Ρόδος: Μαθητής έγινε δεκτός σε πανεπιστήμια του εξωτερικού πριν τελειώσει το Λύκειο

Δεκτός από κορυφαία πανεπιστήμια του κόσμου έγινε ένας μαθητής από τη Ρόδο.

Πριν ακόμη ολοκληρώσει την φοίτησή του στο Λύκειο μαθητής του Κολλεγίου Ρόδου έχει εξασφαλίσει θέσεις σπουδών σε πανεπιστήμια του εξωτερικού στις ΗΠΑ και στην Ευρώπη.

Ήδη από τον περασμένο Φεβρουάριο ο νεαρός Πάνος έγινε δεκτός με υποτροφία στην πολυτεχνική Σχολή του Πανεπιστημίου Case Western Reserve University στο Κλίβελαντ των Ηνωμένων Πολιτειών, που συγκαταλέγεται στα κορυφαία Πανεπιστήμια στη Μηχανική με 17 Νομπελίστες στο ενεργητικό του.

Τον Μάρτιο ήρθε η πρόταση από την Σχολή Μηχανικής του Πανεπιστημίου του Μαϊάμι στη Φλόριντα και παράλληλα τού προσφέρθηκε υποτροφία από το ιστορικό Trinity College για τον τομέα της Μηχανικής. Ενώ το Williams College, που βρίσκεται στην 1η θέση κατάταξης των λεγόμενων Liberal Art colleges της Αμερικής με πολύ περιορισμένες θέσεις, τού προσέφερε μία θέση στη λίστα αναμονής.

Στην Ευρώπη, η αίτησή του προς το κορυφαίο Πανεπιστήμιο Τεχνολογίας του Eindhoven στην Ολλανδία δεν πρόλαβε καν να φτάσει και μέσα σε 3 μέρες έγινε δεκτός ταυτόχρονα σε δύο προγράμματα σπουδών, της Εφαρμοσμένης Φυσικής και της Χημικής Μηχανικής.

Ενώ αναμένει την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησής του από το Πολυτεχνείο του Παρισιού, την ιστορική Ecole Polytechnique που ανήκει στις λεγόμενες Μεγάλες Σχολές της Γαλλίας και υπάγεται στην δικαιοδοσία του Υπουργείου Ενόπλων Δυνάμεων της χώρας.

«Έχω ήδη κάνει την επιλογή μου», λέει ο τελειόφοιτος μαθητής, «για σπουδές Εφαρμοσμένης Φυσικής στο Πανεπιστήμιο του Eindhoven, εκτός απροόπτου Πρόκειται για ένα κορυφαίο πρόγραμμα σπουδών που παρέχει εξαιρετικές προοπτικές στη συνέχεια ενώ μου εξασφαλίζει αμέσως μετά το πτυχίο ευθεία ένταξη και στις μεταπτυχιακές σπουδές χωρίς διαδικασία επιλογής. Αν και είναι ακόμη νωρίς, πιθανολογώ ότι θα ειδικευθώ στην Επιστήμη της Πυρηνικής Σύντηξης ή στην Κβαντική Μηχανική. Η ποιότητα των σπουδών στο Eindhoven δεν έχει σε τίποτε να ζηλέψει από τα Πανεπιστήμια της Αμερικής που με δέχθηκαν με υποτροφία. Συνεπάγεται όμως πολύ χαμηλότερα έξοδα συνολικά. Άλλωστε, η δικτύωση του Eindhoven και οι συνεργασίες που έχει με κορυφαία ακαδημαϊκά και ερευνητικά κέντρα στον κόσμο, ανοίγει πολλούς ορίζοντες».

Πώς έφτασε όμως μέχρι εδώ και εξασφάλισε ήδη τις ακαδημαϊκές του σπουδές σε πολύ ανταγωνιστικά κορυφαία ξένα Πανεπιστήμια που κρίνουν τους υποψήφιους μαθητές τόσο για τις επιδόσεις τους, όσο και για την ανάπτυξη των γνώσεων και των δεξιοτήτων από παιδική ηλικία;

Η προετοιμασία του έχει ξεκινήσει από το Δημοτικό και πιο εντατικά στα τελευταία δύο χρόνια. Από την αρχή της Β΄Λυκείου παράλληλα με τα μαθήματα του σχολείου προετοιμαζόταν τελείως μόνος του για τις Παναμερικανικές εξετάσεις. Περισσότεροι από 1,7 εκατομμύρια μαθητές από τις Ηνωμένες Πολιτείες και όλον τον κόσμο έδωσαν το 2022 τις Παναμερικανικές εξετάσεις SAT για την εισαγωγή τους στα Αμερικανικά Πανεπιστήμια.

