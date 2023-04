Υγεία - Περιβάλλον

Πισπιρίγκου - Κούγιας: Νέα επίθεση στον Ηλιάδη για την Τζωρτζίνα

Ο ποινικολόγος στρέφει τα πυρά του και κατά του Υπ. Υγείας, Θάνου Πλεύρη, αλλά και του ΕΟΜ. Τι είπε για την κατηγορούμενη και για τον Μάνο Δασκαλάκη.

Ακόμη ένα επεισόδιο στην κόντρα που ξέσπασε μετά την επίθεση του προς τον Ανδρέα Ηλιάδη, κατά την κατάθεση του στην δίκη της Ρούλας Πισπιρίγκου για την δολοφονία της Τζωρτζίνας, τροφοδοτεί ο Αλέξης Κούγιας.

Ο ποινικολόγος και συνήγορος τις κατηγορούμενης για τρεις παιδοκτονίες, Ρούλας Πισπιρίγκου, βάζει στο στόχαστρο, πέραν του επικεφαλής της ΜΕΘ Παίδων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου στο Ρίο, τον Υπουργό Υγείας, αλλά και τον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων.

Η ανακοίνωση του Αλέξη Κούγια

«Δεν έχω αντιληφθεί τι πανικός έχει πέσει στους ιατρούς των Πατρών, στους συντεχνιακούς συμμάχους τους, στον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων και στον Πλεύρη.

Εγώ μόνο μία ερώτηση έκανα στο Δικαστήριο σ’ αυτό τον «περίεργο», όπως απεδείχθη απ’ όσα ακολούθησαν, ιατρό Ηλιάδη, που ήρθε συνοδευόμενος στο Δικαστήριο από τρεις δικηγόρους (!!!!), για ποιο λόγο, μόλις το παιδί έφτασε στο νοσοκομείο στο Ρίο, συνοδευόμενο (!!!!!) από τον αναισθησιολόγο, που, ενώ ήταν εφημερία Κυριακή μεσημέρι, βρισκόταν στο σπίτι του, όταν η αείμνηστη Τζωρτζίνα έπαθε ανακοπή και ανενήψε μετά από εξήντα και πλέον λεπτά (ήδη ήταν τετραπληγική, διότι, όπως προκύπτει από τη βιβλιογραφία, αν δεν ανανήψει σε δέκα λεπτά, καταστρέφεται ο εγκέφαλος, εκτός εάν κατέστη τετραπληγική στα χέρια του Ηλιάδη), το πρώτο που έκανε ο Ηλιάδης ήταν να ψύξει τον εγκέφαλό της, που σύμφωνα με τη βιβλιογραφία που μου παρέδωσαν ιατροί και ιατροδικαστές, είναι προαπαιτούμενο για τη μεταμόσχευση οργάνων, και γιατί, ενώ το παιδί δεν είχε πεθάνει και οι γιατροί στο Καραμανδάνειο δήθεν πανηγύριζαν, επειδή σώθηκε, αλλά και οι γονείς του παιδιού έκλαιγαν αγκαλιά από χαρά, ο Ηλιάδης προσπαθούσε να τους πείσει να γίνουν δωρητές οργάνων.

Όπως καταλαβαίνετε, η ερώτηση είχε σαν υποδομή τη νομική και ουσιαστική σκέψη, γιατί σ’ ένα παιδί που όλοι πανηγυρίζουν ότι του έσωσαν τη ζωή, ο Ηλιάδης του ψύχει τον εγκέφαλο, χωρίς να αντιδράσει ο αναισθησιολόγος, και ακολούθως προσπαθούν όλοι να πείσουν τους δύο δυστυχισμένους γονείς, οι οποίοι πανηγυρίζουν για τη σωτηρία του παιδιού κλαίγοντας αγκαλιασμένοι, να δωρίσουν τα όργανά του, γεγονός που προϋποθέτει το θάνατό του, ενώ οι ιατροί γνωρίζουν ότι το παιδί είναι ήδη τετραπληγικό εφ’ όρου ζωής,.

Αξιοσημείωτο επίσης, που έχει σχέση με την κατηγορία, είναι το πώς η κ. Σ.Π., η οποία δήθεν οδηγούσε το παιδί της στο νοσοκομείο για να το σκοτώσει και να κερδίσει δήθεν έτσι τον Μάνο Δασκαλάκη, αρνήθηκε την τεχνητή διακοπή ζωής του παιδιού από τους ιατρούς, που θα της έδινε την τέλεια δικαιολογία για το θάνατό του.

Σε όλους αυτούς και σ’ έναν τελειωμένο κύκλο, μεταξύ των οποίων και ένας τελειωμένος ηθοποιός, που χρησιμοποιεί το όνομά μου για να ακουστεί το δικό του, δηλώνω ότι δεν είναι πολύ μακριά η ημέρα που θα λογοδοτήσουν όλοι τους στη Δικαιοσύνη και θα αποζημιώσουν και την κ. Σ.Π. και εμένα πολύ ακριβά».

