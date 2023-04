Life

“Ζήσε αλλιώς” με την Σοφία Αλιμπέρτη στον ΑΝΤ1

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η αγαπημένη παρουσιάστρια επιστρέφει στην τηλεόραση, με μια σύγχρονη εκπομπή στον ΑΝΤ1. Οι συμπαρουσιαστές και η στήλη της Ιωάννας Παλιοσπύρου.



Η Σοφία Αλιμπέρτη από τη Δευτέρα 17 Απριλίου και καθημερινά στις 16:00 στον ΑΝΤ1 θα μοιράζεται μαζί μας το motto της ζωής της: «Ζήσε αλλιώς».

Αγαπημένη παρουσιάστρια, με εμπειρία, επικοινωνιακό ταλέντο, αμεσότητα, αφοπλιστική ειλικρίνεια και αισιόδοξη ματιά, η Σοφία Αλιμπέρτη επιστρέφει μετά από 14 χρόνια στην τηλεόραση με μια σύγχρονη εκπομπή στον ΑΝΤ1.

Στο «Ζήσε αλλιώς», θα αναζητά, θα ρωτά και θα μαθαίνει όλα εκείνα που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα της ψυχικής και σωματικής μας υγείας και ευεξίας.

Μέσα από ερωτήματα, έρευνες και συνομιλίες με ειδικούς επιστήμονες, συζητήσεις με το κοινό στο στούντιο, αλλά και μαρτυρίες, προβληματισμούς και συνεντεύξεις γνωστών προσώπων, που θα είναι καλεσμένοι στην εκπομπή, η Σοφία θα δείχνει έναν διαφορετικό δρόμο για να ζήσουμε αλλιώς. Η εκπομπή θα κλείνει το μάτι, με αισιοδοξία, σε όσα μας απασχολούν γύρω από την υγεία και την ομορφιά, προτείνοντας απλές και κατανοητές λύσεις, μικρές ή μεγαλύτερες αλλαγές και παρεμβάσεις που μπορούμε να κάνουμε για να γίνει η ζωή μας καλύτερη.

Στο πλευρό της Σοφίας Αλιμπέρτη, συμπαρουσιαστής θα είναι ο Χειρουργός-Οδοντίατρος Κωνσταντίνος Δέδες για να αναδεικνύουν μαζί νέους τρόπους αντιμετώπισης ιατρικών θεμάτων. Ο ειδικός συνεργάτης της εκπομπής Κλινικός Διαιτολόγος-Διατροφολόγος, Δρ. Κωνσταντίνος Ξένος, θα μοιράζεται μαζί μας καθημερινά χρήσιμες και αποτελεσματικές συμβουλές διατροφής και ευζωίας.

Στην εκπομπή, με μια ξεχωριστή στήλη, θα μας παρουσιάζει, ανά διαστήματα, θέματα κοινωνικού ενδιαφέροντος η Ιωάννα Παλιοσπύρου.

Το «ΖΗΣΕ ΑΛΛΙΩΣ» έρχεται καθημερινά στον ΑΝΤ1 για να αλλάξει τη ζωή μας και να μας βοηθήσει να ζήσουμε καλύτερα, να ζήσουμε αλλιώς!

«ΖΗΣΕ ΑΛΛΙΩΣ»_ Με τη Σοφία Αλιμπέρτη: Πρεμιέρα, Δευτέρα 17 Απριλίου, στις 16:00 και καθημερινά στον ΑΝΤ1.

Ειδήσεις σήμερα:

Κόμμα Κασιδιάρη: H τροπολογία για το οριστικό “μπλόκο”

Κιβωτός του Κόσμου – πατήρ Αντώνιος: Ποινική δίωξη για κακούργημα

Ρυθμίσεις 72 - 120 δόσεων: Οι προϋποθέσεις και η διαδικασία για ένταξη