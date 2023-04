Οικονομία

Μύκονος: Συλλήψεις για παράνομες οικοδομικές εργασίες (εικόνες)

Χειροπέδες σε τέσσερα άτομα πέρασαν οι αστυνομικοί στην Μύκονο για παράνομες οικοδομικές εργασίες. Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ.

Συνελήφθησαν την Πέμπτη 06 Απριλίουστη Μύκονο, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αστυνομίας Μυκόνου, τέσσερα άτομα σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκαν ξεχωριστές ποινικές δικογραφίες για παράνομες οικοδομικές εργασίες.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ. "χθες στο πλαίσιο άμεσης διερεύνησης καταγγελιών και στοχευμένων αστυνομικών ελέγχων για την καταπολέμηση της αυθαίρετης δόμησης προέκυψε ότι, οι δράστες προέβαιναν στη μια περίπτωση σε οικοδομικές εργασίες ενώ ίσχυε διακοπή οποιασδήποτε ενέργειας και στην άλλη σε χωματουργικές εργασίες καθ’ υπέρβαση σχετικής άδειας.

Κατασχέθηκαν τρία μηχανήματα έργων που χρησιμοποιούνταν στις χωματουργικές εργασίες και φυλάσσονται, προκειμένου να παραδοθούν στην αρμόδια Τελωνειακή Αρχή.

Για τις διαπιστωθείσες παραβάσεις ενημερώθηκαν οι συναρμόδιες Υπηρεσίες".

