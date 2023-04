Οικονομία

Μητσοτάκης: ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ θα επιστρέψουν στο Δημόσιο μετά τις εκλογές

Οι εκλογές, οι συντάξεις, το ΕΚΑΣ και η τραγωδία στα Τέμπη. Ο Πρωθυπουργός σε μία εφ'όλης της ύλης συνέντευξη.

Την διαβεβαίωση ότι τόσο η ΕΥΔΑΠ όσο και η ΕΥΑΘ θα επιστρέψουν στον έλεγχο του δημοσίου μετά τις εκλογές, έδωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του στον ΣΚΑΙ και τον δημοσιογράφο Γιώργο Αυτιά. «Ο ΣΥΡΙΖΑ εκχώρησε ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ στο Υπερταμείο για 99 χρόνια. Η κυβέρνηση θα σεβαστεί απόλυτα την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας και οι δυο αυτές εταιρείες θα φύγουν από το Υπεραταμείο και θα επιστρέψουν στο ελληνικό δημόσιο» είπε ο πρωθυπουργός απαντώντας σε σχετική ερώτηση για το νερό. «Το νερό είναι και θα παραμείνει δημόσιο αγαθό», συμπλήρωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Η συνέντευξη του πρωθυπουργού ξεκίνησε με αναφορά στην απλή αναλογική με αφορμή την επέτειο από την εκλογική νίκη του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη μετά από τρεις εκλογικές διαδικασίες, πριν από περίπου τρεις δεκαετίες. «Έχουμε εκλογές την 21η Μαΐου. Πάμε όχι στην πρώτη κάλπη. Στη μόνη κάλπη», είπε και μεταξύ άλλων ανέφερε: «Τα διλήμματα είναι γνωστά, αν θα πάμε μπροστά ή θα γυρίσουμε πίσω. Αυτό που θέλω να αναλογιστούν οι πολίτες είναι αν η πατρίδα σήμερα είναι σε καλύτερη κατάσταση από ό,τι ήταν το 2019. Η κάλπη της 21ης Μαΐου θα καθορίσει τα πάντα. Χρειάζεται κυβερνητική σταθερότητα η οποία είναι τόσο απαραίτητη σήμερα. Θα σεβαστώ απόλυτα το αποτέλεσμα σύμφωνα με τις προβλέψεις του Συντάγματος».

Με μια καθαρή νίκη της ΝΔ όλα θα βρουν το δρόμο τους

«Διεκδικώ την αυτοδυναμία και πιστεύω ότι μπορεί να την πετύχουμε στην δεύτερη κάλπη. Αλλά τονίζω ότι το μυαλό μου είναι στην πρώτη κάλπη γιατί εκεί θα καθοριστεί το μέλλον της χώρας. Το τι θα γίνει θα το καθορίσει ο λαός» είπε ο πρωθυπουργός και αναφερόμενος στη συνέχεια στις σχέσεις με την Τουρκία, τόνισε: «Καλοδεχούμενη η εκτόνωση. Πάντα την επιδιώκαμε χωρίς να κάνουμε καμία έκπτωση. Είναι και αποτέλεσμα της διπλωματίας των σεισμών αλλά πρέπει η Τουρκία να δείξει συνέπεια και συνέχεια ώστε μετά τις εκλογές να συζητήσουμε για τη μία και μοναδική μας διαφορά που είναι η οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών».

«Δεν θέλω να είμαστε σε συνεχή τροχιά σύγκρουσης με την Τουρκία» είπε ο πρωθυπουργός «Η Τουρκία απομονώθηκε τα τελευταία χρόνια και σε έναν βαθμό σε αυτό συνέβαλε η αποτελεσματική εξωτερική πολιτική της Ελλάδας».

