τόσο με τη Φινλανδία όσο και με τη Σουηδία, προκειμένου να προσπαθήσουν να διευθετήσουν ορισμένα από αυτά τα συμφέροντα και ανησυχίες. Νομίζω ότι έχετε δει την επιτυχία αυτής της διαδικασίας να εκδηλώνεται με την ένταξη της Φινλανδίας στο ΝΑΤΟ. Και πάλι, προεξοφλώ ξεκάθαρα ότι θα γίνει το ίδιο για τη Σουηδία κατά τις επόμενες εβδομάδες και μήνες, και σε κάθε περίπτωση, θα προσδοκούσα μέχρι τη Σύνοδο του Vilnius.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Όμως, έχετε την αίσθηση ότι ειδικά η Τουρκία το χρησιμοποιεί για να πάρει κάτι από τις ΗΠΑ, ενδεχομένως τα μαχητικά αεροσκάφη, τα F-16; Αυτό είναι κάτι που ακούμε συνεχώς.

ΥΠΕΞ Μπλίνκεν: Για εμάς αυτό είναι ένα εντελώς ξεχωριστό ζήτημα. Υποστηρίζουμε την Τουρκία προκειμένου να αποκτήσει ένα πρόγραμμα αναβάθμισης των F-16 το οποίο θα περιλαμβάνει νέα F-16, τον εκσυγχρονισμό των υπαρχόντων F-16. Αυτό είναι για εμάς, για τη Διοίκηση Biden, ανεξάρτητο από τη διαδικασία ένταξης στο ΝΑΤΟ ή, εν προκειμένω, για οποιοδήποτε άλλο ζήτημα.

