Κόσμος

Τσαβούσογλου - Λαβρόφ: “Πυρά” του Ρώσου ΥΠΕΞ στις ΗΠΑ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Κοινή συνέντευξη Τύπου παραχώρησαν ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκιάς και Ρώσος ομόλογός του. Ποια θέματα βρέθηκαν στο επίκεντρο.



Κοινή συνέντευξη Τύπου παραχώρησαν ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκιάς Μεβλούτ Τσαβούσογλου και ο Ρώσος ομόλογός του Σεργκέι Λαβρόφ στην αίθουσα εκθέσεων του προεδρικού συγκροτήματος στην Άγκυρα.

Όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, ο Τσαβούσογλου ξεκίνησε την ομιλία του ευχαριστώντας τη Ρωσία για την ανθρωπιστική βοήθεια και υποστήριξη που παρείχε στην Τουρκία μετά τους σεισμούς με επίκεντρο το Καχραμάνμαράς. Όπως είπε, βρίσκονται σε συνεχή επαφή με τον Λαβρόφ, προσθέτοντας ότι οι συνομιλίες ήταν «περιεκτικές και παραγωγικές».

Ανέφερε ότι συζήτησαν διεξοδικά το ζήτημα της Ουκρανίας, προσθέτοντας ότι ο πόλεμος «πρέπει να τερματιστεί στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου και με διαπραγματεύσεις». Σημειώνοντας ότι συζήτησαν τη συμφωνία για τον διάδρομο σιτηρών με τον Λαβρόφ, ο Τσαβούσογλου δήλωσε ότι «η συνέχιση της συμφωνίας είναι σημαντική». Ο Τσαβούσογλου δήλωσε ότι συμφώνησαν να άρουν τα εμπόδια στην εξαγωγή ρωσικών σιτηρών και λιπασμάτων.

Ο Τσαβούσογλου αναφέρθηκε στη συνάντηση για τη Συρία στη Μόσχα, και είπε ότι «η διαδικασία θα πρέπει να συνεχιστεί με διαφανή τρόπο».

«Έχουμε κοινή βούληση να αναπτύξουμε τις οικονομικές και εμπορικές μας σχέσεις. Συζητήσαμε θέματα ενεργειακής συνεργασίας, συμπεριλαμβανομένου του πυρηνικού σταθμού Akkuyu. Η πρώτη φάση των εγκαινίων του σταθμού ηλεκτροπαραγωγής θα γίνει στις 27 Απριλίου», ανέφερε ο Τσαβούσογλου.

Από την πλευρά του Σεργκέι Λαβρόφ επισήμανε τις «ειλικρινείς συνομιλίες μεταξύ των δύο χωρών». Ανέφερε ότι «η κατασκευή του Akkuyu θα ενισχύσει την ενεργειακή ασφάλεια της Τουρκίας. Στις 27 Απριλίου θα έχουμε στείλει πυρηνική ενέργεια στο πρώτο αντιδραστήρα του σταθμού ηλεκτροπαραγωγής»

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Λαβρόφ δήλωσε ότι αφιέρωσαν χρόνο για να συζητήσουν τις σχέσεις με τη Συρία και ότι συζήτησαν επίσης θέματα Λιβύης και Παλαιστίνης κατά τις επαφές τους.

Αξιολογώντας τις περιφερειακές εξελίξεις, ο Λαβρόφ κατηγόρησε τα Ηνωμένα Έθνη (ΟΗΕ) ότι ενεργούν ενάντια στην αρχή της ισότητας. Σημειώνοντας ότι η Δύση, ειδικά οι ΗΠΑ, έχουν μια μη εποικοδομητική ατζέντα, ο Λαβρόφ είπε: «Στόχος της Δύσης μετά την Ρωσία θα είναι η Κίνα».

«Η Αμερική θέλει να έχει την ηγεμονία. Επιβάλλει τη δική της στάση σε όλους και προσπαθεί να εγκαθιδρύσει μια νέα παγκόσμια τάξη πραγμάτων. Όμως, η Ρωσία, μαζί με την πλειονότητα των χωρών του κόσμου, θέλει αυτή η νέα παγκόσμια τάξη πραγμάτων να βασίζεται στους όρους του ΟΗΕ», ανέφερε.

Ειδήσεις σήμερα:

Κιβωτός του Κόσμου – πατήρ Αντώνιος: Ποινική δίωξη για κακούργημα

Ιωάννα Παλιοσπύρου: Η συγκλονιστική φωτογραφία από την θεραπεία της

Μαγνησία: Στο νοσοκομείο ζευγάρι μετά από ατύχημα την ώρα του σεξ