Ο φράχτης στον Έβρο θα ολοκληρωθεί

«Ο φράχτης θα κατασκευαστεί και θα ολοκληρωθεί είτε με εθνικούς είτε με ευρωπαϊκούς πόρους και είναι στενάχωρο ότι υπάρχουν φωνές που προσπαθούν να αποτρέψουν την ευρωπαϊκή χρηματοδότηση» είπε ο πρωθυπουργός. «Καλώ εκείνους που πίνουν τον εσπρέσο τους και τρώνε τα κρουασάν τους στις πλατείες των Βρυξελλών να έρθουν στον Έβρο και να δουν τι σημαίνει φύλαξη των συνόρων και τι σημαίνει εργαλειοποίηση του μεταναστευτικού και τι σημαίνει η Ευρώπη να φυλάει αποτελεσματικά τα σύνορά της», είπε ο πρωθυπουργός συμπληρώνοντας πως δεν μπορεί Έλληνες ευρωβουλευτές, όπως ο κ. Παπαδημούλης, να ζητούν από την Ευρώπη να μην πληρώσει για αυτόν τον φράχτη.

Για τη δήλωση Θεοδωρικάκου

«Ο κ. υπουργός είπε το αυτονόητο. Διαχρονικά κάποιες παρατάξεις έχουν μία αλλεργία στο να αναγνωρίσουν την αποστολή της Αστυνομίας στη διαφύλαξη της τάξης» είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης απαντώντας σε σχετική ερώτηση. «Υπάρχει ένα χρόνιο πρόβλημα επιθετικής παραβατικότητας στη χώρα μας. Έχουμε κάνει πρόοδο αλλά δεν έχουμε φθάσει εκεί που θα θέλαμε» συνέχισε και συμπλήρωσε: «Η Αστυνομία δεν πρέπει να στοχοποιείται αλλά πρέπει να λογοδοτεί μόνο σε περιπτώσεις υπερβολικής βίας όπως και γίνεται. Υπάρχει ανάγκη με σωστή εκπαίδευση η Αστυνομία να μπορεί να προσαρμοστεί σε νέους ρόλους όπως η αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας».

Και για το ίδιο θέμα συμπλήρωσε: «Δεν θέλω οι όποιες αστοχίες να αμαυρώσουν ένα συνολικό έργο. Τα στατιστικά στοιχεία δείχνουν ότι έχουν περιοριστεί τα φαινόμενα του κοινού εγκλήματος. Η Αστυνομία είναι επιφορτισμένη με την ασφάλεια του πολίτη».

Για το αν θα περάσει το νερό σε ιδιώτες

«Ο ΣΥΡΙΖΑ εκχώρησε την ΕΥΔΑΠ και τη ΕΥΑΘ στο Υπερταμείο για 99 χρόνια. Η ελληνική κυβέρνηση θα σεβαστεί απόλυτα την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας και οι δύο αυτές εταιρείες θα επιστρέψουν και θα παραμείνουν υπό κρατικό έλεγχο» είπε ο πρωθυπουργός και συμπλήρωσε με νόημα «Το νερό είναι και θα παραμείνει δημόσιο αγαθό».

«Η παρέμβαση που κάναμε με το gov.gr έκανε τη ζωή όλων πιο εύκολη και πρέπει στο τέλος της επόμενης τετραετίας να έχουμε ένα πολύ πιο αποτελεσματικό κράτος από αυτό που έχουμε σήμερα» είπε σε άλλο σημείο της συνέντευξής του, ενώ τόνισε πως «Η τραγωδία των Τεμπών με ταρακούνησε τόσο που είμαι σήμερα πολύ πιο αποφασισμένος. Το ερώτημα είναι ποιος μπορεί να αλλάξει το κράτος» είπε.

Για τις συντάξεις

«Το 50% των παραπόνων είχαν να κάνουν με τον ΕΦΚΑ και την έκδοση των συντάξεων στο παρελθόν. Σήμερα είμαστε στην ευχάριστη θέση να μπορούμε να βγάλουμε συντάξεις μέσα σε δύο μήνες» είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης για το συγκεκριμένο θέμα, ενώ τόνισε πως «Το κράτος όταν καθυστερεί πρέπει να λογοδοτεί».

