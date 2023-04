Κοινωνία

Ρέθυμνο - Ομαδικός βιασμός: Ο τράπερ σε κατ' οίκον περιορισμό

Σε κατ' οίκον περιορισμό ο γνωστός τράπερ κι ο 30χρονος φίλος του. Δαφώνησαν ανακρίτρια και εισαγγελέας.



Το δικαστικό συμβούλιο θα αποφανθεί μέσα στις επόμενες ημέρες για το τι μέλλει γενέσθαι αναφορικά με τον 24χρονο τράπερ και τον 30χρονο φίλο του, οι οποίοι φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση βιασμού μιας 19χρονης φοιτήτριας στο Ρέθυμνο, πριν από μερικές ημέρες.

Αναφορικά με τον 23χρονο συγκατηγορούμενό τους (πρόκειται για το άτομο με το οποίο φέρεται να μετέβη η κοπέλα στο επίμαχο ξενοδοχείο), αποφασίστηκε να αφεθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους.

Συγκεκριμένα, του απαγορεύτηκε η έξοδος από τη χώρα, θα πρέπει να δίνει το "παρών" μια φορά το μήνα στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής του, αλλά και να καταβάλλει χρηματική εγγύηση ύψους 3000 ευρώ.

Αναφορικά με τον τράπερ και τον 30χρονο ο οποίος συνελήφθη στο λιμάνι του Ηρακλείου, υπήρξε διαφωνία ανάμεσα σε ανακρίτρια και εισαγγελέα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του neakriti.gr, ο εισαγγελέας είχε τη γνώμη ότι αμφότεροι πρέπει να κρατηθούν προσωρινά, ενώ η ανακρίτρια ότι πρέπει να αφεθούν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.

Όπως προβλέπει ο νόμος σε τέτοιες περιπτώσεις, η απόφαση θα ληφθεί από το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο το οποίο θα κληθεί να αποφασίσει σχετικά μέσα στις ερχόμενες ημέρες.

Μέχρι τότε, οι εν λόγω κατηγορούμενοι τίθενται σε κατ' οίκον περιορισμό.

