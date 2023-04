Κοινωνία

Φοιτητές ΕΑΠ: Υπόμνημα στην Κεραμέως για τις εξ αποστάσεως εξετάσεις

Τι αναφέρουν οι προπτυχιακοί φοιτητές, ζητώντας να υλοποιηθεί η δυνατότητα της πρόσφατης νομοθετικής διάταξης, που θα δώσει σημαντική ανάσα σε ανθρώπους που κατοικούν ανά την Ελλάδα.

Υπόμνημα στην Υπουργό Παιδείας, Νίκη Κεραμέως, ζητώντας να υλοποιηθεί η πρόσφατη νομοθετική διάταξη για την εξ αποστάσεως εξέταση των φοιτητών του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου, έστειλε ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φοιτητών της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης του ΕΑΠ.

Στο υπόμνημα γίνονται αναφορές σε θέσεις εκπροσώπων της Σχολής και του ΕΑΠ αναφορικά με το αδιάβλητο της διαδικασίας των εξετάσεων, «ακυρώνοντας» ουσιαστικά, σύμφωνα με τους φοιτητές του προπτυχιακού τμήματος, την ουσία της νομοθετικής διάταξης που πέρασε η Κυβέρνηση από την Βουλή.

Παράλληλα, σημειώνεται πως για μια σειρά από λόγους, όπως οι αποστάσεις που πρέπει να διανύσουν πολλοί φοιτητές του Τμήματος του ΕΑΠ, καθώς και οι δαπάνες που πρέπει να κάνουν για να πάρουν μέρος στις δια ζώσης εξετάσεις, αποτελούν για αρκετούς τροχοπέδη, ακυρώνοντας στην ουσία το δικαίωμα της ισότιμης συμμετοχής τους στις διαδικασίες του Πανεπιστημίου.

Το υπόμνημα των φοιτητών αναφέρει τα εξής:

«Αξιότιμε κυρία Υπουργέ,

Με τη νομοθετική ρύθμιση που ψηφίστηκε πρόσφατα [τροποποίηση παρ. 10, άρθρο 5, Ν. 252/1997 (Α΄ 266)] δίνεται η δυνατότητα στο ΕΑΠ να διεξάγει εξετάσεις και με την εξ αποστάσεως μέθοδο, κατόπιν απόφασης του Συντονιστή της κάθε θεματικής ενότητας των προπτυχιακών προγραμμάτων.

Αυτό φυσικά έδωσε μία ανάσα, καθώς δείχνει να ανοίγει το δρόμο τόσο για τον εκσυγχρονισμό όσο και τη διευκόλυνση της παρακολούθησης των προπτυχιακών προγραμμάτων του ΕΑΠ από ένα μεγαλύτερο εύρος φοιτητών, χωρίς να υπάρχει πλέον κανένα όριο ως προς τη γεωγραφική έδρα του καθενός.

Αυτός είναι και ο λόγος που ως Σύλλογος Φοιτητών του προπτυχιακού προγράμματος της Δημόσιας Διοίκησης, θεωρούμε ότι είναι αναγκαία η εφαρμογή της εξ αποστάσεως διεξαγωγής των εξετάσεων έναντι της δια ζώσης.

Όσον αφορά τη Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, στην οποία ανήκει το προπτυχιακό πρόγραμμα της ΔΗΔ, αξίζει να σας αναφέρουμε ότι η Κοσμητεία μας, δια στόματος του κ. Κοσμήτορα Αυγουστίνου Δημητρά, εμμένει στον τρόπο της δια ζώσης διεξαγωγής των εξετάσεων επικαλούμενη το αδιάβλητο της διαδικασίας. Επικαλείται δε και την πρόσφατη νομοθετική ρύθμιση επισημαίνοντας με έντονο ύφος την αντίθεσή της με τη θεσμοθέτηση της διεξαγωγής των εξ αποστάσεως εξετάσεων στις ΘΕ των προγραμμάτων σπουδών της, έως ότου εξασφαλισθούν τα αναγκαία τεχνικά και τεχνολογικά μέσα και δοθούν επαρκείς εγγυήσεις για την αδιάβλητη διεξαγωγή των εξετάσεων.

Όσον αφορά την παραπάνω η επίκληση, της αδιάβλητης διαδικασίας, θεωρούμε είναι μια αβάσιμη δικαιολογία και αναιρεί το συνολικό έργο που επιτελέστηκε κατά τη διάρκεια της πανδημίας του κορωνοϊού, όταν οι εξετάσεις διενεργούνταν με την εξ αποστάσεως μέθοδο, μιας διαδικασίας στη βάση σύγχρονων τεχνολογικών μέσων και με επαρκείς εγγυήσεις χωρίς να προκύψει κανένα απολύτως πρόβλημα τόσο επί της διαδικασίας, όσο και επί της εφαρμογής των τεχνικών μέσων.

