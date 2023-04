Κοινωνία

Κολωνός - 12χρονη: “Μασκοφόροι αστυνομικοί με αυτόματα σταμάτησαν το αυτοκίνητο που την μετέφερε”

Σοβαρή καταγγελία από δικηγόρο της 12χρονης, η οποία βρίσκεται στο επίκεντρο της υπόθεσης μαστροπείας, ότι “μασκοφόροι αστυνομικοί με αυτόματα σταμάτησαν το αυτοκίνητο που μετέφερε την ανήλικη”.

Στην καταγγελία ότι μασκοφόροι αστυνομικοί με αυτόματα όπλα σταμάτησαν το αυτοκίνητο που μετέφερε το 12χρονο κορίτσι από τον Κολωνό, που βρίσκεται στο επίκεντρο της δυσώδους υπόθεσης μαστροπείας, προέβη η Αντωνία Λεγάκη, εκ των δικηγόρων του παιδιού.

Η δικηγόρος μίλησε στον Real fm και για την πρόσφατη επίθεση που δέχθηκε το κορίτσι στο σπίτι όπου φιλοξενείται μετά τα μαρτύρια που πέρασε. Η κ. Λεγάκη είπε ότι αυτή δεν ήταν η μοναδική επίθεση, ενώ τόνισε με νόημα ότι κάποιοι «φοβούνται ότι θα τους κατονομάσει».

Η επίθεση στο σπίτι της θείας της 12χρονης, όπου φιλοξενείται το κορίτσι, «ήταν η σοβαρότερη, αλλά όχι η πρώτη», είπε χαρακτηριστικά η δικηγόρος.

«Το γεγονός ότι δόθηκε η επιμέλειά του σε μία συγγενή που ζει μαζί της και το αγαπάει και το φροντίζει δεν σημαίνει ότι είναι προστατευμένο απέναντι σε απειλές από εγκληματίες που προσπαθούν να του κλείσουν το στόμα. Δεν ήταν, λοιπόν, το παιδί ήταν προστατευμένο κι αυτή η επίθεση ήταν η σοβαρότερη, αλλά όχι η πρώτη. Έχουν καταγγελθεί κι άλλες 3-4 επιθέσεις τουλάχιστον», περιέγραψε η κ. Λεγάκη.

Για τους μασκοφόρους αστυνομικούς

Σύμφωνα με την ίδια, «πριν από μερικούς μήνες, μασκοφόροι αστυνομικοί με αυτόματα όπλα σταμάτησαν το πολιτικό αστυνομικό αυτοκίνητο που μετέφερε τα παιδιά στον τόπο που ζουν, κατέβασαν τα παιδιά με παρατεταμένα τα όπλα, ενώ οι αστυνομικοί που τα συνόδευαν φώναζαν πως είναι συνάδελφοι και τα παιδιά ουρλιάζανε και κλαίγανε. Μετά η εξήγηση που δόθηκε ήταν πως επρόκειτο για τυπικό έλεγχο. Έτσι, είπαν, τυπικό και τυχαίο έλεγχο στις 3 τη νύχτα. Φαίνεται πως ήταν αστυνομικοί, γιατί αυτό δεν αναιρέθηκε».

Έπειτα, η κ. Λεγάκη είπε και για άλλες προσπάθειες εκφοβισμού: «άτομο είχε κάνει το σήμα της σιωπής στον μικρό της αδερφό. Πιο πριν είχε καταγγελθεί ότι ένας συγκεκριμένος άνθρωπος περιφερόταν έξω από το σπίτι τους με φακό».

Η τελευταία επίθεση

Η δικηγόρος αναφέρθηκε πιο εκτεταμένα στην τελευταία επίθεση στο νέο σπίτι της 12χρονης. «Μπήκε άνθρωπος μέσα στο σπίτι παραβιάζοντας την κλειδαριά, το παιδί άκουσε τον θόρυβο και βρέθηκε μπροστά σε έναν άνθρωπο που δίπλωσε στο παιδί σακούλες στα πόδια. Όρμησε κατά πάνω της, το παιδί έκανε μία κίνηση απώθησης και τραυματίστηκε, μετά πήρε την Αστυνομία και εκείνη την ώρα ο άγνωστος υπό τον φόβο ότι μιλούσε με την Αστυνομία έφυγε», περιέγραψε η δικηγόρος.

«Είναι βέβαιο ότι αυτές οι επιθέσεις έχουν να κάνουν με τις καταθέσεις του παιδιού. Όχι επειδή τα ονόματα που θα δώσει στην τελευταία κατάθεση είναι σημαντικά. Αυτή τη στιγμή μπορώ να σας πω ότι δεν είναι. Όμως, αυτοί οι άνθρωποι φοβούνται ότι κάποια στιγμή το παιδί θα βρει το κουράγιο να τους κατονομάσει. Γι’ αυτό και προσπαθούν να το τρομοκρατήσουν», επισήμανε η κ. Λεγάκη.

Στην ίδια συνέντευξη η κ. Λεγάκη υπενθύμισε ότι είχε ζητηθεί «από την αρχή προστασία» της ανήλικης, αναφέροντας «Η Πολιτεία, όμως, από το Σύνταγμα και τους νόμους, χωρίς κανένα αίτημα, οφείλει να προστατεύσει ένα παιδί που είναι ευάλωτο. Γι’ αυτό η εισαγγελία του Αρείου Πάγου έδωσε εντολή να προστατεύεται το παιδί. Χωρίς κανένα αίτημα».

Ακόμη, η δικηγόρος ανέφερε ότι «το παιδί δεν πηγαίνει σχολείο, κάνει μαθήματα κατ’ οίκον. Δεν μπορεί να έχει μια κανονική ζωή γιατί τρομοκρατείται».