Για τη δημόσια υγεία

Αναφερόμενος στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, ο πρωθυπουργός σημείωσε ότι «Το ΕΣΥ πρέπει κατ' αρχάς να πούμε ότι άντεξε στη διάρκεια της πανδημίας αλλά ταυτόχρονα κουράστηκε. Η δημόσια υγεία είναι μία από τις τρεις κεντρικές προτεραιότητες της νέας τετραετίας εφόσον μας εμπιστευτεί ο ελληνικός λαός.

Έχουμε εξασφαλίσει πόρους για να εκσυγχρονίσουμε τα τμήματα επειγόντων περιστατικών και θα το κάνουμε. Θα στηρίξουμε την πρωτοβάθμια υγεία».

«Ο κ. Τσίπρας πιστεύει ότι σε όλα τα προβλήματα της χώρας η λύση είναι οι παραπάνω προσλήψεις, οι αυξήσεις των μισθών και οι περικοπές των φόρων όταν στο διάστημα που κυβέρνησε έκανε τα ακριβώς αντίθετα».

Για την Οικονομία

«Από την περίοδο των μνημονίων δεν έχουμε επενδυτική βαθμίδα» είπε ο Κυρ. Μητσοτάκης «Έχουμε πετύχει 12 αναβαθμίσεις και είμαστε ένα επίπεδο κάτω από την επενδυτική βαθμίδα. Αν προκύψει σταθερή κυβέρνηση μετά τις εκλογές είμαι πεπεισμένος ότι θα κατακτήσουμε την επενδυτική βαθμίδα πριν από το τέλος του 2023.

Θα μπορούν μικρομεσαίες επιχειρήσεις να περάσουν την πόρτα της τράπεζας και να πάρουν δάνειο μέσα από τη νέα πλατφόρμα που θα ενεργοποιηθεί άμεσα».

«Οι δικαιούχοι του ΕΚΑΣ δεν θα πληρώνουν στο εξής φάρμακα»

«Καλύτεροι μισθοί και περισσότερα έσοδα είναι ο στόχος. Ανάπτυξη σημαίνει καλύτεροι μισθοί» είπε ο πρωθυπουργός στη συνέχεια της συνέντευξής του στον ΣΚΑΙ. «Προφανώς θα εξετάσουμε το θέμα των τριετιών. Δεν είμαστε ακόμη σε αυτό το σημείο αλλά στοχεύουμε στο να πέσει η ανεργία κάτω από το 10%» είπε σε άλλο σημείο, ενώ απαντώντας σε ερώτηση για τον κατώτατο μισθό, σημείωσε: «Για το θέμα του κατώτατου μισθού ξεπεράσαμε τον στόχο που είχαμε θέσει αν και γνωρίζω ότι είμαστε ακόμη χαμηλά. Αυτό που έχει σημασία είναι να αυξάνονται οι μισθοί σε όλη τη μισθολογική κλίμακα» είπε.

Για την φορολογία, ο κ. Μητσοτάκης επισήμανε ότι «υλοποιήσαμε στο ακέραιο όλες μας τις δεσμεύσεις για τις φορολογικές μειώσεις. Το τέλος επιτηδεύματος βεβαίως και θα το εξετάσουμε υπό την προϋπόθεση ότι ταυτόχρονα θα έχουμε βελτιωθεί και στη φορολογική συμμόρφωση» είπε, ενώ σημείωσε ότι «το πρόβλημα της προσωπικής διαφοράς ο κ. Τσίπρας το δημιούργησε».

Μιλώντας για την προσωπική διαφορά στις συντάξεις, ο πρωθυπουργός είπε ότι «αναγνώρισα ότι πάνω από 1 εκατ. συμπολίτες μας δεν είδαν διαφορά και μέχρι που να σβήσει η προσωπική διαφορά από τις αυξήσεις των συντάξεων, και όσο υπάρχει δημοσιονομικός χώρος θα εξακολουθούμε να στηρίζουμε τους συνταξιούχους εκείνους που πλήττονται από την προσωπική διαφορά και δεν βλέπουν αυξήσεις στις συντάξεις τους, πρωτίστως αυτούς που έχουν χαμηλές συντάξεις».

Τέλος, όπως είπε «δεν πρέπει όσοι έχουν ΕΚΑΣ να πληρώνουν φάρμακα. 'Αρα οι δικαιούχοι του ΕΚΑΣ δεν θα πληρώνουν στο εξής φάρμακα».