Θα θέλαμε να λάβετε υπόψη σας τη δύσκολη οικονομική συγκυρία που όλοι οι φοιτητές βιώνουμε και τα τεράστια προβλήματα, τα οποία έχουν δημιουργηθεί τόσο σε οικονομικό, όσο και σε κοινωνικό επίπεδο. Ιδιαίτερα σας τονίζουμε ότι έχουμε ήδη μπει στο νέο εξάμηνο, με την διάρθρωση των τμημάτων να έχει έτσι δομηθεί με φοιτητές που δεν κατοικούν πλησίον των τεσσάρων (4) εξεταστικών κέντρων. Τα κέντρα αυτά έχουν ανακοινωθεί από την Επιτροπή Εξετάσεων που όρισε η Διοικούσα Επιτροπή του ΕΑΠ (συνεδρίαση 586/16-03-2023) χωρίς να λαμβάνουν υπόψη τους ένα μεγάλο μέρος των φοιτητών που διαμένουν σε απομακρυσμένες, παραμεθόριες περιοχές, νησιά καθώς και πολλοί εξ΄ αυτών στο εξωτερικό.

Ανησυχητικό δε είναι το γεγονός ότι σε δύο θεματικές ανακοινώθηκε από τους καθηγητές, ότι ασχέτως διαμονής των φοιτητών, θα πάνε σε συγκεκριμένο εξεταστικό κέντρο, που διευκολύνει το Συντονιστή ή/και τους καθηγητές, που σημαίνει έξτρα κόστος για ακόμη μεγαλύτερη πληθυσμό φοιτητών.

Δεν θα πρέπει να ξεχνάτε ότι ο αριθμός των φοιτητών, αλλά και τα έσοδα του Πανεπιστημίου αυξήθηκαν διότι οι ενδιαφερόμενοι επέλεξαν τη φοίτηση τους στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο για το μοναδικό λόγο τόσο της εξ αποστάσεως φοίτησης, όσο και της εξ αποστάσεως συμμετοχής τους στην εξεταστική διαδικασία.

Επιπροσθέτως, κάποιοι εξ αυτών υπηρετούν σε Σώματα Ασφαλείας, στις Ένοπλες Δυνάμεις καθώς και σε ΟΤΑ Α΄ βαθμού και σε Δικαστικές αρχές, γεγονός το οποίο μετά την προκήρυξη των εθνικών εκλογών δυσχεραίνει την προσέλευση τους στα εξεταστικά κέντρα, καθώς δεν τους επιτρέπεται να λάβουν εξεταστική άδεια, με αποτέλεσμα να χάσουν και το εξάμηνο αλλά κυρίως τα χρήματα που κατέβαλλαν.

Είναι αδιαμφισβήτητα λυπηρό το γεγονός ότι για άλλη μία φορά δεν λαμβάνεται υπόψη η γνώμη της πλειοψηφίας των φοιτητών σε ένα τόσο σοβαρό ζήτημα που αφορά τους ίδιους, πλήττει την οικονομική τους κατάσταση αλλά και την επιλογή φοίτησης τους στο συγκεκριμένο πανεπιστήμιο.

Δυστυχώς οι φοιτητές χωρίς να έχουν έγκαιρη ενημέρωση γίνονται επανειλημμένα έρμαια συζητήσεων και αποφάσεων της Κοσμητείας που στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν της πέφτει και λόγος. Φαίνεται ότι για άλλη μία φορά μετατρέπονται σε αποδιοπομπαίοι τράγοι και αναγκάζονται να επιλέξουν θεματικές ενότητες (μαθήματα) χωρίς να γνωρίζουν το τελικό κόστος των επιλογών τους.

Επίσης, σας αναφέρουμε ότι προβλέπεται πρόταση από την Κοσμητεία να εξετάζεται μεμονωμένα η περίπτωση του κάθε φοιτητή και να αποφασίζεται από τον αρμόδιο συντονιστή το δικαίωμα επιλογής του στη συμμετοχή της εξ αποστάσεως εξεταστικής διαδικασίας. Θεωρούμε ότι αυτή η πρόταση είναι λανθασμένη και άδικη και συγκρούεται με την αρχή της ισότητας και της χρηστής διοίκησης που διέπει τη λειτουργία ενός αξιόπιστου εκπαιδευτικού ιδρύματος όπως είναι το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Άλλωστε αυτές τις αρχές διδασκόμαστε και καλούμαστε να εφαρμόσουμε ως αυριανά επιτελικά στελέχη της Δημόσιας Διοίκησης.

Κυρία Υπουργέ,

Κατόπιν των ανωτέρω, σας παρακαλούμε να λάβετε υπόψη και την αγωνία των χιλιάδων φοιτητών για το επίμαχο ζήτημα και να σταθείτε σύμμαχος στο δίκαιο αγώνα μας. Σκοπός του οποίου είναι η εξασφάλιση της συμμετοχής όλων των φοιτητών στην εξεταστική διαδικασία και αυτό μπορεί να επιτευχθεί ισότιμα με την μέθοδο της εξ αποστάσεως εξέτασης.

Πάντα με εχέγγυα την σύγχρονη τεχνολογία και τις αδιαμφισβήτητα επαρκείς εγγυήσεις που δίνει χωρίς να προκύπτει κανένα απολύτως πρόβλημα επί της διαδικασίας, έτσι ώστε να αποφευχθεί η οικονομική επιβάρυνση για τους φοιτητές και να διατηρηθεί η καλή και δημιουργική σχέση με το Πανεπιστήμιο».

