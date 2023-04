Πολιτισμός

Παγκόσμια Ημέρα Ρομά: Ένα παραμύθι για την σχολική διαρροή (εικόνες)

Ένα παραμύθι από γυναίκα Ρομά για τη σχολική διαρροή, “Όταν τα φτερά μιας πεταλούδας μεγαλώνουν με τη γνώση!”.

«Μια πεταλούδα που την έλεγαν Ειρήνη, ζούσε κάποτε σε ένα τσαντίρι».

Με αυτόν τον τρόπο ξεκινάει το παραμύθι «Η πεταλούδα Ειρήνη και η μαγική συνταγή», που έγραψε η Γεωργία Καλπαζίδου, με στόχο να ευαισθητοποιήσει την πολιτεία και την κοινότητα των ρομά για τη σχολική διαρροή. Η πρωταγωνίστρια του παραμυθιού, πηγαίνει στο σχολείο και ανακαλύπτει ότι οι γνώσεις που αποκτά είναι η μυστική συνταγή για να αποκτήσει όλο και μεγαλύτερα φτερά και να κατακτήσει όλα όσα επιθυμεί!

Ρομά και η ίδια, η 33χρονη Γεωργία Καλπαζίδου, η οποία μεγάλωσε στον Δενδροπόταμο Θεσσαλονίκης, είχε πάντοτε ως στήριγμα τους γονείς της, οι οποίοι την προέτρεψαν να συνεχίσει τις σπουδές της. Σήμερα είναι φιλόλογος - γλωσσολόγος και εργάζεται ως εκπαιδευτικός της Περιφερειακής Ομάδας Δράσης για την Υποστήριξη της Ένταξης και της Ενδυνάμωσης των Ρομά Κεντρικής Μακεδονίας αλλά είναι και Ιδρυτικό μέλος της Αστικής Μη Κερδοσκοπική Εταιρείας ΑΜΚΕ R.E.V.M.A. (Roma Educational Vocational Maintainable Assistance). Πέρσι, μάλιστα, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ρομά, ήταν ανάμεσα στους 5 νέους ρομά, οι οποίοι ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους και έγιναν δεκτοί από την Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου στο Προεδρικό Μέγαρο.

«Χωρίς τη στήριξη της οικογένειας, δύσκολα ένα παιδί μπορεί να προχωρήσει στο σχολείο. Εγώ είχα κοντά μου τους δυο γονείς μου και συνέχισα το σχολείο, ενώ στο λύκειο ήμουν η μοναδική ρομά μαθήτρια» λέει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η κ. Καλπαζίδου. Μάλιστα, η μητέρα της, η οποία πήρε σε μεγάλη ηλικία το απολυτήριο δημοτικού, έδιωξε και το προξενιό που είχε έρθει στην κόρη της, όταν ήταν 14 χρόνων, προκειμένου να της δώσει την ευκαιρία να συνεχίσει το σχολείο και να επιλέξει ό,τι θέλει στη ζωή της.

«Ήδη, οι φίλες μου τότε ήταν παντρεμένες και είχα πιεστεί. Όμως, με την υποστήριξη της μητέρας μου, με την οποία έχω μόλις 15 χρόνια διαφορά και του πατέρα μου, κατάφερα να κάνω πραγματικότητα τα όνειρά μου. Οι γονείς μου ήθελαν να είμαι χαρούμενη και ευτυχισμένη και να μπορέσω να γίνω ανεξάρτητη, κάτι που το κατέκτησα με τη γνώση, όπως γράφω άλλωστε και στο παραμύθι μου», αναφέρει η συγγραφέας.

Η Γεωργία, μητέρα πλέον ενός 13χρονου αγοριού, χαρακτηρίζει τη σχολική διαρροή επίμονο φαινόμενο, που μέχρι στιγμής δεν έχει αντιμετωπιστεί θεσμικά. Θεωρεί ότι το εκπαιδευτικό σύστημα πρέπει να εστιάσει περισσότερο στην αντιμετώπιση των αιτιών, στις οποίες συγκαταλέγονται η περιθωριοποίηση και οι συνθήκες εξαθλίωσης διαβίωσης των ρομά. Εκτιμά, ωστόσο, ότι υπάρχει αλλαγή καθώς όλο και περισσότερα παιδιά ρομά, συμμετέχουν στην εκπαίδευση.

«Βλέπω βελτίωση και κυρίως από νέες γυναίκες, οι οποίες στηρίζουν τα παιδιά τους και θέλουν να συνεχίσουν το σχολείο, συνδέοντας την εκπαίδευση με την επαγγελματική τους αποκατάσταση».

Μια ...πεταλούδα στα σχολεία

Το παραμύθι «Η πεταλούδα Ειρήνη και η μαγική συνταγή» που έγραψε η κ. Καλπαζίδου και εικονογράφησε η Κατερίνα Δάσιου, εντάσσεται στις παρεμβάσεις που κάνει σε σχολεία η ΑΜΚΕ REVMA. Με χρηματοδότηση του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού εκδόθηκαν αντίτυπα του παραμυθιού, με σκοπό τη δωρεάν διανομή τους σε σχολεία με μαθητές ρομά. Χθες, στο 3ο Γυμνάσιο Μενεμένης και με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα των Ρομά, παρουσιάστηκε θεατρικό δρώμενο, βασισμένο στο παραμύθι και προσαρμοσμένο σε μαθητές Γυμνασίου.

«Στόχος μας είναι η ευαισθητοποίηση κυρίως σε σχολεία που φοιτούν ρομά και η συνειδητοποίηση, μέσω και του παραμυθιού, ότι η γνώση μπορεί να πάει παντού!» καταλήγει η κ. Καλπαζίδου.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

