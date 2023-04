Πολιτική

Μητσοτάκης σε Nefeli Meg: Οι νέοι να μην αφήσουν άλλους να αποφασίσουν για το μέλλον τους

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε για την πανεπιστημιακή αστυνομία, τον ρόλο και τα όρια της αστυνομίας, το δυστύχημα στα Τέμπη αλλά και για την συμμετοχή των νέων στις εκλογές.

Μια εφ' όλης της ύλης συνέντευξη παραχώρησε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο podcast «Μπούκλα 99» και στη Nefeli Meg. Αναφέρθηκε στην πανεπιστημιακή αστυνομία, στον ρόλο και τα όρια της αστυνομίας, στο δυστύχημα στα Τέμπη και τις πολιτικές ευθύνες, στον νόμο για τις απεργιακές κινητοποιήσεις, στις παρεμβάσεις που πρέπει να γίνου στο ΕΣΥ, αλλά και τη συμμετοχή των νέων στις εκλογές.

«Έχουμε όντως ψηφίσει έναν νόμο, αποδεικνύεται πιο δύσκολος στην εφαρμογή του. Αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να έχουμε μία αίσθηση, και νομίζω και οι εργαζόμενοι να έχουν μία ευθύνη, όταν πρόκειται για απεργίες οι οποίες έχουν να κάνουν με τα μέσα μαζικής μεταφοράς, νομίζω και οι ίδιοι να έχουν την ταλαιπωρία την οποία θα υποστεί η ευρύτερη κοινωνία, οι χρήστες των μέσων μαζικής μεταφοράς, όταν προκηρύσσουν μία τέτοια απεργία» τόνισε ο πρωθυπουργός αναφερόμενος στο νόμο για τις απεργιακές κινητοποιήσεις.

«Η απεργία, όπως ξέρεις, είναι κατοχυρωμένη από το Σύνταγμα, τελικά μπορεί να κριθεί και από τα δικαστήρια, όπως έχει γίνει συχνά, να κριθεί δηλαδή παράνομη και καταχρηστική και όλοι πρέπει να σεβαστούμε αυτές τις αποφάσεις. Αλλά πρέπει να σου πω ότι σε οποιαδήποτε ευρωπαϊκή χώρα όταν γίνεται μία μεγάλη απεργία, κατά κανόνα αυτή επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς» προσέθεσε.

Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι δεν εξήγγειλε διπλές εκλογές. «Εξήγγειλα εκλογές την 21η Μαΐου και οι εκλογές μας, οι εθνικές εκλογές είναι την 21η Μαΐου και σε αυτές εστιάζω όλη μου την προσοχή» είπε.

«Το Σύνταγμα ορίζει ότι το πρώτο κόμμα παίρνει εντολή σχηματισμού κυβέρνησης. Δεν είμαι σε θέση να σου πω ακόμα τώρα τι θα κάνω με αυτή την εντολή γιατί δεν γνωρίζω ποιο θα είναι το εκλογικό αποτέλεσμα. Αυτό το οποίο μπορώ να σου πω, όμως, είναι ότι θα σεβαστώ απόλυτα τις συνταγματικές προβλέψεις» σημείωσε υπογραμμίζοντας ότι επί της αρχής προτιμά, ειδικά στη συγκυρία αυτή, τις αυτοδύναμες κυβερνήσεις από τις κυβερνήσεις συνεργασίας, διότι είναι πιο αποτελεσματικές, πιο γρήγορες, πιο τολμηρές στη λήψη αποφάσεων, από τη στιγμή που έχουν μία ισχυρή λαϊκή εξουσιοδότηση να προχωρήσουν σε ένα τολμηρό πρόγραμμα. «Αλλά αυτό δεν είναι κάτι το οποίο θα το κρίνω εγώ. Το αν η χώρα θα κυβερνηθεί από ένα κόμμα ή από μία κυβέρνηση συνεργασίας θα το επιλέξει τελικά ο ελληνικός λαός» τόνισε.

Αναφερόμενος στο ζήτημα της υγείας είπε ότι «είναι ίσως η μεγαλύτερη πρόκληση που θα κληθούμε να αντιμετωπίσουμε την επόμενη μέρα» σημειώνοντας «και όταν αναφέρομαι στην υγεία, δεν αναφέρομαι στην ιδιωτική υγεία, γιατί δεν έχουν όλοι την δυνατότητα να κάνουν ένα ιδιωτικό ασφαλιστήριο».

«Δεν είμαστε στο σημείο που θέλουμε. Και πρέπει να είμαστε πολύ ειλικρινείς ότι το Εθνικό Σύστημα Υγείας, το οποίο στάθηκε όρθιο στη διάρκεια της πανδημίας, προς τιμήν των γιατρών, των νοσηλευτών, όλων των εργαζόμενων οι οποίοι πραγματικά κατέθεσαν απόθεμα ψυχής για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτή την πρωτοφανή υγειονομική κρίση, ανέδειξε όμως ταυτόχρονα και η πανδημία μια σειρά από χρόνιες αδυναμίες στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Τις οποίες έχουμε μια υποχρέωση να διορθώσουμε» συμπλήρωσε.

Επίσης απαντώντας σε ερώτηση για την ποιότητα των παροχών του κράτους είπε:

«Ξέρεις τι δεν με ικανοποιεί; Το τυχαίο. Θα σου πω τι σημαίνει τυχαίο: ότι μπορεί να πας και να έχεις πραγματικά εξαιρετική περίθαλψη σε ένα δημόσιο νοσοκομείο και μπορεί να πας και η περίθαλψη να μην είναι αυτή η οποία πρέπει. Με ενοχλεί το γεγονός ότι, ας πούμε, δεν έχουν όλα μας τα νοσοκομεία περίπου το ίδιο επίπεδο περίθαλψης. Με ενοχλεί το φακελάκι. Με ενοχλεί το γεγονός ότι πολλοί αναγκάζονται να πληρώσουν για να μπορούν να έχουν τον γιατρό τον οποίο θέλουν. Με ενοχλεί το γεγονός ότι κάποιοι δήθεν μπαίνουν στα επείγοντα, χωρίς να είναι πραγματικά επείγον το περιστατικό, μόνο και μόνο για να χειρουργηθούν από τον γιατρό τον οποίον θέλουν και να περάσουν έτσι μπροστά από μια σειρά».

Τέλος για τη συμμετοχή των νέων στις εκλογές τόνισε «η δική σου η γενιά έχει μια υποχρέωση να συμμετέχει στα κοινά. Η αποχή δεν είναι λύση. Επειδή ακούω πολλές φορές από παιδιά της δικής σου ηλικίας, "έλα μωρέ όλοι το ίδιο είναι, δεν θα πάω να ψηφίσω"».

Ειδήσεις σήμερα:

Κιβωτός του Κόσμου – πατήρ Αντώνιος: Ποινική δίωξη για κακούργημα

Ιωάννα Παλιοσπύρου: Η συγκλονιστική φωτογραφία από την θεραπεία της

Μαγνησία: Στο νοσοκομείο ζευγάρι μετά από ατύχημα την ώρα του σεξ