«Το «Καλάθι του Νοικοκυριού» σε μεγάλο βαθμό έχει δουλέψει. Λύνει το πρόβλημα; Προφανώς όχι, αλλά δημιουργεί διαφάνεια και υγιή ανταγωνισμό» είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην συνέντευξή του, ξεκαθαρίζοντας ότι «Θα στηρίξουμε και θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε την κοινωνία ανάλογα με τις δυνατότητές μας για όσο διάστημα διαρκεί η πληθωριστική έξαρση. Με προτεραιότητα πάντα τους πιο ευάλωτους».

«Η Ελλάδα έχει ακρίβεια αλλά έχει και τον 5ο χαμηλότερο πληθωρισμό στην ΕΕ» είπε ο πρωθυπουργός. «Η λύση είναι περισσότερη διαφάνεια στις τιμές, περισσότερες υπηρεσίες στον e-καταναλωτή, ενημέρωση για την αξιοποίηση προγραμμάτων στήριξης».

Ο πρωθυπουργός σημείωσε επίσης ότι το πρόγραμμα «Σπίτι μου» για τους νέους «έχει μια πολύ θετική πρώτη ανταπόκριση» ενώ αναφερόμενος στην πρώτη κατοικία σημείωσε «Είναι αντικείμενο συστηματικής παραπληροφόρησης το θέμα αυτό. Υπάρχει σήμερα πλαίσιο προστασίας και της πρώτης κατοικίας που καλύπτει τις περιπτώσεις που πρέπει να αντιμετωπίζονται με μεγαλύτερη ευαισθησία. Έχουμε τον εξωδικαστικό μηχανισμό, έχουμε εργαλεία αποτελεσματικά, αναβιώνουν οι 120 δόσεις, θέλουμε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα του ιδιωτικού χρέους χωρίς να ενθαρρύνουμε την κουλτούρα του «δεν πληρώνω». Σκοπός είναι η δίκαιη διευθέτηση» συμπλήρωσε.

Επίσης, σχετικά με την τροπολογία για το Κόμμα Κασιδιάρη είπε πως «Θωρακίζουμε περαιτέρω το νομικό πλαίσιο. Αυτοί που γκρινιάζουν ας έρθουν να στηρίξουν τη σχετική τροπολογία στη Βουλή».

Για το δυστύχημα των Τεμπών

«Θα μάθουμε την αλήθεια και δεν θα υπάρξει καμία συγκάλυψη» είπε σε άλλο σημείο της συνέντευξής του ο πρωθυπουργός, απαντώντας σε ερώτηση για το τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη. «Την αλήθεια δεν θα τη μάθουμε μόνο μέσα από τα πορίσματα αλλά από τη Δικαιοσύνη» τόνισε και ανέφερε πως «Ήταν η πιο δύσκολη μέρα της θητείας μου και μια από τις πιο δύσκολες στη ζωή μου» συμπληρώνοντας πως πρέπει να υπάρχει αξιολόγηση παντού.

Για όσα είπε η εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ για παραπλάνηση των ψηφοφόρων

Σχετικά με τις αναφορές της εκπροσώπου Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Πόπης Τσαπανίδου σε συνέντευξή της στον ΣΚΑΙ, περί κυβερνητικής προπαγάνδας και παραπλάνησης των ψηφοφόρων, ο Κυριάκος Μητσοτάκης απάντησε πως «Η κ. Τσαπανίδου υποτιμά τους Έλληνες ψηφοφόρους, τους Έλληνες πολίτες» ενώ συμπλήρωσε πως «Δεν επιδιώκω τη σύγκρουση αλλά επιδιώκω τη σύγκριση. Έθεσα τις βάσεις για να αλλάξει η χώρα πίστα. Θα σεβαστούμε την ετυμηγορία του κυρίαρχου ελληνικού λαού».

