Εκλογές - Οικονόμου: Ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκει άλλοθι για τους μπαχαλάκηδες

Τι είπε στον ΑΝΤ1 για το δίλημμα των εκλογών και την “θολή” πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ, τα επεισόδια στην ΑΣΟΕΕ και το κόστος για το πασχαλινό τραπέζι. Τι απάντησε για το ενδεχόμενο να δοθεί έκτακτο επίδομα για το Πάσχα.

Στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Στούντιο με Θέα» ήταν καλεσμένος ο Γιάννης Οικονόμου, το πρωί του Σαββάτου.

Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος ρωτήθηκε για το «Καλάθι του Πάσχα» και την ένταξη σε αυτού του αρνιού, γεγονός που προκάλεσε αντιδράσεις από τους κτηνοτρόφους, λέγοντας ότι «Η κρίση διαρκεί ακόμη. Οι πολίτες είδαν αποτελέσματα με το «Καλάθι του νοικοκυριού» και τα άλλα μέτρα. Κάθε χρόνο υπάρχει αυτή η συζήτηση για το κόστος του πασχαλινού τραπεζιού, μπορεί φέτος να είναι αυξημένες οι τιμές, όμως σε σχέση με την περσινή πασχαλινή περίοδο, δεν υπήρχε η δυνατότητα του Market pass, μέσω του οποίου η οικογένεια έχει κέρδος μεγαλύτερο από την αύξηση των τιμών».

«Η Κυβέρνηση προσπαθεί να στηρίξει τις οικογένειες και παράλληλα να υπάρχει καλή τιμή και για τους παραγωγούς, οι οποίοι επίσης αντιμετωπίζουν προβλήματα με την ακρίβεια, παρότι είχαν μια σειρά από μέτρα στήριξης πχ. για τις ζωοτροφές. Το «Καλάθι του νοικοκυριού» εδώ και 23 εβδομάδες, μας έδειξε ότι παρά τις αυξομειώσεις σε διάφορες κατηγορίες προϊόντων, μπορεί να έχει βασικά προϊόντα σε μια ασφαλή περιοχή, χωρίς ανατιμήσεις για μεγάλο διάστημα», είπε ο κ. Οικονόμου, λέγοντας ωστόσο σε ότι αφορά τις αντιδράσεις για το κόστος του οβελία και γενικότερα του πασχαλινού τραπεζιού, ότι «Παραδοσιακά, η συζήτηση καταλήγει ότι οι τιμές θα διαμορφωθούν σε ένα επίπεδο που η πλειονότητα των νοικοκυριών θα μπορεί να ανταπεξέλθει».

Ερωτηθείς για το ενδεχόμενο να δοθεί έκτακτο επίδομα το Πάσχα σε ορισμένους πολίτες, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος είπε ότι «Όλες οι πολιτικές ενίσχυσης της Κυβέρνησης έχουν ανακοινωθεί και υλοποιούνται. Δεν έχει σχεδιαστεί η καταβολή ενός έκτακτου επιδόματος για το Πάσχα».

Κληθείς να σχολιάσει την δήλωση του Τάκη Θεοδωρικάκου ότι ο ΣΥΡΙΖΑ στηρίζει τους μπαχαλάκηδες και ότι θέλει νεκρό, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος είπε ότι «σε αυτά τα πολύ σημαντικά ζητήματα, που έχουμε πικρή εμπειρία από το παρελθόν και μπορούν να δημιουργήσουν εντάσεις, ιδίως εν μέσω προεκλογικής περιόδου, χρειάζεται προσοχή. Διαχρονικά στον ΣΥΡΙΖΑ έχουν δυσκολία να εκφράσουν μια κουβέντα υπέρ της Αστυνομίας. Οφείλουμε να έχουμε καθαρή τοποθέτηση που δεν μπορεί να είναι γενικές και αόριστες κουβέντες. Οφείλουμε καθαρά να τις καταδικάζουμε και όχι να βρίσκουμε άλλοθι ή να κάνουμε συμψηφισμούς με άλλα πεδία με δράσεις της Αστυνομίας».

