Γυναίκα “αράχνη”… έγδυνε ηλικιωμένους σε συνεργασία με τους γιους της

Καταδικάστηκε σε πολυετή κάθειρξη και πήρε τον δρόμο για τις φυλακές Κορυδαλλού. Η ποινή που επιβλήθηκε στα παιδιά της και ο τρόπος δράσης τους.

Πολύ ακριβά πλήρωσαν την αναζήτηση ερωτικής συντρόφου μέσω αγγελίας, ηλικιωμένοι από την Βοιωτία, τον Πειραιά και τις Κυκλάδες, οι οποίο έπεσαν θύματα μιας 60χρονης γυναίκας από την περιοχή της Λοκρίδας.

Σύμφωνα με το lamiareport, συνολικά 12 άνθρωποι εξαπατήθηκαν από την Γυναίκα «αράχνη», με το όφελος από την εγκληματική της δράση, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, να πλησιάζει τα 500.000 ευρώ. Στην υπόθεση εμπλέκονται ακόμη τέσσερα άτομα από την περιοχή του Δήμου Λοκρών. Πρόκειται για τους δύο γιους της 60χρονης και για δύο ακόμη γυναίκες -συγγενικά της πρόσωπα-, που δρούσαν από τις 20/3/2017 και έως τις 9/8/2019 αποσπώντας μεγάλα χρηματικά ποσά από τα ανυποψίαστα θύματά τους.

Η εκδίκαση της υπόθεσης

Η υπόθεση εκδικάστηκε στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λαμίας, που επέβαλλε στην 60χρονη ποινή κάθειρξης 12 ετών χωρίς η έφεσή της να έχει αναστέλλουσα δύναμη, κρίνοντάς την ένοχη για απάτη, σύσταση συμμορίας και για τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δράση. Η 60χρονη πήρε το δρόμο για τις Φυλακές Κορυδαλλού, όπου κρατείται τον τελευταίο χρόνο μετά από Βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Λαμίας.

Στην απολογία της υποστήριξε ότι με τα χρήματα που απέσπασε από τους εγκαλούντες, πήρε ένα αυτοκίνητο στο γιο της και επισκεύασε το σπίτι της, ενώ έδινε σε όποιον είχε ανάγκη.

Στους δυο γιους, που δήλωσαν άγνοια για τη δράση της μητέρας τους, επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 4 ετών και 6 μηνών για απάτη – συμμορία και τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δράση, αναγνωρίζοντας τους το ελαφρυντικό της μετεφηβικής ηλικίας και δίνοντας αναστέλλουσα δύναμη στην έφεσή τους.

5,5 χρόνια ποινή φυλάκισης ήταν η απόφαση του Δικαστηρίου για τις άλλες δύο γυναίκες, συγγενείς της 60χρονης, με την έφεσή τους να έχει επίσης αναστέλλουσα δύναμη, έχοντας παραδεχτεί μόνο την παραχώρηση των λογαριασμών τους στην βασική κατηγορούμενη, χωρίς να γνωρίζουν τις ενέργειές της.

Ο τρόπος δράσης της 60χρονης

Ο τρόπος δράσης της 60χρονης ήταν απλός, όμως αποδείχτηκε ιδιαιτέρως προσοδοφόρος. Απαντούσε σε αγγελίες ανθρώπων κάποιας ηλικίας που αναζητούσαν συντροφιά και χωρίς να αποκαλύπτει την πραγματική της ταυτότητα, με διάφορες προφάσεις, τους αποσπούσε τμηματικά, χρήματα.

Η μόνη επαφή που είχαν τα «θύματα» με την 60χρονη ήταν τηλεφωνική, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις έβαζε κι άλλα άτομα να τους παίρνουν τηλέφωνο για να βεβαιώσουν τις οφειλές της προς ΔΟΥ και αλλού, ώστε να πεισθούν και να προχωρήσουν στο έμβασμα. Οι «υπηρεσίες» της ήταν σε κάποιες περιπτώσεις το τηλεφωνικό σεξ, ενώ υποστήριξε ότι από μόνοι τους οι εγκαλούντες της έδιναν χρήματα προκειμένου να μην της λείψει τίποτα. Σε μία μάλιστα περίπτωση ο εγκαλών της ζήτησε πίσω τα χρήματα γιατί δεν ενέδωσε στις σεξουαλικές του ορέξεις.

Στο ακροατήριο έφτασαν τρεις υποθέσεις που εξιχνίασε η Ασφάλεια Αττικής, με το ποσό να ανέρχεται στα 380.242 ευρώ.

