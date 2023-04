Κόσμος

Ρωσία – κατασκοπεία: Στον δημοσιογράφο της WSJ απαγγέλθηκαν κατηγορίες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι δήλωσε ο ανταποκριτής της αμερικανικής εφημερίδας. Πόσα χρόνια φυλάκισης επισύρει η κατηγορία που του απαγγέλθηκε.



Οι ρωσικές διωκτικές αρχές απήγγειλαν κατηγορίες για κατασκοπεία εις βάρος του δημοσιογράφου της Wall Street Journal, 'Εβαν Γκερσκόβιτς, σύμφωνα με τα ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων Interfax και TASS.

Ο ανταποκριτής της αμερικανικής εφημερίδας δήλωσε αθώος, αρνούμενος «κατηγορηματικά» τις κατηγορίες σε βάρος του, μετέδωσαν το Interfax και το πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Ο Γκερσκόβιτς, Αμερικανός πολίτης ρωσικής καταγωγής, συνελήφθη την περασμένη εβδομάδα στην πόλη των Ουραλίων Γεκατερίνεμπουργκ με κατηγορίες για κατασκοπεία, τις οποίες η Wall Street Journal, δυτικοί ηγέτες και συνάδελφοί του χαρακτήρισαν ψευδείς.

Σύμφωνα με το Interfax, ο Γκερσκόβιτς διώκεται βάσει του άρθρου 276 του ρωσικού Ποινικού Κώδικα, κατηγορία που επισύρει ποινή κάθειρξης 20 ετών.

Ειδήσεις σήμερα:

Κιβωτός του Κόσμου – πατήρ Αντώνιος: Ποινική δίωξη για κακούργημα

Ιωάννα Παλιοσπύρου: Η συγκλονιστική φωτογραφία από την θεραπεία της

Μαγνησία: Στο νοσοκομείο ζευγάρι μετά από ατύχημα την ώρα του σεξ