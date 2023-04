Κοινωνία

Ταύρος: Η ανακοίνωση της Αστυνομίας για την παράσυρση του ανήλικου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Κρίσιμη είναι η κατάσταση της υγείας του νεαρού που παρασύρθηκε από συρμό του Προαστιακού.

Διασωληνωμένος νοσηλεύεται ο νεαρός που παρασύρθηκε από συρμό του Προαστιακού, στον Ταύρο. Το βράδυ της Παρασκευής.

Στην ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας για το περιστατικό αναφέρεται:

«Από τα μέχρι στιγμής στοιχεία αναφορικά με τις συνθήκες του δυστυχήματος που έλαβε χώρα λίγα λεπτά μετά τις 20.00 της 7-4-2023 πλησίον της σιδηροδρομικής διάβασης στην περιοχή του Ταύρου, αναφέρονται τα κάτωθι:

Ανήλικος ευρισκόμενος πλησίον της σιδηροδρομικής διάβασης, όταν κατέβηκαν οι μπάρες διακοπής της κυκλοφορίας, εισήλθε στη σιδηροδρομική γραμμή, αγνοώντας τόσο τις υποδείξεις του αρμόδιου υπαλλήλου που του σφύριζε να απομακρυνθεί, όσο και τα ηχητικά σήματα της αμαξοστοιχίας που έφτανε στο σημείο, με αποτέλεσμα να παρασυρθεί. Άμεσα διακομίστηκε με ασθενοφόρο σε νοσοκομείο».

Ειδήσεις σήμερα:

Nefeli Meg για συνέντευξη Μητσοτάκη: Σκέφτηκα ότι θα φάω “κράξιμο”, αλλά ήθελα να το κάνω

Γυμνάσια - Λύκεια: Οι ημερομηνίες για τις εξετάσεις

Ιωάννινα: Βίντεο από την άγρια συμπλοκή