Ανέφερε ακόμη ότι «δεν υπάρχει εντολή να μην περνούν περιπολικά μπροστά από την ΑΣΟΕΕ», συμπληρώνοντας ότι «υπάρχει η παράνοια των καταλήψεων στα πανεπιστήμια. Οι καταστάσεις γίνονται βάσει ενός συντονισμένου σχεδίου για το πώς θα αντιμετωπιστούν τέτοια ζητήματα. Κάποιοι ζητούν πιο άμεσα και ριζοσπαστική παρέμβαση, που όμως αν δεν γίνει συντονισμένα μπορεί να οδηγηθούμε σε ακραίες καταστάσεις και από την άλλη «ρίχνεις λάδι στην φωτιά» με τον τρόπο σου, όταν δεν καταδικάζεις. Ο κ. Θεοδωρικάκος δεν είπε ότι θέλουν νεκρό, αλλά ότι η διαχείριση οδηγεί σε μια τέτοια κατεύθυνση. Για τις καταλήψεις, για τους μπαχαλάκηδες και τους αστυνομικούς ή τα στελέχη του Λιμενικού Σώματος, οι θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι σοβαρές».

Για τις εκλογές και την αυτοδυναμία

«Δεν υπάρχουν προβλήματα που κρύβουμε κάτω από το χαλί, αλλά προβλήματα που γενναία αναγνωρίζουμε και τα λάθη μας σε αυτά και προχωράμε παρακάτω. Όσοι αναρωτιούνται για την Ελλάδα που δεν αλλάζει όσο γρήγορα θα θέλαμε, οφείλουν για να πάρουν την απόφαση τους να αναλογιστούν και το άλλο μισό: εάν θέλουν μια κυβέρνηση αποφασιστική να αντιμετωπίσει προβλήματα όπως το Μεταναστευτικό. Τι θα ήταν πιο αποτελεσματικό για μια χώρα; Να υπάρχει μια αυτόνομη κυβέρνηση και ένας ισχυρός Πρωθυπουργός που πχ την ώρα της κρίσης στον Έβρο θα σηκώσει το τηλέφωνο ή να μπλέξουμε σε εσωκομματικά προβλήματα και συζητήσεις μιας κυβέρνησης συνεργασίας;», ανέφερε ο Γιάννης Οικονόμου

Ο κ. Οικονόμου είπε ακόμη ότι «Έγιναν πολλά από αυτήν την Κυβέρνηση, εν μέσω κρίσης, μειώσαμε 50 φόρους, αυξήσαμε τρεις φορές τον κατώτατο μισθό και όχι μόνο στην Οικονομία, αλλά και σε άλλους τομείς, στην Παιδεία περάσαμε από την εποχή του μαυροπίνακα στην εποχή του διαδραστικού πίνακα».

Συμπλήρωσε ότι «Η Ελλάδα του 2019 ήταν ταπεινωμένη, ενώ σήμερα η Ελλάδα προχωρά και συγκρούεται διαρκώς με την Ελλάδα του 2015-2019 και τον ΣΥΡΙΖΑ που έχει να μιλήσει μόνο για το παρελθόν αλλά συγκρούεται και με τα ψιθυρίσματα του ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ δεν ψήφισε την διάταξη για τα Ναυπηγεία Ελευσίνας, όπου οι άνθρωποι πήραν μισθό και δώρο μετά από 8 χρόνια».

«Έχουμε μπροστά μας μια πολύ σημαντική εκλογική διαδικασία στις 21 Μαΐου, που θα καθορίσει τον νικητή, την διαφορά του από τον δεύτερο - γεγονός πολύ σημαντικό, το οποίο θα οδηγήσει στο να μην έχουμε μια κυβέρνηση ηττημένων από τα τρία κόμματα της αντιπολίτευσης. Εμείς μιλούμε για κυβέρνηση αυτοδύναμη με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Η άλλη πλευρά τι προτείνει; Θα είναι ο κ. Βαρουφάκης; Θα είναι ένα κόμμα της ακροδεξιάς, όπως έγινε με τον κ. Καμμένο; Με τον κ. Ανδρουλάκη έχουν λυθεί τα ζητήματα;», είπε ο Γιάννης Οικονόμου.

Προσέθεσε πως «Εμείς ζητάμε καθαρή εντολή για αυτοδύναμη κυβέρνηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, με ενιαίο λόγο. Ποια είναι η άλλη πρόταση διακυβέρνησης με συγκεκριμένα ονόματα και πολιτικές για την επόμενη ημέρα για την χώρα; Η προοδευτική διακυβέρνηση θα είναι το ΚΚΕ που περιμένει να τελειώσει ο καπιταλισμός, το ΜέΡΑ25 που θέλει να ανατινάξει τις τράπεζες και να ζήσουμε πάλι όσα ζήσαμε την πρώτη περίοδο της διαπραγμάτευσης το 2015 και ο κ. Ανδρουλάκης. Αν είναι αυτό, ο κόσμος θα το κρίνει και θα δούμε τι θα αποφασίσει».