Ο μαθητής του Κολλεγίου Ρόδου πέτυχε σχεδόν την απόλυτη βαθμολογία στα μαθηματικά με επίδοση 790/800 και συνολική επίδοση μαζί με την ενότητα του γραπτού λόγου και της λογοτεχνίας που τον κατατάσσει στο 1% των καλύτερων αμερικανών μαθητών αφού ξεπέρασε κατά 380 μονάδες τον αμερικανικό μέσο όρο.

Ο νεαρός μαθητής έχει σημαντικές διακρίσεις στα σχολικά χρόνια, όπως πολλές πανελλήνιες διακρίσεις σε μαθηματικούς διαγωνισμούς, ένα 1ο, ένα 2ο και ένα 3ο βραβείο σε πανελλήνιους διαγωνισμούς Φυσικής και είναι ένας από τους 200 μαθητές παγκοσμίως που έχουν επιλεγεί μέσα από εθνική και διεθνή διαδικασία αξιολόγησης και εξετάσεων στο Global Talent Mentoring όπου απέκτησε τον προσωπικό του Μέντορα στο τομέα της Φυσικοχημείας για 10 χρόνια μελετώντας και ερευνώντας φαινόμενα της αγαπημένης του επιστήμης.

Σε ηλικία 11 ετών διακρίθηκε στον πανελλήνιο διαγωνισμό Ταλαντούχων και Χαρισματικών παιδιών CTY υπό την αιγίδα του Πανεπιστημίου John Hopkins με επιδόσεις που του εξασφάλισαν μία θέση στα επιλεκτικά αγγλικά ακαδημαϊκά προγράμματα του Κολλεγίου Ανατόλια. Εκεί μυήθηκε μόλις στα 12 χρόνια του στις Πιθανότητες και την Θεωρία των Παιγνίων.

Ο μαθητής μόνον μέσα από τη διδακτική ξένης γλώσσας του Κολλεγίου Ρόδου απέκτησε κατευθείαν Πιστοποιητικό Proficiency στην Αγγλική γλώσσα με άριστη επίδοση, ενώ πέτυχε εξαιρετική επίδοση και στην ειδική ακαδημαϊκή εξέταση IELTS Academics με μόνη προετοιμασία αυτή στο σχολείο.

Η αγάπη του για τις φυσικές επιστήμες του εξασφάλισε ήδη από την 6η Δημοτικού μία θέση στα Θερινά Σχολεία Φυσικής Αστροφυσικής της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών, μέσα από τα οποία γνώρισε από κοντά κορυφαίους φυσικούς και αστροφυσικούς επιστήμονες και πειραματιστές που διαπρέπουν στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Δεν έχει παρακολουθήσει ποτέ φροντιστηριακή διδασκαλία σε κανένα μάθημα όλα τα μαθητικά του χρόνια. Αντιθέτως, παρέχει τη βοήθειά του με κάθε ευκαιρία στους συμμαθητές του. Το 2022 με δική του πρωτοβουλία και προσπάθεια πιστοποιήθηκε ως εκπαιδευτής μαθηματικών των αμερικανικών εξετάσεων SAT στην Άλγεβρα, την Τριγωνομετρία, τη Γεωμετρία, τον Λογισμό και την Φυσική και παραδίδει μέσα από την θεσμική πλατφόρμα Schoolhouse.world μαθήματα προετοιμασίας σε μαθητές από όλο τον κόσμο. Έχει μέχρι σήμερα εκπαιδεύσει 168 μαθητές από 39 χώρες. Έχει αναδειχθεί ήδη στο 1% των πλέον αναγνωρισμένων και έμπειρων εκπαιδευτών από τους 4.440 που διαθέτει η πλατφόρμα.

Πριν ακόμη τελειώσει τη Β’ Λυκείου ολοκλήρωσε επιμορφωτικά προγράμματα σε ελληνικά πανεπιστήμια και πιστοποιήθηκε σε δύο γλώσσες προγραμματισμού και στην στατιστική επεξεργασία δεδομένων, ενώ ολοκλήρωσε επιτυχώς και 5 επιμορφωτικά μαθήματα σε κορυφαία αμερικανικά πανεπιστήμια για την θερμοδυναμική, τη χημεία, τα μοντέλα σκέψης, την ηθική και την φυλετική ιστορία της Αμερικής.

Παρά την σπουδαία επιτυχία του προετοιμάζεται, όπως και οι συμμαθητές του στη Γ ‘ Λυκείου για τις πανελλήνιες εξετάσεις του Ιουνίου, γιατί όπως λέει το χρωστάει στους καθηγητές του που με πολλή αγάπη και μεθοδικότητα αφιερώνονται στις επιτυχίες των μαθητών τους.

dimokratiki.gr