Η εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Πόπη Τσαπανίδου, αναφέρει σε ανακοίνωσή της: «Ο κ. Μητσοτάκης υπόσχεται σε βελτιωμένη έκδοση, όσα υποσχέθηκε το 2019 και δεν έκανε στη διάρκεια της διακυβέρνησής του. Ακρίβεια, ανασφάλεια, φόβο και αδικία παντού αφήνει πίσω του. Οι υποσχέσεις του δεν πείθουν και ο χρόνος του τελείωσε. Η αλλαγή έρχεται με τη νίκη του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στις εκλογές και με Δικαιοσύνη Παντού».

Σε σχόλιο του γραφείου Τύπου του ΠΑΣΟΚ- Κινήματος Αλλαγής, αναφέρεται: «Μπροστά στην επερχόμενη ήττα και την αποδοκιμασία των πολιτών, ο Πρωθυπουργός άλλαξε σήμερα γραμμή. Ο αμετανόητος Κυριάκος Μητσοτάκης, που επέδειξε θεσμική ασέβεια εξαγγέλλοντας προκαταβολικά και τις δεύτερες εκλογές τον Ιούλιο, σήμερα έκανε λόγο για τη «μόνη κάλπη» της 21ης Μαΐου επιχειρώντας να σώσει τα προσχήματα. Οι πολίτες βιώνουν καθημερινά τα αποτελέσματα της κυβερνητικής πολιτικής, παρά την πλασματική εικόνα, που θέλει να καλλιεργήσει ο κ. Μητσοτάκης. Ο Πρωθυπουργός, που κατάργησε τον δημόσιο χαρακτήρα του Εθνικού Συστήματος Υγείας με πρόσφατο νόμο και συνειδητά επέλεξε να μην το χρηματοδοτήσει στρατηγικά από το Ταμείο Ανάκαμψης, σήμερα υποσχέθηκε ότι θα το αναμορφώσει. Την ώρα που οι πολίτες είναι αντιμέτωποι με το κύμα ακρίβειας και οι ανατιμήσεις στα τρόφιμα ξεπερνούν τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, ο κ. Μητσοτάκης διαφημίζει ότι το «τρύπιο καλάθι» του κ. Γεωργιάδη, το... ζήλεψαν και στο εξωτερικό».

«Η περιβόητη «σταθερότητα» που επαναλαμβανόμενα υπόσχεται ο κ. Μητσοτάκης, αλλά και άλλα κόμματα, είναι μόνο «σταθερότητα» στη συνέχιση και κλιμάκωση της αντιλαϊκής πολιτικής. Είναι η «σταθερότητα» στην ακρίβεια, στους χαμηλούς μισθούς, στο ξεζούμισμα και ξεσπίτωμα δανειοληπτών, στην υλοποίηση των επικίνδυνων για τους λαούς κατευθύνσεων της ΕΕ και του ΝΑΤΟ. Ο τσακωμός τους αφορά στο ποιο θα είναι το κυβερνητικό σχήμα που θα την υλοποιήσει. Η σταθερότητα όμως για τον ελληνικό λαό και τα δικαιώματά του βρίσκεται σε μια ριζικά αντίθετη πορεία, με τον ίδιο πρωταγωνιστή των εξελίξεων και με ένα ΚΚΕ πολύ πιο δυνατό», αναφέρεται σε ανακοίνωση του ΚΚΕ.

«Οι δηλώσεις του κ. Μητσοτάκη περί "μετεκλογικής επιστροφής" της ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ στο Δημόσιο από το Υπερταμείο, συνιστούν τον ορισμό της προεκλογικής εξαπάτησης. Είναι ο ίδιος πρωθυπουργός που με τροπολογίες που ακόμα και σήμερα δεν έχουν αναιρεθεί, προσπάθησε να παρακάμψει την απόφαση του ΣτΕ επιτυγχάνοντας την έμμεση ιδιωτικοποίηση του νερού προς όφελος συγκεκριμένων ολιγαρχών. Το ψέμα του Κ. Μητσοτάκη τεκμηριώνει και η "αγαπημένη" του Τρόικα στη σχετική αξιολόγηση της, που αναφέρει ακριβώς τα αντίθετα από τις σημερινές του "εξαγγελίες"», τονίζει σε δήλωσή του, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος

